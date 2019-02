Ein Streit zwischen zwei Gruppen in Hamburg hat am Dienstagabend einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Anwohner verständigte im Stadtteil Lohbrügge die Polizei, nachdem er Schreie und Schüsse von der Straße gehört hatte, wie ein Sprecher mitteilte. Polizei und Feuerwehr rückten mit größerem Aufgebot an - 24 Streifenwagen, Notarzt und Feuerwehr schwärmten aus.

Nach Informationen der Polizei gerieten am Reinbeker Redder in Hamburg-Lohbrügge die beiden Gruppen von jeweils zehn bis zwölf Menschen nach einer privaten Feier in Streit und gingen aufeinander los. Im Verlauf des Abends kam es offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol zu einem Gerangel. Einer der Männer zog daraufhin eine Schreckschusspistole und gab mehrere Schüsse ab.

Tatverdächtige auf dem Boden fixiert

Eine Gruppe wurde später von der Polizei in einer Parzelle des Kleingartenvereines gestellt, eine Sofortfahndung nach weiteren Tatverdächtigen führte zu seiner Festnahme von drei Männern in einem Bus Richtung Billstedt. Andere Tatverdächtige wurden an der nahen Bushaltestelle Mendelstraße aufgegriffen. Dort wurden die Männer von dem Großaufgebot der Polizei auf dem Boden fixiert.

Der Kleingartenverein wurde im Anschluss samt Spürhunden akribisch durchsucht. In einer Einfahrt fanden die Beamten laut "Bild"-Informationen rund 20 bis 25 Patronenhülsen. Dass Hülsen gefunden wurden, wurde von der Polizei bestätigt, die von der "Bild" genannte Anzahl speziell jedoch nicht.

Verletzte gab es nicht. Scharfe Munition fand man ebenso nicht, die Schüsse wurden laut Polizei lediglich von Schreckschusspistolen abgeben. Eine wurde später bei einem der Tatverdächtigen gefunden, dabei könnte es sich um die Tatwaffe handeln. Die Beamten nahmen 16 der Männer vorläufig fest.

Mit dem HVV auf die Wache - Polizei ordert Sonderbus

Um der hohen Zahl an Beteiligten Herr zu werden und die Männer auf zwei umliegende Wachen (Region Mitte II und Bergedorf) zu verteilen, wurden vom HVV eigens ein Sonderbus angefordert, mit dem die Tatverdächtigen abtransportiert wurden. Zwei von ihnen mussten anschließend auf dem Revier bleiben, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden jedoch auch sie wegen Mangels an Haftgründen entlassen. Die Zusammensetzung der Gruppen und weshalb sie in Streit gerieten, war zunächst unklar.

Quellen: "Deutsche Presse Agentur", "Hamburger Morgenpost", "Bild", Polizei Hamburg