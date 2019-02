Überfall auf Hotel in Langenhorn: Polizei bittet um Mithilfe

Nach einem Überfall auf ein Hotel im Stadtteil Langenhorn, fahndet die Polizei nach zwei potentiellen Tätern und bittet um Mithilfe von Zeugen. Die Tat ereignete sich gegen 1:35 Uhr in der Nacht auf Donnerstag auf der Langenhorner Chaussee . Zwei maskierte und bewaffnete Täter seien laut Polizei in den Eingangsbereich eingedrungen und hätten einen Rezeptionisten mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld sowie des Tresorschlüssels gefordert. Die unbekannten Täter werden jeweils wie folgt beschrieben: Männlich, circa 25 Jahre alt, etwa 175 cm groß, akzentfreies Deutsch, maskiert mit einer Sturmhaube. Einer der Täter trug ein Messer bei sich.

Die Täter konnten im weiteren Verlauf mit einem Bargeldbetrag im dreistelligen Bereich in unbekannte Richtung flüchten. Eine Fahndung verlief bislang erfolglos. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 zu melden.

Hamburg schafft 15000 Mikrocomputer für Schüler an

Hamburg will bis zu 15 000 Mikrocomputer für die Schule anschaffen. Damit können Schüler etwa Programmieren lernen. Für den Kauf stellte Schulsenator Ties Rabe (SPD) 250 000 Euro bereit, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Zuvor hätten Schülerinnen und Schüler an 20 Hamburger Schulen zwei Jahre lang die Mikrocomputer mit Erfolg getestet.

Die Schulen bekommen deshalb die Möglichkeit, schon für das laufende Schuljahr Mittel für die Anschaffung der winzigen, aber leistungsfähigen Computer zu beantragen. Die Hälfte des Preises ab rund 35 Euro pro Computer finanziert die Schulbehörde direkt, die andere Hälfte finanzieren die Schulen aus ihrem Budget für Unterrichtsmittel. "Ich möchte, dass alle Hamburger Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit bekommen, an einem einfachen und robusten Mikrocomputer das Programmieren zu lernen", sagte Rabe.

Blogger und Instagrammer treffen sich in Hamburg

Rund 150 internationale YouTuber, Blogger und Vlogger, Instagrammer und andere Inhalte-Produzenten für das Internet sind in Hamburg zu Gast. Sie kommen bis zum 3. März bei der "KeyFrame" zusammen, um in Workshops und in der Stadt selbst ihr Wissen und ihrer Fähigkeiten in Sachen Bewegtbild zu erweitern. "Wir haben die Konferenz nach Hamburg geholt, um die Stadt und die Partner international sowie über innovative Kanäle mit spannenden Perspektiven sichtbar zu machen", teilte Hamburgs Tourismus-Chef Michael Otremba zum Auftakt am Donnerstag mit. Veranstalter ist das Blogger-Netzwerk Traverse aus London. Der Veranstalter begründete den Sprung an die Elbe mit der «alternativen Atmosphäre» in Hamburg. Die Stadt sei hip, urban und historisch - mit einer starken maritimen Seele. Eine Praxistour führt die Inhalte-Produzenten vom Michel über die Speicherstadt bis zur Reeperbahn.

Spendenparlament förderte 39 Projekte mit 600.000 Euro

Das Hamburger Spendenparlament hat erstmals seit seiner Gründung 1996 einen Jahresbericht vorgelegt. 2018 habe das Spendenparlament 39 soziale Projekte mit 600 000 Euro gefördert, teilte der Vorstandsvorsitzende Uwe Kirchner am Mittwoch mit. Im vergangenen Jahr unterstützte das Spendenparlament zum Beispiel das Musikprojekt "Rap for Refugees e.V." und das Versorgungszentrum für Menschen ohne Krankenversicherung "Praxis ohne Grenzen e.V.". Seit der Gründung vor 23 Jahren waren es insgesamt 1300 Projekte. Alle geförderten Projekte sollten nach Angaben des Vereins gegen Armut, Obdachlosigkeit und Isolation helfen. Getragen wird das Spendenparlament durch seine 3200 Mitglieder sowie die Spenden von Privatpersonen und Unternehmen.

Tausende Fans feiern Post Malone in Hamburg

US-Rapper Post Malone (23) hat in Hamburg bei seinem ersten Deutschlandstopp auf seiner Europatournee Tausende Fans begeistert. In der fast ausverkauften Barclaycard Arena lieferte der Chartstürmer mit den auffallenden Gesichts-Tätowierungen am Mittwochabend Hits wie "Better Now", "Wow", oder "Rockstar", mit denen er in den letzten Monaten weltweit die Charts erobert und zahlreiche Verkaufsrekorde gebrochen hatte.

Post Malone, der mit bürgerlichem Namen Austin Richard Post heißt, veröffentlichte 2016 sein Debüt-Studioalbum Stoney, das ihm unter anderem vier Grammy-Nominierungen bescherte. Das nachfolgende Album "Beerbongs & Bentleys" aus dem Jahr 2018 hielt sich über 77 Wochen in den Top 10 der "Billboard's Top R&B and Hip-Hop Albums Charts", womit der Newcomer den bisherigen Rekord von Michael Jackson mit dessen Erfolgsalbum "Thriller" (76 Wochen) einstellte. Nach dem erfolgreichen Auftakt in Hamburg folgen weitere Deutschlandkonzerte in Berlin, München und Oberhausen. Der Abschluss der Europatournee findet am 13. März in der legendären Londoner Wembley Arena statt.

