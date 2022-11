Frau ist nur ein anderes Wort für kalte Füße

Viele Männer kennen den Moment des Schockfrostens, wenn sich ein Paar eiskalter Füße unter die eigene Bettdecke schieben, um Körperwärme zu stibitzen. Dass Frauen häufiger kalte Füße haben als Männer, liegt in der Sache der Natur. Männer haben mehr Muskelmasse, fast doppelt so viel im Verhältnis zum Körpergewicht. Muskeln verbrauchen auch im Ruhezustand Energie und das erzeugt wärme. Zudem haben Männer meist ein größeres Körpervolumen, was Wärme besser speichern kann. Daher: Ein perfektes Weihnachtsgeschenk sind superdicke, kuschlige Wollsocken. Das Angebot ist riesig. Neben Amazon gibt es Onlineanbieter, die sich ganz auf die Socke spezialisiert haben, wie zum Beispiel sockenwelt.de. Heißer Tipp: Home-Office-Socken mit Heißdrähten, die über den USB-Anschluss vom Computer mit Strom versorgt werden.

