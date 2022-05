Auch in diesem Jahr liegen weiße Reto-Sneaker wieder im Trend

Weiße Sneaker sind nicht nur dem Frühjahr vorbehalten. Wir zeigen Ihnen die Trends 2022 und wie die empfindlichen Schuhe das ganze Jahr über alltagstauglich sind.

Kaum ein Schuh ist so beliebt wie der weiße Sneaker. Während der Turnschuh vor einigen Jahren ausschließlich als Mittel zum Zweck diente, hat er heute einen hohen Stellenwert in nahezu jeder gut sortierten Garderobe. Dass Sneaker nicht nur sportlich, sondern auch elegant sein können, wissen wir längst. Wie der bequeme Schuh selbst bei schlechtem Wetter zur ernsthaften Konkurrenz für Schnürboots und Co. wird und welche Sneaker-Trends Sie 2022 auf dem Radar haben sollten, lesen Sie hier.

Plateau-Sneaker

Dieser Sneaker-Trend 2022 lässt uns ebenfalls in Nostalgie schwelgen. Weiße Plateau-Sneaker erinnern mit ihrer breiten Sohle an vergangene Zeiten. Warum die Turnschuhe im Frühjahr so beliebt sind, ist vorwiegend auf ihre Praktikabilität zurückzuführen. Die Plateausohle verzeiht es uns bekanntlich, durch Pfützen zu laufen – nasse Füße bei Regen sind damit Geschichte. Übrigens wirken Plateau-Schuhe figurschmeichelnd, da sie optisch die Silhouette strecken.

Retro-Sneaker

Alle Vintage-Liebhaber:innen dürfen sich freuen, denn sie haben den Sneaker-Trend 2022 vermutlich schon an den Füßen: Retro-Sneaker von beliebten Marken wie Converse oder Adidas werden gerade rauf und runter getragen. Aus gutem Grund. Die weißen Schuhe mit ihrem unkomplizierten, schlichten Design könnten nicht zeitloser sein und passen zu jedem Outfit. Ein Schuh-Trend, der bleibt. Einmal in ein gutes Paar investiert, haben Sie die nächsten Jahre Ruhe. Vor allem im Frühjahr sind die nostalgischen Sportschuhe zu Rock und Jeans ein wahrer Hingucker.

Athletic-Sneaker

Athletic-Sneaker sind der gemütlichste Sneaker-Trend für 2022. Obgleich der sportliche Schuh vorwiegend an Jogging-Sessions erinnert, könnte er nicht alltagstauglicher sein – selbst für Sportmuffel. Die beliebteste Kombination sind Athletic-Sneaker im Stilbruch zu weiten Anzughosen. Daneben sind die sportlichen Schuhe zu Jeans und Bluse ein Modestatement.

High Top Sneaker

Die vermutlich größte Konkurrenz zu Stiefeletten im Frühjahr sind High Top Sneaker. Charakteristisch für die Turnschuhe ist der hohe Schaft, der den Knöchel bedeckt. Somit halten High Top Sneaker die Füße mindestens genauso warm wie Schnürboots, sind aber oft leichter und komfortabler. Besonders zu Cropped Jeans kommen die weißen, knöchelhohen Sneaker schön zur Geltung.

Weiße Sneaker: Was muss ich im Herbst beachten?

Keine Frage – der Herbst verlangt weißen Sneakers viel ab. Damit Sie möglichst lange etwas von Ihren Turnschuhen haben, ist eine schonende Pflege unausweichlich. Zudem kann es bei niedrigen Temperaturen auch kalt an den Füßen werden. Wie geht man also am besten mit weißen Sneakers im Herbst um? Hier die wertvollen Tipps.

Reinigen Sie Ihre weißen Sneakers regelmäßig. Hierzu eignen sich Hausmittel wie Backpulver oder Babypuder. Lesen Sie hier, wie Sie weiße Schuhe wieder zum Strahlen bringen.