Nachrichten aus Hamburg von Mittwoch, den 27. Februar 2019

Bahnhof Dammtor trägt jetzt die Uni im Namen

Der Hamburger Bahnhof Dammtor hat nun einen Doppelnamen: "Hamburg Dammtor / Universität"ist seit Mittwoch auf den Schildern der Station zu lesen - ein Geschenk an die nahe gelegene Universität, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert. "Mit der Namensergänzung wird auf die enge Verbindung zwischen Dammtorbahnhof und Universität hingewiesen sowie auf die große Bedeutung der Universität für die Hansestadt", hieß es in einer Mitteilung der Uni. Universitätspräsident Prof. Dieter Lenzen bedankte sich bei der Deutschen Bahn "für dieses ganz besondere Jubiläumsgeschenk".

Der Bahnhof Dammtor ist nicht die erste Hamburger Station, die eine Namensergänzung bekommen hat. Ende 2016 hatte etwa die U-Bahn-Station Baumwall den Zusatz "Elbphilharmonie" erhalten.

Freie Fahrt für Senioren beim HVV

Ältere Menschen sollen künftig mit ihrer HVV-Senioren-Karte rund um die Uhr mit Bussen und Bahnen fahren können. Dem Antrag der Regierungsfraktionen von SPD und Grünen, die zeitliche Beschränkung der Abo-Karten für den öffentlichen Nahverkehr aufzuheben, stimmte die Hamburgische Bürgerschaft am Mittwoch mit großer Mehrheit zu. Darin wird der Senat aufgefordert, darauf hinzuwirken, dass die Senioren-Karte spätestens ab kommendem Jahr auch werktags zwischen 6.00 und 9.00 Uhr genutzt werden kann. Ein Zusatzantrag der CDU, die darüber hinaus auch Verbesserungen unter anderem bei Zeitkarten für Schüler und Praktikanten gefordert hatte, wurde an den Verkehrsausschuss der Bürgerschaft überweisen.

AfD-Bürgerschaft mit neuer Doppelspitze

Die AfD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft hat eine neue Doppelspitze. Nach dem Parteiaustritt von Jörn Kruse im Oktober vergangenen Jahres werde der Landesvorsitzende und frühere Innensenator Dirk Nockemann den Fraktionsvorsitz ab 1. März an der Seite von Alexander Wolf übernehmen, teilte die Fraktion am Mittwoch mit. Als Fraktionschef wolle er die AfD als "freiheitlich-konservative Kraft weiter etablieren" und "die Finger in die Wunden der verfehlten rot-grünen Politik" legen, sagte Nockemann. Wolf sprach von einer "schlagkräftigen" Doppelspitze. "Dirk Nockemann und ich werden uns sehr gut ergänzen."

Der damalige Co-Fraktionschef Kruse hatte die AfD im Herbst verlassen und rechte Tendenzen als Grund genannt. Er gehört der Bürgerschaft aber weiter als fraktionsloser Abgeordneter an.

Streit von zwei Gruppen löst Polizeieinsatz aus

Ein Streit zwischen zwei Gruppen in Hamburg hat am Dienstagabend einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Anwohner verständigte im Stadtteil Lohbrügge die Polizei, nachdem er Schreie und Schüsse von der Straße gehört hatte, wie ein Sprecher mitteilte. Polizei und Feuerwehr rückten mit größerem Aufgebot an. Am Reinbeker Redder gerieten die beiden Gruppen von jeweils zehn bis zwölf Menschen in Streit und gingen aufeinander los, bis eine Gruppe in eine angrenzende Kleingartenanlage flüchtete.

Verletzte gab es keine. Scharfe Waffen wurden nicht gefunden. Nach Angaben der Polizei kamen lediglich Schreckschusswaffen zum Einsatz. Die Beamten nahmen etwa zehn Beteiligte vorläufig fest. Die Zusammensetzung der Gruppen und weshalb sie in Streit gerieten, war zunächst unklar.

Drei Polizisten bei Lkw-Unfall verletzt

Bei einem Lkw-Unfall auf der A7 sind am Mittwoch drei Polizeibeamte verletzt worden. Zunächst sei ein Lastwagen in Höhe Hamburg-Marmsdorf mit zwei Personenwagen kollidiert, sagte eine Polizeisprecherin. Für die Unfallaufnahme hätten sich dann drei Beamte in das Führerhaus des Lkw gesetzt. Dann sei ein weiterer Lastwagen von hinten aufgefahren. Die verletzten Beamten wurden in Krankenhäuser gebracht, Details über die Schwere ihrer Verletzungen waren zunächst nicht bekannt. Die A7 Richtung Norden musste vorübergehend voll gesperrt werden.

Pkw zwingt Bus zu Vollbremsung: Neun Verletzte

Vor der Universität Hamburg hat ein Pkw-Fahrer einen Unfall mit einem Linienbus verursacht. 9 der 80 Passagiere wurden leicht verletzt, darunter auch ein elf Monate altes Baby. Zu dem Unfall sei es gekommen, als der 42-jährige Autofahrer am Dienstagabend unerlaubt auf der Fahrbahn gewendet habe und dabei auf die Busspur gekommen sei, teilte Polizei am Mittwoch mit. Der Linienbus wurde dabei den Angaben zufolge zu einer Vollbremsung gezwungen. Der Pkw-Fahrer sei nach dem Unfall zunächst weitergefahren, hielt dann aber an einer roten Ampel. Wie die Polizei weiter mitteilte, stieg der Busfahrer aus, rannte zu dem Wagen und stoppte den Fahrer. Weil der Verdacht der Unfallflucht besteht, stellte die Polizei den Führerschein des 42-Jährigen sicher. Fünf der Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

A7-Deckel kommt voran

Mit der Betonierung des letzten Deckelelements ist der Rohbau der Oströhre am A7-Lärmschutzdeckel Schnelsen fertig. Insgesamt seien in der 550 Meter langen Oströhre 42 Deckel- und Seitenelemente betoniert worden, teilte die Projektgesellschaft Via Solutions Nord am Mittwoch bei einer Baustellenbegehung mit Hamburgs Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteilos) mit. Durch die Weströhre fahren bereits seit Sommer vergangenen Jahres die Autos. Insgesamt wurden für den Lärmschutzdeckel Schnelsen 33 000 Kubikmeter Beton verbaut worden, was rund 5000 Lkw-Ladungen entspricht. Außerdem wurden 5000 Tonnen Stahl verlegt.

