Baggerfahrer findet Fliegerbombe in Finkenwerder

Ein Baggerfahrer hat bei Bauarbeiten "Am Genter Ufer" in Finkenwerder eine Fliegerbombe entdeckt. Laut einer ersten Meldung der "Hamburger Morgenpost" hatte der Arbeiter die Bombe am Montagmorgen auf die Schaufel genommen. Ein Feuerwehrsprecher bestätigte demnach, dass die Baustelle am Dradenauhafen abgesperrt sei und der Kampfmittelräumdienst die 500 Kilogramm schwere US-Bombe untersuche. Die Polizei Hamburg twitterte inzwischen, dass ein Sperradius von 500 Metern um den Fundort eingerichtet wird. Der Warnradius sei 700 Meter groß.

Havarierter Tanker: 400 Tonnen Schweröl abgepumpt

Feuerwehr-Großeinsatz im Hamburger Hafen: Vor dem "Hamburg Cruise Center" drohte ein Bunkerschiff zu sinken. Brisant: Der havarierte Tanker hatte 400 Tonnen Schweröl an Bord. Nach Informationen der "Hamburger Morgenpost" waren bereits 100.000 Liter Wasser in den Maschinenraum eingedrungen. Der Kapitän habe am Morgen Alarm geschlagen. Einige Löschzüge und der Umweltdienst kämpften mehrere Stunden darum, das Sinken des Schiffes zu verhindern. Inzwischen hat ein zweites Schiff die gefährliche Ladung aufgenommen. Wie die Polizei berichtet, sei kein Schweröl in die Elbe gelangt.

Obdachloser löst Polizeieinsatz aus

Die Suche nach einem ruhigen Schlafplatz am Verlagsgebäude der Wochenzeitung "Die Zeit" endete für einen obdachlosen Mann am Wochenende auf dem Polizeirevier. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hatte ihn für einen Einbrecher gehalten und die Polizei alarmiert. Zivilpolizisten befragten zunächst Zeugen, ermittelten so den Verdächtigen und nahmen ihn vorläufig fest. Da der Mann kein Deutsch sprach, nahmen sie ihn mit aufs Revier. Erst dort konnte das Missverständnis aufgeklärt werden.

Pizzabote mit Messer bedroht und ausgeraubt

Zwei maskierte Männer haben in Hamburg-Uhlenhorst einen Pizzalieferanten überfallen und ausgeraubt. Ein Unbekannter hatte bei einem Lieferservice eine Bestellung aufgegeben, wie die Polizei mitteilte. An der angegebenen Adresse hätten die maskierten Männer den 26 Jahre alten Lieferanten abgepasst und überfallen. Mit einem gezückten Messer, so die Angaben der Polizei, sollen sie den Boten zur Herausgabe seines Bargelds gezwungen haben. Die erste Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos.

Quellen: "Hamburger Morgenpost", "Hamburger Abendblatt"