Die Wohntrends 2020 bringen mehr Gemütlichkeit und alte Traditionen ins eigene Heim. Aber auch der Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit hält Einzug in Wohnungen und Häuser und so wird in Sachen Wohnen 2020 noch mehr auf die Umwelt und einen bewussten Konsum geachtet. Hier stellen wir Ihnen fünf Wohntrends für 2020 vor.

Wohntrend 1: Naturmaterialien

Affiliate Link Leinenbettwäsche | 100% Naturfaser | Made in Europe Jetzt shoppen 89,90 €

Zu den wichtigsten Wohntrends 2020 gehören schöne Naturmaterialien wie Holz, Rattan, Bambus und Leinen. Die natürlichen Materialien sind zurückhaltend, wirken dadurch unaufdringlich und trotzdem gemütlich. Im Schlafzimmer sieht beispielsweise hochwertige Bettwäsche aus Leinen schön aus.

Für stimmungsvolles Licht können Lampen aus Naturmaterialien sorgen, wie diese Deckenleuchte aus Bambus-Geflecht.

Wiener Geflecht

Zu den natürlichen Materialien gehört auch Peddigrohr, das im berühmten Wiener Geflecht zum Einsatz kommt. Das Design gibt es schon seit fast 200 Jahren, es hat also eine lange Tradition. 2020 feiert der Klassiker als Wohntrend sein Comeback. Das Geflecht kommt bei verschiedenen Möbeln und Deko-Elementen zum Einsatz, das können Lampen, Schranktüren, Kommoden oder auch Beistelltische sein. Diese Sideboard aus Peddigrohr kommt stilecht im Wiener Geflecht daher und hat einen klassischen Look.

Affiliate Link Sideboard mit Wiener Geflecht Jetzt shoppen 339,99 €

Wer Sorge hat, dass traditionelle Wiener Geflecht könnte altbacken wirken, kann das Design mit modernen Möbeln kombinieren, denn als Einzelstücke sind die Möbel mit Wiener Geflecht ein echter Hingucker und lassen sich gut mit dem Wohntrend "Modern Living" kombinieren.

Wohntrend 2: "Modern Living"

Der Wohntrend "Modern Living" ist inspiriert vom skandinavischen Wohnstil. Er ist daher geprägt von Minimalismus, schlichtem Design und gedeckten Farben. Passend zum Wohntrend rund um natürliche Materialien steht "Modern Living" für warme, erdige Naturtöne wie Beige, Grau, Weiß und Braun. Aber auch Farben wie Grün, Blau, und Gelb können integriert werden und sorgen für optische Farbtupfer. Der Wohntrend passt außerdem zu dem Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit, denn bei "Modern Living" wird auf ausgewählte, qualitativ hochwertige und nachhaltig produzierte Stücke viel Wert gelegt. Modern und hochwertig wirkt dieser Pouf in gedeckten Farben, der sich ideal als gemütliche Deko für das Wohnzimmer eignet.

Wohntrend 3: Runde Formen

Runde Möbel und Dekorationen sorgen 2020 für Retro-Flair. Vor allem Sitz- und Polstermöbel wie Sofas und Sessel stehen im Zeichen des Trends. Runde Formen passen sowohl zu moderner Einrichtung als auch zu einem nostalgischen Retro-Design. Dieser Sessel aus handgeflochtenem Rattan wirkt gemütlich und modern zugleich. Aber auch Deko-Elemente wie runde Spiegel stehen hoch im Kurs.

Affiliate Link Sessel aus handgeflochtenem Rattan Jetzt shoppen 129,99 €

Wohntrend 4: "Art déco"

Der vierte Wohntrend 2020 hat es in sich und hebt sich von den vorherigen Trends ab, die sich durch schlichte Eleganz und Zurückhaltung auszeichnen. Der Stil "Art déco" kommt nämlich im mondänen Style der 1920er Jahre daher und vermischt einen Hauch von französischem Glamour mit dem Stil der beliebten Serie "Babylon Berlin". Sie erkennen "Art déco" an geometrischen Formen der klassischen Moderne wie bei diesem extravaganten Beistelltisch oder diesem mondänen Stuhl aus Samt.

Affiliate Link Esszimmerstuhl mit Stoffbezug aus Samt Jetzt shoppen 84,90 €

Wohntrend 5: Less Waste

Ein nachhaltiger und bewusster Lebensstil liegen auch 2020 im Trend. Diese Haltung spiegelt sich nicht nur in der Auswahl nachhaltiger Materialien und nachhaltig hergestellter Möbel wider, sondern auch im alltäglichen Konsumverhalten. So gibt es zahlreiche Alternativen zu herkömmlichen Produkten, die auf natürliche Inhaltsstoffe und Less Waste setzen. Insbesondere in der Küche und im Badezimmer können Produkte ausgetauscht werden, zum Beispiel ein Wegwerfprodukt, wie Backpapier. Sie können Müll reduzieren, indem Sie stattdessen eine wiederverwendbare Backmatte nehmen. Statt der Kapsel-Maschine lässt sich außerdem eine nachhaltige French Press zum Kaffeekochen verwenden, die ganz ohne Filter auskommt. So können Sie Schritt für Schritt im Alltag auf einen nachhaltigen Lebensstil umstellen.

Das könnte Sie auch interessieren:





Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.