Die Inbetriebnahme der Oströhre mit zunächst zwei Fahrstreifen im Gegenverkehr soll im Oktober/November erfolgen, hieß es. Zunächst müsse dann die Weströhre gesperrt und für die endgültige Verkehrsführung vorbereitet werden. Anschließend sollen in beiden Röhren für eine Übergangsphase nur zwei Fahrstreifen freigegeben werden, um die Rückbauarbeiten am Mittelstreifenbereich durchführen zu können.

Bevor der Autobahnverkehr dann in beiden Richtungen jeweils dreispurig durch die Tunnelröhren rollen kann, muss die A7 im vierten Quartal dieses Jahres aber noch zwei Mal für jeweils 55 Stunden gesperrt werden.

S-Bahnstationen werden renoviert

Pendler müssen vom Wochenende an in Harburg mit Behinderungen im S-Bahnverkehr rechnen. Vom 2. März bis einschließlich 17. März werden die Stationen Heimfeld und Harburg-Rathaus modernisiert, wie die Bahn am Mittwoch mitteilte. Fahrgäste auf den Strecken S3 und S31 werden in dieser Zeit zwischen Neugraben und Harburg auf Busse umsteigen müssen. Die Fahrzeiten können sich den Angaben zufolge um bis zu 20 Minuten verlängern.

Hintergrund ist, dass sämtliche Tunnelstationen der S-Bahn bis 2021 für 48 Millionen Euro modernisiert werden sollen. Dafür bekommen die Wände zum Teil neue Fliesen und die Böden neue Beläge. Die Station Altona sei bis auf wenige Restarbeiten bereits fertiggestellt, hieß es. Um die Auswirkungen auf Hamburgs Pendler zu minimieren, finden die Modernisierung in der Ferienzeit statt.

Zahl der Abtreibungen in Hamburg gesunken

Die Zahl der Abtreibungen ist in Hamburg 2018 nach einem deutlichen Anstieg im Jahr zuvor wieder leicht gesunken. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden wurden in der Hansestadt im vergangenen Jahr 3779 Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen, 47 weniger als 2017. Der Rückgang war in Hamburg mit 1,2 Prozent deutlicher als im Bundesdurchschnitt, wie das Amt am Mittwoch mitteilte.

In ganz Deutschland sank die Zahl der Abtreibungen demnach nur um 0,2 Prozent auf insgesamt 101 000. Knapp drei Viertel der Frauen war den Abgaben zufolge im Alter zwischen 14 und 34 Jahren, 17 Prozent waren zwischen 35 und 39 Jahre alt, 8 Prozent 40 Jahre und älter. 96 Prozent der Abbrüche seien im Rahmen der Beratungsregelung erfolgt, die übrigen aus medizinischen Gründen oder nach Sexualdelikten.

Bürgerschaft diskutiert über umstrittenes Parité-Gesetz

Die Hamburgische Bürgerschaft debattiert heute über gesetzliche Regelungen für einen festgelegten Frauenanteil in den Parlamenten. Mit FDP, AfD und SPD haben gleich drei Parteien das Thema für die Aktuelle Stunde angemeldet. Während sich FDP und AfD klar gegen ein sogenanntes Parité-Gesetz - wie es kürzlich in Brandenburg beschlossen wurde - aussprechen, hat die SPD ihren Debattenantrag unter das Motto "100 Jahre Frauenwahlrecht: Mehr Frauen in die Parlamente" gestellt.

Das Parité-Gesetz sieht vor, dass Parteien ihre Kandidatenlisten paritätisch, also zu gleichen Teilen mit Frauen und Männern besetzen müssen - wie bei SPD und Grünen in Hamburg bereits üblich. Die FDP sieht in einer gesetzlichen Regelung eine Bevormundung der Wähler und hat auch eine Antrag zur Debatte gestellt, in dem sie von der Bürgerschaft ein "Bekenntnis zur Freiheit der Wahl" fordert.

Weitere Debatten sind unter anderem zur von rot-grün geplanten Ausweitung der Nutzungszeiten der Schulsporthallen für Sportvereine und zu verbesserten Konditionen bei HVV-Zeitkarten für Senioren vorgesehen. Thema ist erneut auch die Wohnungspolitik. Außerdem liegt ein gemeinsamer Antrag der Fraktionen von SPD, CDU, Grünen und FDP zur Erhöhung der Abgeordneten-Diäten um 450 Euro pro Monat vor.

Brexit: Norddeutsche Firmen wollen mehr Waren in Großbritannien lagern

Wegen des Ausstiegs Großbritanniens aus der Europäischen Union stocken manche Firmen der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie ihre Lager und Vorräte in Großbritannien auf. Das geht aus einer Umfrage der Arbeitgeberverbände Nordmetall und AGV Nord hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Von 87 Betrieben (31 000 Beschäftigte) gab knapp ein Drittel an, Lieferengpässen mit mehr Lagerbeständen begegnen zu wollen. Gut ein Zehntel der Unternehmen hat einen Produktionsstandort im Vereinigten Königreich, vor drei Jahren war es laut Umfrage noch ein Fünftel.

Gut jedes zweite Unternehmen erwarte Beeinträchtigungen durch einen harten Brexit, vor allem durch bürokratische Hürden und Zeitverluste beim Austausch von Mitarbeitern und Waren, berichtete der Hauptgeschäftsführer von Nordmetall, Nico Fickinger. Hinzu kämen Befürchtungen vor zusätzlichen Zollabgaben, für das ein Drittel der Betriebe die Einstellung zusätzlichen Personals erwartet. Mehr als die Hälfte der Befragten verkauft Produkte nach Großbritannien. Der durchschnittliche GB-Anteil am Gesamtumsatz beträgt laut Umfrage 3,8 Prozent (2016: 3,6 Prozent). Als Folge des Brexits schauen sich Firmen auch nach alternativen Absatzmärkten und anderen Lieferanten statt GB-Partnern um.

Klimaaktivistin Greta Thunberg kommt nach Deutschland

Die junge schwedische Aktivistin Greta Thunberg kommt erstmals für einen Schulstreik für mehr Klimaschutz nach Deutschland. Sie werde am Freitag in Hamburg mit anderen Schülern demonstrieren, sagte ihr Vater am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Zunächst hatte "Spiegel Online" darüber berichtet. Wie die dpa aus Thunbergs Umfeld erfuhr, wird die 16-Jährige bereits am Donnerstag an der Seite der belgischen Klimaaktivistin Anuna De Wever an einer Demonstration in Antwerpen teilnehmen.

Thunberg selbst teilte auf Twitter einen Beitrag der Gruppe Fridays for Future Hamburg. Darin hieß es, Thunberg werde bei dem nächsten Hamburger Streik dabei sein. Man treffe sich dafür am Freitag um 8.30 Uhr am Gänsemarkt.

Thunberg demonstriert seit dem vergangenen August vor dem Reichstag in der schwedischen Hauptstadt Stockholm für mehr Klimaschutz. Durch ihre Aktion ist sie weit über die Grenzen Schwedens hinaus bekannt geworden. Nach ihrem Vorbild gehen mittlerweile Zehntausende Schüler in verschiedenen Ländern freitags nicht mehr zur Schule, sondern demonstrieren. Sie fordern die Politik ihres jeweiligen Landes damit auf, sich stärker fürs Klima einzusetzen. Vor allem in Deutschland und Belgien haben sich Tausende Schüler dem Protest angeschlossen.

Nachrichten aus Hamburg von Dienstag, 26. Februar 2019

Hallenbetreiber kündigt R. Kelly – kein Vorverkauf mehr für Hamburg

Nach der Anklageerhebung gegen R. Kelly wegen sexuellen Missbrauchs ist ein geplantes Konzert mit dem Sänger in Neu-Ulm abgesagt worden. Wegen der Entwicklung der vergangenen Tage sei der Vertrag für das am 12. April geplante Konzert gekündigt worden, berichtete der Betreiber der Ratiopharm-Arena am Dienstag. Das Konzert war erst vor wenigen Wochen von Sindelfingen nach Neu-Ulm verlegt worden, denn auch in der Stadt in Baden-Württemberg war das Konzert wegen der Missbrauchsvorwürfe abgesagt worden.

Der R&B-Sänger ("I Believe I Can Fly") war wegen sexuellen Missbrauchs in zehn Fällen in den USA angeklagt worden. Am Wochenende gab es deswegen eine Gerichtsanhörung. Medienberichten zufolge war der 52-Jährige am Montag (Ortszeit) aus dem Gefängnis entlassen worden, nachdem Kelly die geforderte Kaution hinterlegt habe. Die Fälle der Anklage stammen aus den Jahren 1998 bis 2010 und drehen sich um vier teils minderjährige Opfer.

Ein zweites Deutschland-Konzert von Kelly war bislang am 14. April in der Hamburger Sporthalle geplant. Für diesen Auftritt wurde nun zunächst nach Angaben des Konzertkarten-Händlers Eventim vom Dienstag der Vorverkauf gestoppt. Im Januar hatte das Bezirksamt Hamburg-Nord als Vermieter der Halle mitgeteilt, dass die Behörde keine rechtliche Handhabe sehe, den Vertrag einseitig zu kündigen.

Hamburg darf Wasser aus der Heide abpumpen - Entscheidung nach jahrzehntelangem Streit

Nach einem jahrzehntelangen Streit um Trinkwasser für Hamburg aus der Nordheide steht das Genehmigungsverfahren vor dem offiziellen Abschluss. Hamburg soll wie vorgesehen durchschnittlich 16,1 Millionen Kubikmeter Grundwasser pro Jahr abpumpen dürfen. Die entsprechende Fördererlaubnis des Landkreises Harburg wurde am Montagabend formal vom Umweltausschuss zur Kenntnis genommen, wie ein Kreissprecher am Dienstag mitteilte. Damit könne die entsprechende Erlaubnis nun erteilt werden. Der Bescheid solle den Hamburger Wasserwerken demnächst zugestellt werden, damit wäre er rechtskräftig.

Die Regelung soll 30 Jahre gelten. "Es geht um eine gehobene Erlaubnis", erklärte der Sprecher. "Damit können wir etwa auf mögliche Folgen des Klimawandels reagieren und nachregeln." Die Hamburger hätten sich eine Bewilligung - ein deutlich stärkeres Wasserrecht also - von 18,4 Millionen Kubikmetern im Jahr gewünscht. Das solle künftig die jährliche Höchstmenge sein, sagte der Sprecher. Dann müsse aber in anderen Jahren entsprechend weniger gefördert werden, um auf die erlaubte Durchschnittsmenge zu kommen.

Seit 1983 holt Hamburg Trinkwasser aus der Heide, seitdem protestieren dort Umweltschützer gegen die Entnahme. Flüsse führten bis zu einem halben Meter weniger Wasser als früher, einige Bäche fielen manchmal sogar ganz trocken, beklagten sie wiederholt. Mehrfach wurde der Antrag nachgebessert. Die Interessengemeinschaft Grundwasserschutz Nordheide werde den Bescheid nun juristisch prüfen lassen, hatte die Lüneburger "Landeszeitung" (Dienstag) berichtet.

Othmarschen: Streit an S-Bahnstation eskaliert

Am Sonntagabend kam es am Bahnsteig des S-Bahnhofs Othmarschen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, die in einem Messerangriff mündete. Laut Polizei haben die beiden Männer beim Verlassen der S-Bahn eine lautstarke, verbale Auseinandersetzung aus nicht geklärten Gründen gehabt. Im weiteren Verlauf soll der ältere der beiden Männer (32 Jahre alt) ein Messer gezogen und seinem jüngeren Kontrahenten damit eine Schnittwunde im Gesicht zugefügt haben. Das Opfer (23 jahre alt) erlitt eine circa 10 Zentimeter lange Schnittwunde im Gesicht und musste im Krankenhaus versorgt werden.

Aufgrund der guten Videoüberwachung am S-Bahnhof konnte der Täter jedoch kurze Zeit später am Busbahnhof vor der Bahnstation gefasst werden. Er hatte zwischenzeitlich die Kleidung gewechselt. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,65 Promille. Gegen den 32-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung eingeleitet.

Stintfang im Norden beginnt gut

Die Stintsaison im Norden ist in diesem Jahr gut angelaufen: Vor allem an der Elbe hoffen die Fischer auf einen besseren Fang als im letzten Jahr. Auch an der Weser wanden die lachsartigen Fische jetzt wieder stromaufwärts, wenn es wärmer wird.

"Vor einer Woche kamen die ersten Stinte, jetzt fangen wir so etwa 350 Kilogramm am Tag", sagte Wilhelm Grube. Er gilt als einziger Stintfischer östlich von Hamburg. "Wir hoffen, dass es jetzt jeden Tag mehr wird", meinte er. "Im letzten Jahr war es eine Katastrophe, da war sicher auch das Treibeis schuld."

Grubes Restaurant im niedersächsischen Hoopte ist für den Fisch bekannt. Der 63-Jährige versorgt auch andere Gastronomen mit den Stinten, die vor allem im Norden als regionale Delikatesse gelten. "Der März ist Hauptmonat - wir hoffen, dass wir bis Ostern Stint verkaufen können", sagte Grube. "Die erste Kiste habe ich am 18. Februar füllen können, das ist recht früh im Jahr." Die ersten Fische seien mit circa 20 Zentimetern ziemlich groß gewesen.

Sanierungsstau an städtischen Gebäuden

Zur Beseitigung des Sanierungsstaus an Hamburgs städtischen Gebäuden müssen mittelfristig mehr als vier Milliarden Euro investiert werden. Schon beim Schulbau sei ein Sanierungsstau von zwei Milliarden Euro festgestellt worden, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). "Bei den übrigen öffentlichen Gebäuden dürfte er in einer mindestens ebenso großen Größenordnung liegen." Ein großer Teil davon entfällt nach Angaben des städtischen Immobilienunternehmens Sprinkenhof auf die Universität Hamburg. In den nächsten 10 bis 15 Jahren gebe es dort einen Sanierungsbedarf mit einer Größenordnung von 800 Millionen Euro.

Nachrichten aus Hamburg von Montag, den 25. Februar 2019

100 Jahre Helmut Schmidt: Steinmeier würdigt den Lebenswerk mit Festakt

Mit einem Festakt zum 100. Geburtstag des Altkanzlers ist in Hamburg das Lebenswerk von Helmut Schmidt gewürdigt worden. Er sei für viele zum Prototyp des idealen Politikers geworden, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Samstag bei der Feier vor mehr als 1000 Gästen im großen Saal der Elbphilharmonie. "Gebildet und lebenserfahren, keine Scheu vor schwierigen Entscheidungen, pragmatisch und prinzipienfest, ohne Pomp und Pose, tatkräftig und hanseatisch nüchtern - so hat er eine ganze Nation für sich gewonnen."

Der Festakt, zu dem der Hamburger Senat und die Bundeskanzler-Helmut-Schmidt Stiftung eingeladen hatten, bildete den Schluss- und Höhepunkt einer ganzen Reihe von Veranstaltungen zum 100. Geburtstag Schmidts am 23. Dezember vergangenen Jahres. Der Altkanzler war im November 2015 kurz vor Vollendung seines 97. Lebensjahres in seinem Haus in Hamburg-Langenhorn gestorben.

EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini verwies auf die Verdienste Schmidts um die europäische Einigung, die in dessen Sinne fortgeführt werden müsse. Gerade in der sich verändernden Welt, in der machtpolitische Interessen Einzelner immer stärker in den Vordergrund träten, brauche es ein starkes und verlässliches Europa, das als weltweiter Referenzpunkt für Zusammenarbeit und Multilateralismus gelten könne.

Schmidt war von 1974 und bis 1982 als Nachfolger von Willy Brandt der zweite sozialdemokratische Bundeskanzler Deutschlands. In seine Amtszeit fielen die Ölkrise in den 70er Jahren, der Kampf gegen den Terrorismus der "Rote Armee Fraktion" und die Auseinandersetzung um den Nato-Doppelbeschluss. Den Hamburgern ist Schmidt insbesondere wegen seines Engagements während der Sturmflut 1962 in Erinnerung geblieben, als er als Innensenator entgegen geltendem Recht die Bundeswehr zu Hilfe rief und damit viele Menschenleben rettete.

21-Jähriger fällt auf Gleise und wird von U-Bahn erfasst

Im Hamburger Stadtteil St. Pauli ist ein 21 Jahre alter Mann ins Gleisbett der U-Bahn gefallen und tödlich verletzt worden. Der Mann sei in der Nacht zu Sonntag stark alkoholisiert ins Straucheln geraten und von der Bahnsteigkante gestürzt, sagte eine Polizeisprecherin. Eine unmittelbar danach einfahrende U-Bahn habe ihn erfasst und getötet. Fremdeinwirkung sei ausgeschlossen. Mehrere schockierte Zeugen des Unfalls mussten der Polizeisprecherin zufolge vor Ort betreut werden.

