Vorwürfe an Jimi Blue Ochsenknecht: Laut Yeliz Koc soll er sich nicht um gemeinsame Tochter kümmern

Yeliz Koc macht ihrem Ex-Freund Jimi Blue Ochsenknecht neue Vorwürfe. Dabei geht es vor allem um die gemeinsame Tochter Snow Elanie.

Die Trennung von Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht endete in einer öffentlichen Schlammschlacht. Nun haben sich die beiden sogar vor Gericht wiedergesehen. Jimi Blue kam mit seiner neuen Freundin, der Rennfahrerin Laura-Marie Geissler. In ihrem Podcast "Bad Boss Moms", den sie gemeinsam mit ihrer Schwester Filiz Rose betreibt, blickt Yeliz Koc auf den Prozess zurück und erzählt, dass ihr Ex und seine neue Partnerin angeblich sogar die Straßenseite gewechselt haben, als sie Koc mit dem neun Monate alten Baby auf dem Arm gesehen hätten.

Außerdem äußert sich Koc über Jimi Blue Ochsenknechts Beziehung zu seiner kleinen Tochter Snow Elanie. "Ich habe ihn gefragt, ob er seine Tochter nicht sehen möchte", so die 28-Jährige. Ochsenknecht habe geantwortet, dass er noch "Abstand braucht". Koc sei zwar verletzt, zeigte aber auch Verständnis: "Ich kann ihn ja nicht zwingen. Aber ich weiß nicht, ob er das irgendwann bereuen wird. Ich hoffe nicht."

Im Mai hatte Jimi Blue Ochsenknecht via Instagram öffentlich gemacht, dass er Yeliz Koc in den sozialen Medien blockiert habe: "Ich habe immer versucht, all dies außerhalb der sozialen Medien und ohne Anwälte zu klären, leider ist dies nicht möglich." Auch zu der angesprochenen Kontaktpause äußerte er sich: "Die Kontaktpause musste gemacht werden, um weiterem Streit aus dem Weg zu gehen, bis wir eine friedliche Lösung gefunden haben."

Yeliz Koc berichtet im Podcast vom Prozess gegen Jimi Blue Ochsenknecht

Yeliz Koc zeigt sich weiterhin verletzt. In der Podcastfolge geht sie erneut darauf ein, wie sie selbst ohne Vater aufgewachsen ist und wie sie das bis heute schmerzt. Es sei für sie "der schlimmste Stich ins Herz", dass Jimi Blue Ochsenknecht keinen Kontakt zu Snow pflege. Sie wünscht sich auch, dass er diesbezüglich seine Meinung noch ändert. "Die Tür steht ihm immer offen. Wenn er wirklich kommt, dann freue ich mich darüber", erklärt die 28-Jährige. Auch Laura-Maria Geissler dürfe die kleine Snow gerne kennenlernen – einer Patchwork-Familie stünde nichts im Weg.

Der Gerichtsstreit endete für Yeliz Koc allerdings positiv: Jimi Blue Ochsenknecht gab in den meisten Punkten nach und erklärte sich bereit, 13.500 Euro als Ausgleich an Koc zu zahlen.

Quelle: Podcast "Bad Boss Moms"