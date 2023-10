von Gerrit-Freya Klebe Statt einer normalen Podcast-Folge gab es für die Zuhörer bei "Golden Gossip Girl" Beef zwischen Désirée Nick und Verona Pooth zu hören. Pooth sagte, sie müsse auf die Toilette – doch sie kehrte nicht ans Mikrofon zurück.

Es sollte eine ganz normale Podcast-Folge werden. Désirée Nick hatte Verona Pooth in ihren Podcast "Golden Gossip Girl" eingeladen. Doch dann kommt es zum Eklat, der direkt am Anfang der Folge thematisiert wird.

Zu Beginn ist fünf Mal ein Satz von Verona Pooth zu hören: "So, jetzt muss ich einmal für kleine Mädchen."

Wer die knapp 24-minütige Podcast-Episode weiter anhört, erfährt: Es ist ihr einziger Satz. Stattdessen gibt Nick Einblicke in die Hintergründe des skurril anmutenden Streits.

Zoff im Podcast zwischen Désirée Nick und Verona Pooth

So soll Pooth angeblich Nicks Intro zu lang gewesen sein. Und deshalb habe sie sich noch vor Beginn des eigentlichen Gespräches davongeschlichen. Nick ist in gewohnter Manier auch nicht gerade zimperlich mit ihr umgegangen, so sagte sie etwa: "Meine Gästin hat gezeigt, was möglich ist, wenn du ohne Expertise aus dir machen kannst, was dir vorschwebt." Später stichelte sie nach: "Am Ende bist du Werbe-Ikone und scheffelst Millionen."

Im Gespräch mit der "Münchner Abendzeitung" hat sich Nick über ihre Gästin beschwert. So sei Pooth "abgerauscht", habe sich zuerst auf dem Klo und später im Ankleidezimmer verkrochen. Auch habe sie Nicks Team unwirsch aufgefordert, "die Aufnahmegeräte zu stoppen".

"Wenn man in einen Podcast eingeladen wird, sollte man sich zumindest eine Folge vorab angehört haben, um zu wissen, was einen auch stilistisch erwartet", klagt Nick. Das habe Verona "definitiv nicht getan". Dabei sei sie es doch gewesen, die die Idee hatte, "dass wir uns gegenseitig promoten sollen". Es war wohl so geplant, dass Nick zuerst in Pooths Podcast zu Gast ist und später umgekehrt. Doch daraus wurde nichts.

Nick hätte sich einen anderen Verlauf des Gespräches gewünscht: "Wenn es wenigstens einen Schlagabtausch gegeben hätte, aber nein, sie hat sich nach dem Intro regelrecht verpisst. Und zwar unehrlich mit der Ausflucht: 'Ich muss mal für kleine Mädchen.'"

Nick stichelte im Gespräch mit der "Abendzeitung" außerdem, sie sei bisher "40 Jahre fabelhaft ohne Verona ausgekommen", das werde sie "in Zukunft auch tun". Verona Pooth hat bislang noch nicht ihre Sicht der Dinge erzählt.