Belgischer Marinesoldat stürzt in die Elbe

Ein betrunkener Marinesoldat ist am Wochenende in Hamburg in die Elbe gefallen. Der Polizei zufolge gehörte der 31 Jahre alte Mann zur Besatzung eines belgischen Minenjagdboots, das im Hamburger Hafen festgemacht hatte. Der Mann fiel in der Nacht zum Sonntag von dem Boot ins Wasser. Passanten retteten ihn noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem Wasser. Verletzt wurde er nicht. "Alles was er hat, sind nasse Klamotten und ein dicker Schädel", sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen.

Angetrunkener überlebt Sturz aus drittem Stock

Ein Mann ist im Hamburg-Hausbruch von einem Balkon im dritten Stockwerk gestürzt und dabei verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei rauchte der Mann am Samstagabend auf dem Balkon. Weshalb er anschließend in die Tiefe fiel, war zunächst unklar. Er sei jedoch angetrunken gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Ein Fremdverschulden schloss die Polizei aus. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. "Er war aber wach und ansprechbar. Das ist für einen Sturz aus dem dritten Stock schon was", sagte der Sprecher weiter. Zuvor hatte die "Hamburger Morgenpost" über den Vorfall berichtet.

Bus erfasst Zehnjährigen auf Zebrastreifen

Ein Zehnjähriger ist auf einem Zebrastreifen in Hamburg von einem Bus erfasst worden. Der Junge, der seitlich in den Bus lief, erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht, wie ein Sprecher des Lagezentrums sagte. Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag in Hamburg-Lohbrügge. Im Bus wurde nach vorläufigen Erkenntnissen der Polizei niemand verletzt. Der Fahrer habe noch gebremst, sei aber nicht mehr rechtzeitig zum Stehen gekommen.

Ortungs-App wird Dieb zum Verhängnis

Dank einer Ortungs-App hat ein im Hamburger Hauptbahnhof bestohlener Mann das Diebesgut zurück bekommen. Der Tatverdächtige konnte geschnappt werden und sitzt nun in U-Haft. Einem 64-Jährigen war am Donnerstag eine Tasche gestohlen worden, in der sich ein Smartphone, ein Tablet, EC- und Kreditkarten sowie diverse Personaldokumente im Gesamtwert von rund 1400 Euro befanden, wie die Bundespolizei mitteilte.

Überwachungskameras nahmen den Diebstahl auf. Am Freitag habe der Bestohlene dann Bundespolizisten mitgeteilt, dass er seine Technik per Ortungs-App am Bahnhof lokalisieren konnte. Zivilfahnder suchten daraufhin nach dem Täter. Am Gänsemarkt stellten sie den 35-Jährigen und nahmen ihn fest. In seinem Rucksack befand sich noch das Diebesgut.

Nachrichten aus Hamburg von Samstag, den 23. Februar 2019

Erste Führungen durch Schmidt-Haus binnen Minuten ausgebucht

Der Ansturm war so groß, dass zeitweise der Server überlastet war: Am Samstag konnten die ersten Führungen für kleine Gruppen durch das Privathaus von Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt und seiner Frau Loki in Hamburg-Langenhorn gebucht werden. Binnen fünf Minuten seien alle Plätze von Anfang März bis Ende Juni vergeben gewesen, sagte ein Sprecher der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung.

In den sozialen Netzwerken zeigten sich manche enttäuscht. "Wecker gestellt, auf die Sekunde den Link gedrückt und dann ist der Buchungsserver unter dem Ansturm zusammengebrochen...", schrieb ein Nutzer auf Facebook. Für alle, die diesmal zu kurz kamen: Am 23. Mai kann man Führungen für das dritte Quartal buchen, am 23. August für das vierte Quartal. In jedem Monat gibt es mehrere Führungen in Kleingruppen durch das Haus - insgesamt werden aber nur 24 Plätze pro Monat vergeben.

Die Schmidts wohnten seit 1961 in der recht bescheidenen Immobilie am Neubergerweg 80 im Norden der Stadt. Das Haus wird entsprechend dem Testament der Schmidts unverändert als Gedächtnisort bewahrt. Alles soll weiter so aussehen wie zu Lebzeiten Schmidts. Helmut Schmidt war im November 2015 kurz vor Vollendung seines 97. Lebensjahrs in seiner Heimatstadt Hamburg gestorben.

Motorradfahrer stirbt nach Verkehrsunfall

Ein Motorradfahrer ist nach einem Unfall am Freitagnachmittag in Hamburg gestorben. Nach ersten Erkenntnissen missachtete ein Autofahrer beim Abbiegen von der Andreasstraße in die Sierichstraße die Vorfahrt des Motorradfahrers, wie die Polizei mitteilte. Der 38-Jährige war zunächst noch unter Reanimationsversuchen in ein Krankenhaus gebracht worden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen

Nachrichten aus Hamburg von Freitag, den 22. Februar 2019

Sushi-Dieb mit 4,05 Promille festgenommen

Die Bundespolizei hat am Hamburger Hauptbahnhof einen mutmaßlichen Sushi-Dieb mit 4,05 Promille festgenommen. Der 36-Jährige soll versucht haben, ein Sushi-Gericht im Wert von elf Euro aus einem Feinkostgeschäft zu stehlen. Eine Mitarbeiterin des Ladens habe den Diebstahl entdeckt und den Mann bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten. Ein Atemalkoholtest ergab den hohen Promillewert. Den Mann habe man deshalb zur Ausnüchterung in eine Zelle der Bundespolizei gebracht.

