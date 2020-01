Die Fans der Action-Komödien Reihe Bad Boys konnten am Dienstag in Berlin ein Highlight erleben. Will Smith und Martin Lawrence grüßten ihre Fans auf dem roten Teppich bei der Deutschlandpremiere des dritten Teils der Reihe um das Cop Duo Mike und Marcus. Für Smith ist es der bisher gelungenste Teil. "Es gibt jetzt zum beispiel diese Szene, wir sagen die Trennungsszene - die wahrscheinlich dramatischste Szene in der ganzen Trilogie, und ich bin einfach froh, dass wir mit der Zeit besser geworden sind… Ich schaue mir ein paar der früheren Szenen an und ich denke „ich kann ja überhaupt nicht spielen". Aber ich denke unsere Schauspielleistung in diesem Szene ist wirklich gut." Seit dem ersten Teil von „Bad Boys" sind bereits 25 Jahre vergangen - bei der Pressekonferenz machte Will Smith dann auch kein Geheimnis daraus, dass sich einige Dinge im Alter ändern. "Ich kann jedes meiner 50 Jahre fühlen. Als wir mit diesen Filmen anfingen war ich so „Ich mache alle Stunts selber, ich brauche keinen Stuntman für egal was. Tom Cruise macht alle Stunts selbst? Dann kann ich das auch." Und dann haben wir das ungefähr drei Tage lang so gemacht, und wir hatten so eine Szene und ich meinte nur - Hey yo, sollten wir dafür vielleicht unseren Stuntman nutzen?" Für Will Smith und Martin Lawrence ist es die perfekte Freundschaft zwischen den Cops, die den Plot besonders macht. "Dass sie so ehrlich zueinander sind, so authentisch, und alles füreinander tun würden. Das liebe ich an denen." Für Lawrence gelingt dies auch durch die gute Zusammenarbeit mit seinem Filmpartner. „Ich war schon ein bisschen nervös, ich weiß nicht, ob wir nach all den Jahren noch dieselbe Chemie miteinander haben würden. Aber sobald wir dann am Set waren und die erste Szene drehten, war es wie Magie, als wären wir nie weg gewesen. Wie Fahrradfahren." Die jungen Regisseure Adil El Arbil und Bilall Fallah aus Belgien, wollten dass der Film eine Hommage an die Aktionstreifen der Neunziger Jahre wird - nicht so viele extravagante Stunts, dafür nah an den Helden der Geschichte erzählt. Bad Boys for Life kommt am 16. Januar in Deutschland in die Kinos.