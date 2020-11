Sehen Sie im Video: Während Politikerkonferenz: Katze wedelt mit dem Schwanz vor Kamera – ihr Herrchen reagiert souverän. Witziger Vorfall in einer Videokonferenz des britischen Ausschuss für Digitales, Kultur, Medien und Sport. Als sich Abgeordneter John Nicholson zum Thema „Untertitel im Kinderprogramm“ äußert, erscheint plötzlich der Schwanz seiner Katze im Bild. „Ich entschuldige mich für den Schwanz meiner Katze.“ „Rojo, runter mit deinem Schwanz.“ Die Konferenzteilnehmer können sich ein Lachen nicht verkneifen. Auf Twitter postet der 59-Jährige im Anschluss ein Foto seiner Katze. „Für alle Fans von Rojo (Tausende weltweit, so scheint es), die seinen Schwanz gesehen haben. Hier ist sein Gesicht.“

Alle, die schon mal an einer Videokonferenz teilgenommen haben, werden sich hier wiedererkennen. Ein Protokoll des alltäglichen Scheiterns.

Guten Morgen.

Moin.

Hallo.

Hallo.

Lasst uns heute mal ein bisschen Gas geben, ich hab nachher noch eine andere Videokonferenz.

Du bist ganz schlecht zu verstehen.

Ja, ich hab da immer so Unterbrechungen...

Du musst dich noch mal einwählen und oben rechts das grüne Symbol wegklicken.

Okay, bis gleich. Petra, Du wolltest was ankündigen.

(...)

Du musst dein Mikrofon einschalten, Petra.

Tschuldigung.

Also, wir hatten ja besprochen, dass wir heute…

(Lärm)

Wer bellt denn da?

Sorry, das war mein Hund. Günther sitz!

Da bin ich wieder. Jetzt geht’s. Wo wart ihr?

Beim Hund.

(Gelächter)

Was? Egal. Also, wir hatten ja besprochen, dass wir heute…

(...)

Was ist jetzt los?

Er ist eingefroren.

Na, mal sehen, ob er wiederkommt.

Ich sims ihn mal an.

Ich mach dann mal weiter….

Also…wir….

Da bin ich wieder. Ich war rausgeflogen. Hört ihr mich jetzt?

Ja? Okay, gut, dann mal los. Seht ihr mich?

Nö.

Komisch.

Ah, jetzt.

Was piept denn da die ganze Zeit?

Da versucht sich einer einzuwählen.

Das ist bestimmt Jochen. Das klappt nie bei dem..

Du bist gerade sehr leise.

Jetzt lass uns bitte mal weitermachen.

Zoom soll übrigens besser als Teams sein.

Ja, aber nicht so sicher...

Okay, wir machen jetzt weiter und bitte nicht vergessen: Wortmeldungen nur im Chat…

Ich dachte, man soll auf dieses Symbol mit der gehobenen Hand klicken?

Nee, keine gehobenen Hände. Da kommen wir durch den Tüddel. Lasst uns bitte die Wortmeldungen im Chat machen.

Wie kommt man denn da rein?

Wo?

In den Chat?

Na ganz links in der Spalte, wo Chat steht.

Steht bei mir nicht.

Doch.

Können wir jetzt bitte mal endlich anfangen.

Ja, kann mal bitte jemand den Planer auf dem Schirm bringen?

Ja, Moment. Ihr müsstet den jetzt sehen...

Ich nicht.

Ich auch nicht.

Moment...jetzt?

Ah, ja.

Ich sehe euch dann zwar nicht mehr. Aber das ist okay.

Der Planer hat aber ne kleine Schrift.

Größer geht’s nicht.

Okay, Ihr seht ja trotzdem alle, dass... äh... nee, das muss du jetzt mal Papa fragen...

Wie?

Tschuldigung, das galt meiner Tochter.

Okay wir hatten also...

(...)

Jetzt ist sie eingefroren.