Hunderte Schüler bei "Fridays for Future"-Demo

Hunderte Schülerinnen und Schüler haben am Freitag unter dem Motto "Fridays for Future" in der Hansestadt demonstriert. Die Polizei sprach von etwa 800 Teilnehmern. Der Protest auf dem Hachmannplatz am Hauptbahnhof war Teil der internationalen Schülerbewegung, die unter dem Hashtag #FridaysForFuture zu Demonstrationen für einen besseren Klimaschutz aufruft. Hierfür schwänzen Schüler jeden Freitag die Schule, um dadurch mehr Aufmerksamkeit auf ihr Anliegen zu lenken. In Deutschland gab es bereits Proteste in mehr als 50 Städten. Vorbild für die Proteste ist Greta Thunberg aus Schweden, die im August 2018 mit den wöchentlichen Schulstreiks begonnen hatte.

Zahl der Unfälle leicht zurückgegangen

Mehr Einwohner, mehr Radfahrer, mehr Pendler und mehr Touristen: Obwohl deutlich mehr Menschen im Hamburger Stadtgebiet unterwegs sind, ist die Zahl der Verkehrsunfälle im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen. Die Polizei registrierte 2018 insgesamt 67.537 Verkehrsunfälle und damit 351 weniger als im Vorjahr. Dabei sind zwar 110 Menschen mehr verletzt worden als noch 2017 (9607 Verletzte). Im Verhältnis zur gestiegenen Einwohnerzahl ist die Unfallgefahr allerdings stabil geblieben, wie Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) bei der Vorstellung der Verkehrsbilanz für die Hansestadt betonte. 2010 gab es wegen des ausgeprägten Winters mehr Unfälle als üblich. Im vergangenen Jahr sind 29 Menschen bei Verkehrsunfällen in Hamburg gestorben. 2017 hatte es 28 Verkehrstote gegeben.

Beschäftigte des sozialen Bereichs streiken

Mit einem weiteren ganztägigen Warnstreik hat die Gewerkschaft Verdi in Hamburg ihrer Forderung nach deutlichen Einkommenserhöhungen im öffentlichen Dienst der Länder Nachdruck verliehen. Mehrere hundert Beschäftigte aus den sozialen Bereichen der Stadt versammelten sich am Freitagmorgen auf dem Gänsemarkt. Sie forderten sechs Prozent mehr Geld, zumindest aber 200 Euro mehr pro Monat. Auf Transparenten war "Reichtum für alle! Soziale Arbeit ist mehr wert" zu lesen. Anschließend war ein Demonstrationszug durch die Innenstadt zum Gewerkschaftshaus geplant.

Nach Bezirksämtern am Montag sowie Schulen und Hochschulen am Mittwoch war es bereits der dritte Warnstreik in dieser Woche. Für kommenden Montag hat Verdi alle Tarifbeschäftigten der Stadt Hamburg aufgerufen, flächendeckend die Arbeit niederzulegen.

Verdi will vor der Fortsetzung der Tarifverhandlungen Ende kommender Woche in Potsdam den Druck auf die Tarifgemeinschaft der Länder erhöhen. Die Länder lehnen die Gewerkschaftsforderungen als überzogen ab, haben in den zwei vorangegangenen Verhandlungsrunden aber noch kein Angebot vorgelegt.

"Hamburger Morgenpost" verwirrt Leser mit fiktiver Titelseite

Die Lokalzeitung "Hamburger Morgenpost" hat mit dem Titelblatt ihrer gedruckten Freitags-Ausgabe – in Form einer Anzeige für den Pay-TV-Sender Sky – für Verwirrung bei einigen Lesern gesorgt. Das Lokalblatt titelte in Großbuchstaben mit der Zeile: "Bestätigt: Asteroid trifft Erde". Unter der Zeile teaserte die "MOPO" fiktive Artikel an. Unter anderem mit den Überschriften: "Wo gibt's noch die letzten Bunkerplätze?" oder "Wie groß ist unsere Überlebenschance?".

Erst beim Aufblättern wird ersichtklich, dass es sich bei der Titelseite um eine Anzeige handelt. Die fiktive Titelseite soll auf eine neue Serie des Fernsehsenders Sky aufmerksam machen, in der es um den besagten Asteroiden-Einschlag geht. Der eigentliche Titel der Ausgabe samt Stellungnahme befindet sich auf Seite 3. Dort heißt es: "Aber natürlich geht nicht demnächst die Welt unter. Die komplette Seite eins ist ausnahmsweise eine Anzeige, die eigentliche Titelseite ist hier auf der dritten Seite."

Tourismus bringt Hamburg erneut Rekordjahr

Der Tourismus hat der Hansestadt Hamburg ein weiteres Rekordjahr gebracht. Die Zahl der Übernachtungen stieg um 5,1 Prozent auf 14,5 Millionen, wie die Vermarkter von Hamburg Tourismus und das Statistikamt Nord am Freitag berichteten. Rund ein Viertel der Übernachtungen wurde aus dem Ausland gebucht. Sie stiegen um 4,4 Prozent auf rund 3,6 Millionen Übernachtungen. Die Inlandsbuchungen legten noch stärker um 5,3 Prozent zu.

HSV-Fananleihe vor 10-Millionen Marke

HSV-Finanzchef Frank Wettstein hat sich zufrieden mit dem bisherigen Verkauf der neuen Fan-Anleihe des Fußball-Zweitligisten gezeigt. "Wir bewerten den aktuellen Stand positiv", sagte Wettstein der Deutschen Presse-Agentur. Nach dpa-Infomationen waren bis Donnerstagabend Papiere im Wert von etwas weniger als 10 Millionen Euro gezeichnet worden.

