Geboren wurde der Pop-Titan in dem knapp 7000 Einwohner kleinen Ort Berne, in Niedersachsen. In dem kleinen Örtchen wuchs er zusammen mit seinen Eltern Hans und Edith Bohlen und seiner Großmutter auf einem Bauernhof auf.

Dieter Bohlen ist ursprünglich gelernter Betriebswirt. Im Jahr 1978 schloss er erfolgreich sein Studium ab, denn er sollte ursprünglich der Nachfolger im Familienunternehmen “Hans Bohlen Tiefbau GmbH Oldenburg“ werden. Als Jugendlicher versuchte sich Bohlen politisch zu engagieren. Er war unter anderem Mitglied des Jugendverbandes „Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend“ und war kurzzeitig Mitglied der „deutschen kommunistischen Partei“. Inzwischen ist er jedoch nicht mehr politisch aktiv. Bohlen schrieb viele Songs unter verschiedenen Pseudonymen. Einige seiner Pseudonyme waren beispielsweise: Barry Mason, Fabricio Bastino, Steven Benson oder sogar Jennifer Blake. Dieter Bohlen wurde im Jahr 1954 geboren und stammt damit aus derselben Generation wie etwa Angela Merkel oder Hansi Hinterseer. Er hat insgesamt sechs Kinder von drei verschiedenen Frauen. Mit seiner ersten Ehefrau Erika Sauerland bekam er drei Kinder. Ein Kind stammt aus der Beziehung mit Estefania Küster und seine beiden jüngsten Kinder bekam er zusammen mit seiner Lebensgefährtin Carina Walz. Zwischen seinem erstgeborenen und seinem jüngsten Kind liegt ein Altersunterschied von 28 Jahren. Er hat vermutlich eine Vorliebe für Namen, die mit dem Anfangsbuchstaben M beginnen. Alle Namen seiner Kinder, bis auf seine jüngste Tochter, starten mit dem Anfangsbuchstaben M.: Marc, Marvin, Marielin, Maurice und Maximilian. Seine jüngste Tochter heißt Amelie. Über die Jahre ist er in Deutschland nicht nur als Musiker, DSDS-Juror und Musikproduzent bekannt, sondern auch als Werbegesicht. Er schloss diverse Verträge mit Firmen wie Müller Milch, Camp Davidson, der HUK und VHV-Versicherung, dem Möbeldiscounter Roller sowie der deutschen Bahn. Einer der größten Skandale ist die Schlammschlacht zwischen Dieter und seinem ehemaligen Gesangspartner Thomas Anders im Jahr 2003. Anders zeigte Bohlen wegen Beleidigung und Verleumdung an. Bohlen wies die Anschuldigungen von sich und die Anzeige wurde später fallen gelassen. Inzwischen sollen sich die beiden wieder vertragen haben. Wussten Sie schon, dass es eine Verbindung zwischen Dieter Bohlen und dem Tatort der ARD gibt? Bohlen schrieb für einige Folgen die Titelmelodien und war sogar in einer Folge als Gast neben Götz George zu sehen.

Der Pop-Titan Dieter Bohlen ist aus der deutschen Medienlandschaft kaum noch wegzudenken.Der Musiker ist als Teil des Duos „Modern Talking“ gemeinsam mit dem Schlagersänger Thomas Anders im Jahr 1984 bekannt geworden.Seit 2001 ist er Juror der Casting-Show “Deutschland sucht den Superstar” und wurde so auch einem jüngeren Publikum bekannt.In den vergangenen Jahren ist es jedoch ruhig um den DSDS-Juror mit den markigen Sprüchen geworden.Doch wie ist Dieter Bohlen privat? Was hat er vor seiner Zeit bei Modern Talking gemacht und was wollte er ursprünglich werden?Hier kommen die spannendsten zehn Fakten über Dieter Bohlen: