von Anna Scheibe Das Oktoberfest ist ein Schauplatz für modische Vielfalt. Ob klassisch oder schick, sportlich oder elegant: Auf der Wiesn darf jeder tragen, was er mag. Wer sich traditionell kleiden möchte, greift auf ein Dirndl zurück. Aber welche Schuhe trägt man dazu?

Auf der berühmt-berüchtigte Theresienwiese in Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt, einem Stadtteil in München, findet das Oktoberfest statt: Über 40 Hektar misst der Festplatz, auf dem sich auch in diesem Jahr wieder Millionen Menschen zwischen Fahrgeschäften und Zelten hindurchschlängeln werden. Wer sich anlässlich des wiederkehrenden Events in Schale werfen möchte, greift auf klassische Trachten zurück. Ist das richtige Kleidungsstück erst einmal gefunden, fehlen noch die passenden Schuhe. Wir stellen Ihnen fünf Kombinations-Möglichkeiten vor.

1. Pumps

Nicht zu flach und nicht zu hoch: Pumps sind ideale Begleiter auf dem Oktoberfest. Die Schuhe strecken – rein optisch – Ihre Beine und lassen sie dadurch länger wirken. Entscheiden Sie sich für einen Blockabsatz, haben Sie den Vorteil, dass Ihre Füße selbst nach stundenlangem Stehen und Gehen weniger schmerzen. Unabhängig davon, ob Sie sich für ein schlichtes oder auffälliges Paar entscheiden, das vorne abgerundet ist oder spitz zuläuft: Zum Dirndl machen sich verzierte Trachtenpumps immer gut. Alternativ sind Riemchenpumps eine gute Wahl.

2. Loafer

Wer beim diesjährigen Oktoberfest lieber flache Schuhe zum Dirndl tragen möchte, kann sich auf diese Alternative freuen: geschlossene Loafer. Die bequemen Treter haben den Vorteil, dass Sie Ihre Füße rundum schützen und obendrein auch noch gut aussehen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie sich für elegante Lackschuhe entscheiden oder klassische Slipper, Loafer im Mokassin-Stil oder mit klobiger Chunky-Sohle. Wichtig ist nur, dass die Schuhe (sowohl vom Stil als auch von der Farbgebung her) zum Dirndl passen.

3. Ballerinas

Welche Schuhe passen besser zum Dirndl als Ballerinas? Die bequemen Treter sind quasi ein Must-have auf dem Oktoberfest – selbst wenn sie nur als Ersatzpaar zum Wechseln mitgenommen werden, wenn die Füße anfangen zu schmerzen. Ob einfach gehalten, mit Zierschnalle, Schleifen, Broschen oder Riemchen: Die flachen Schuhe, meist aus Velours- oder Lackleder (es gibt auch vegane Modelle), wirken trotz ihrer Einfachheit immer noch elegant. Und lassen sich somit ideal zu klassischen Trachtenkleidern kombinieren.

4. High Heels

Wer es gewohnt ist, auf hohen Hacken zu laufen (und das auch über einen längeren Zeitraum), kann auf dem Oktoberfest 2023 natürlich auch zu High Heels greifen. Je nach Wetterlage sind klassische Sandaletten mit hohem Absatz eine ebenso gute Alternative zum Dirndl. Beide Varianten strecken die Beine und lassen sich mit unzähligen Looks auf der Wiesn – aber auch danach – kombinieren. Zu den absoluten Trends in diesem Jahr zählen Lackschuhe, aber auch elegante High Heels aus Veloursleder (oder synthetischen Materialien).

5. Trachtenstiefel

Nicht selten weht auf dem Oktoberfest bereits ein kühles Lüftchen, sodass offene Schuhe zum Dirnd für kalte Füße sorgen können. Wer es lieber warm hat und kein Risiko eingehen möchte, kann zu klassischen Trachtenstiefeln oder -stiefeletten greifen. Auch sie lassen sich – mit entsprechendem Design – mit einem Dirndl gut kombinieren. Auch hier ist Glatt- und Wildleder gefragt. Was die Absätze hingegen angeht, so sind flache wie hohe Schuhe gleichermaßen gern gesehen auf der Theresienwiese.

