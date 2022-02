Kanye West will seine Ex Kim Kardashian mit Rosen zurückgewinnen. Vorher wollte er sie durch die Affäre mit Julia Fox eifersüchtig machen, die nutzt den Kanye-Push nun, um selbst Karriere zu machen.

Im letzten Jahr kannte niemand Julia Fox – nach ihrer stürmischen zwei Monate dauernde Romanze mit Kanye West, ist das exzentrische Model im Zentrum der Aufmerksamkeit. Sie taucht in den Google-Trends auf und hat inzwischen 1,2 Millionen Follower auf Instagram. Und während Kanye West versucht mit kryptischen Tweets und Lieferwagen voller Rosen die Liebe seiner Gatten Kim Kardashian West wieder zu gewinnen, lief die ehemalige Domina in der LaQuan-Modenschau in New York über den Laufsteg und arbeitet an ihrer Karriere.

Prof. Jonathan Shalit OBE, Vorsitzender der InterTalent Rights Group, sagte der "Daily Mail": "Die Verbindung mit Kanye ist das Beste, was Julia je für ihre Karriere getan hat. Sie war nicht ganz dieser Star, den die Verbindung mit Kanye aus ihr gemacht hat."

Nach der Trennung von Kanye West könne sie Millionen verdienen. Laut "Mail" könne sie mit 100.000 Dollar für jeden öffentlichen Auftritt rechnen und mit etwa 50.000 Dollar für jeden Social-Media-Post.

Shalit: "Dass Kanye Julia für kurze Zeit gedatet hat, hat ihren Bekanntheitsgrad und ihre Verdienstmöglichkeiten von Hunderttausenden auf Millionen von Dollar katapultiert." Vor der Romanze war die 32-jährige alleinerziehende Mutter weitgehend unbekannt. "Dass Kanye Julia benutzt hat, um sich an Kim Kardashian zu rächen, hat ihr eine riesige Stimme eingebracht! Sie bekommt eine Gage von etwa 100.000 Dollar für die Teilnahme an einem Event und für Instagram-Posts 50.000 Dollar."

Julia Fox muss nachlegen

Doch der Experte mahnt, dass der Kanye-Effekt bald verpuffen wird und Fox etwa "Handfestes" unternehmen muss, um den Push in eine dauerhafte Karriere zu verwandeln.

Die Fähigkeiten dazu bringt sie mit. Denn Fox kommt von ganz unten und hat bekannt, dass sie nicht darauf wartet, dass ihr etwas geschenkt wird. Julia Fox wuchs in New York in einem mehr als unstabilen Elternhaus auf. Eine Zeit lang war sie obdachlos. Mit 15 lief sie von zu Hause fort, es dauerte drei Wochen, bis ihr Vater das Verschwinden seiner Tochter bemerkte. Ihre Schulzeit finanzierte sich das Teenie-Mädchen als Domina – allerdings ohne Sex mit ihren Klienten zu haben.

Harte Jugend

Und dann begann sie, extravagante Kleidung zu stehlen, bis heute ihr Markenzeichen. "Du siehst diese Zurschaustellung von Reichtum, und du versuchst, auch so auszusehen, aber du musst es durch Stehlen erreichen." Später entschied sie sich für eine Laufbahn als Schauspielerin. Sie startet also jetzt nicht von null. Als Nächstes spielt sie die Hauptrolle in dem Film "Upper Cut: Highlights of My Hollywood Life", einer Verfilmung Memoiren von Carrie White, zu ihrer Zeit eine berühmte Hairstylistin, die mit Marlon Brando, Elizabeth Taylor und Elvis gearbeitet hat.

Anfang der Woche bestätigte Fox die Trennung von Kanye. Sie stritt aber an, nach der Trennung in Tränen ausgebrochen zu sein, wie berichtet wurde, und gab zu, dass sie nie in den Rapper "verliebt" gewesen war.

Nie verliebt

Sie schrieb: "Ihr würdet es lieben, wenn ich soooo sauer wäre! Die Medien würden gerne ein Bild von mir als traurige, einsame Frau malen, die allein in einem Flugzeug weint, aber das ist NICHT WAHR!“

„Warum seht ihr mich nicht als das, was ich bin, nämlich eine Abzockerin Nr. 1. Ich bin aufgestiegen lol und nicht nur das, Kanye und ich verstehen uns gut! Ich liebe ihn, aber ich war nicht in diesen Mann verliebt. Jesus Christus, denkt ihr, ich bin 12 Jahre alt?!"

Als Nächstes plant sie, ein Buch über die kurzlebige Romanze zu schreiben.

Quelle:Daily Mail