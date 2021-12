Ein Buch und ein Stift genügt manchmal.

Für dieses Geschenk braucht es ein Buch, einen Stift und etwas Kreativität. Bücher werden erst mit einer schönen Widmung zu einem persönlichen Geschenk. Einfach in die nächste Buchhandlung gehen und beim Stöbern überlegen, welches Buch eine Verbindung zum Beschenkten hat. Liebeswerte Eigenschaften, Familie, Freunde, unvergessliche Reisen, ist er besonders unordentlich, vielleicht macht er sich über viele Dinge zu viele Sorgen? Es gibt für eigentlich alles das passende Buch. Ist das Werk gefunden, kommt der kreative Teil: die Widmung. Schreiben Sie in den Buchdeckel oder auf die allererste Seite, warum sie gerade dieses Buch an diesen Menschen verschenken und was die Beziehung, die Freundschaft zu ihm so besonders für Sie macht. Zur Not muss es nicht einmal ein gekauftes Buch sein, wenn ein passendes daheim im Regal steht.

Mehr