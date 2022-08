Outfits für das Vorstellungsgespräch: So machen Sie einen guten Eindruck

Welches Outfit Sie zu einem Vorstellungsgespräch tragen, hängt immer von der Branche ab. Wir geben Ihnen Tipps, was angemessen ist und was nicht.

Die Bewerbung ist abgeschickt und es trifft die Einladung zu einem Vorstellungsgespräch ein. Der erste Schritt in Richtung neuer Job ist getan, doch was zieht man am besten an, um den richtigen Eindruck zu hinterlassen? Wir zeigen es Ihnen.

Vorstellungsgespräch Outfit – das sind die Basics

Blazer

Blazer sind seit Jahren fester Bestandteil von Outfits für Bewerbungsgespräche. Ob mit einem T-Shirt, einer Bluse oder einem dünnen Pullover kombiniert – Blazer sorgen immer für einen vollständigen Look, der Sie nicht nur kompetent, sondern auch stylisch aussehen lässt. Hier sollten Sie allerdings auf die richtige Form achten. Geht es um einen Job, bei dem Anzüge zur Arbeitskleidung gehören, dann wählen Sie einen klassischen Blazer in Schwarz oder Dunkelblau. Doch es darf auch etwas farbenfroher und legerer sein. Longblazer in Pastellfarben sind ebenfalls eine gute Ergänzung für Ihr Outfit zum Vorstellungsgespräch.

Oberteil

Als Nächstes widmen wir uns dem geeigneten Oberteil. Hier haben Sie mehr Freiheit und können zwischen Blusen, Feinstrickpullovern und Rollkragen-Shirts wählen. Entscheiden Sie sich für eine Bluse, können Sie entweder hier die figurbetonte Baumwollbluse als Klassiker nehmen. Oder Sie entscheiden sich für eine Oversize-Bluse in Weiß – auch sehr schick zu kombinieren. Apropos: Oversize-Blusen gehören auch zu den Modetrends 2022!

Alternativ können Sie auch auf Blusen mit leichter Verzierung zurückgreifen, beispielsweise mit einem Spitzen-Kentkragen und gerafften Schulterpartien in einem zarten Blau. Diese Variante bietet sich an, wenn Sie keinen Blazer tragen.

Je nach Tätigkeit können Sie zu einem Bewerbungsgespräch ebenfalls einen Feinstrickpullover in edlem Beige oder klassischem Schwarz tragen. In diesem Fall kann ein Blazer den letzten Schliff bedeuten, eine passende und elegante Marlene-Hose ist jedoch auch eine Möglichkeit, den Look zu vervollständigen, sodass Sie auf einen Blazer verzichten können.

Eine letzte Option wäre ein Rollkragenpullover aus T-Shirt-Stoff oder Wolle. Egal, ob Sie einen Rock, eine Jeans oder eine Stoffhose dazu kombinieren – Rollkragenpullover sehen immer stylisch und elegant aus.

Hose

Bei Hosen haben Sie ebenfalls die Wahl zwischen drei Möglichkeiten. Neben einer Stoffhose und Jeans sind Marlene-Hosen immer eine gute Alternative. Sie sind durch ihren lässigen Schnitt nicht nur bequem, sondern auch noch superleicht zu kombinieren. Am besten wählen Sie dazu einen schmalen Pullover und dezenten Schmuck. Ein paar Stiefeletten mit oder ohne Absatz und ein schlichter Wollmantel dazu kombiniert und fertig ist das Outfit fürs Vorstellungsgespräch.

Rock

Als Alternative zur Hose können Sie auch immer einen Rock wählen. Hier eignen sich vor allem ein Pencil Skirt oder strukturierte Röcke mit leichtem A-Linien-Schnitt. Wie Sie einen Plisseerock kombinieren, erfahren Sie hier.

Auch Röcke stylen Sie am besten mit einem Rollkragenpullover oder einem schlichten Langarmshirt mit asymmetrischem oder quadratischem Ausschnitt. Dazu kombinieren Sie am besten dezenten Schmuck wie Ketten und Ohrringe.

Schuhe

Bei Schuhen kommt es auf die Branche an, in der Sie sich bewerben. Von Sneakers über Pumps bis hin zu flachen Stiefeletten oder solchen mit Absatz ist alles möglich. Wenn Sie sich nicht sicher sind, sind Sie mit Stiefeletten in unauffälligen Farben wie Schwarz oder Braun immer auf der sicheren Seite. Sneaker hingegen müssen auch nicht nur nach Freizeit aussehen, sondern können mit einer Stoffhose und einer Oversize-Bluse ein schickes Outfit ergeben, das sich auch für Vorstellungsgespräche eignet.

Was trage ich zum Vorstellungsgespräch bei Hitze?

Im Sommer, wenn die Temperaturen in die Höhe schießen, sind Pullover und ein Zwei-Lagen-Look kaum eine Option. Statt der Langarmbluse können Sie beispielsweise auf solche mit kurzen oder gar keinen Ärmeln zurückgreifen und dann einen leichten Sommerblazer ohne Fütterung wählen.

Eine weitere Option sind schlichte Sommerkleider und weite Hosen. In den meisten Büros gibt es mittlerweile Klimaanlagen, weshalb Sie dort keine Hitze erwarten müssen.

Outfitideen für Männer

Bei Männern ist die Wahl eines Outfits für ein Bewerbungsgespräch kleiner, aber auch einfacher. Denn neben einem Anzug, einer Stoffhose, einem Hemd und einem feingestrickten Baumwollpullover gibt es nicht mehr viele Möglichkeiten. Ist Ihre Branche etwas lockerer, können Sie zu dem Gespräch eine Stoffhose, einen Pullover oder ein Hemd und Sneaker tragen. Eine sichere Alternative ist jedoch immer ein Anzug, den Sie auch mit einem schlichten T-Shirt kombinieren können.

Welches Outfit für welche Branche?

Das Outfit sollten Sie Ihrer Berufsgruppe entsprechend aussuchen. Viele Berufe wie im Medienbereich oder im Agenturwesen setzen längst keine Anzüge mehr voraus, um einen guten Eindruck zu hinterlassen. Wichtig ist, gepflegt auszusehen, egal, was Sie tragen.

Es gibt die klassischen Berufe, in denen ein Anzug die beste Wahl ist – das betrifft zum Beispiel Bankangestellte, Bürokauffrau und Bürokaufmann sowie im Hotelwesen oder beim Finanzamt.

Achten Sie darauf, wie Kolleg:innen und Menschen aus dem jeweiligen Berufsfeld gekleidet sind und orientieren Sie sich daran.

Das sollten Sie nicht tragen

Mittlerweile ist so einiges bei Vorstellungsgesprächen erlaubt und auch gern gesehen. Es gibt jedoch bestimmte Kleidungsstücke, von denen Sie lieber die Finger lassen sollten:

Sweatshirts

Shorts

Tanktops

Zerrissene Jeans

Pantoletten

Tief-ausgeschnittene Oberteile