In der Vorkaufsphase für Inhaber der Wertpapiere von 2012 hatte der Verein 7,4 Millionen Euro eingenommen. Seit Montag läuft der freie Verkauf. Bis zum April will der finanziell angeschlagene Hamburger SV 17,5 Millionen Euro auf diesem Weg einnehmen. Mit dem neuen Wertpapier soll die in diesem Jahr fällige Fananleihe aus dem Jahr 2012 in Höhe von 17,5 Millionen Euro abgelöst werden. Die neuen Papiere haben ebenfalls eine Laufzeit von sieben Jahren bis 2026 und werden mit sechs Prozent verzinst.

Nachrichten aus Hamburg von Donnerstag, den 21. Februar 2019

Bahn investiert knapp halbe Milliarde in den Norden

Die Deutsche Bahn wird in diesem Jahr in Hamburg und Schleswig-Holstein fast eine halbe Milliarde Euro in Schienen, Brücken, Weichen und Bahnhöfe investieren. Um die Belastungen für die Fahrgäste möglichst gering zu halten, werde die Bahn in Hamburg mehr als 80 und in Schleswig-Holstein mehr als 50 neue Mitarbeiter einstellen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Sie sollen sich vor allem um das Management und die Überwachung der Bauprojekte kümmern. Schon jetzt hätten die Beeinträchtigungen durch Baustellen gegenüber 2017 um mehr als ein Viertel abgenommen. In den vergangenen Jahren habe die Bahn bereits mehr als 350 Kilometer Schienen in Hamburg und Schleswig-Holstein modernisiert.

Zu den größeren Projekten gehören die Marschbahn nach Sylt, wo 32 Kilometer Gleise und acht Weichen erneuert werden, mit einem Schwerpunkt zwischen Bredstedt und Westerland. An den fünf Bahnhöfen entlang dieser Strecke werden die Bahnsteige verlängert, so dass künftig Züge mit zwölf Wagen halten können. Die Arbeiten sollen weitgehend außerhalb der Ferienzeiten erledigt werden. Mit Behinderungen ist über Ostern zwischen Neumünster und Rendsburg zu rechnen, weil die Rendsburger Hochbrücke komplett gesperrt werden muss. Auch in Hamburg-Altona sind im Zuge der Arbeiten an der neuen S-Bahn-Überführung über die Julius-Leber-Straße im Sommer Probleme zu erwarten, wenn der Lessing-Tunnel längere Zeit gesperrt werden muss.

Hamburgs einziger Weinberg wird am Sonntag gerodet

Hamburgs einziger Weinberg am Stintfang wird am Sonntag gerodet - Fans können sich das Holz der alten Reben dann als Andenken abholen. Wie die Bürgerschaft als Eigentümerin am Donnerstag mitteilte, verschenkt sie die Rebstöcke an dem Tag ab 12.00 Uhr als Dekoration - solange der Vorrat reicht. Kommende Woche sollen die Vorarbeiten für den Umbau am U-Bahnhof Landungsbrücken beginnen. Deshalb muss der Weinberg weichen.

Ein Umsetzen der Pflanzen sei nicht möglich, teilte die Bürgerschaft mit. Die bis zu 25 Jahre alten Rebstöcke hätten zu lange Wurzeln und würden beim Ausgraben zerstört. Mit der Fertigstellung der Arbeiten am Stintfang wird Ende 2021 gerechnet. Über die Wiederherstellung des Weinbergs muss nach der Bürgerschaftswahl im kommenden Jahr dann das neue Parlament entscheiden.

Haspa: Weitere Filialen sollen geschlossen werden

Die Hamburger Sparkasse will sich finanziell besser aufstellen und sich nach eigenen Angaben mit einem Sparkurs"fit für die Zukunft machen". Das erklärte Haspa-Chef Vogelsang in einem Interview mit dem "Hamburger Abendblatt". "Sparkasse richtig neu gedacht" nennt sich das Konzept, das die Schließung etlicher Filialen im Stadtgebiet und damit ebenso einen Stellenabbau bis 2023 vorsieht. Insgesamt sind in der jüngeren Zukunft knapp 1000 Arbeitsplätze gefährdet.

Die Zahl der Geschäftsstellen soll auf unter 100 sinken. Momentan werden noch 130 Filialen der Haspa in Hamburg betrieben. Noch in diesem Jahr sollen laut Vogelsang bis zu 10 Filialen geschlossen werden. Vogelsang versprach jedoch, dass man den Stellenabbau "so sozialverträglich wie möglich" gestalten werde.

Prominenz versammelt sich in der Elbphilharmonie um Helmut Schmidt zu gedenken

Mit einem großen Festakt feiert Hamburg den 100. Geburtstag seinen Ehrenbürgers und Altkanzlers Helmut Schmidt. Rund 1500 Gäste werden dazu am Samstag in der Elbphilharmonie erwartet, darunter neben Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und mehreren Senatoren Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundesratspräsident Daniel Günther (CDU), die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini und Altkanzler Gerhard Schröder. Der Festakt soll Höhepunkt und Abschluss der Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag Schmidts bilden, der allerdings schon zwei Monate zurückliegt.

Eine Nachfeier sei beste Schmidt'sche "Tradition", sagt Ulfert Kaphengst von der Bundeskanzler Helmut Schmidt-Stifung, die gemeinsam mit dem Senat zu dem Festakt geladen hat. Schon zu Lebzeiten habe Schmidt mit Rücksicht auf den Trubel der Weihnachtstage runde Ehrentage lieber im Januar oder Februar gefeiert. Am 23. Dezember 1918 in Hamburg-Barmbek geboren, war Schmidt im November 2015 kurz vor Vollendung seines 97. Lebensjahres in seinem Haus in Langenhorn gestorben.

Bei dem Festakt soll das Lebenswerk des früheren Hamburger Innensenators, Ehrenbürgers, Bundeskanzlers und Staatsmannes in Musik, Wort und Bild gewürdigt werden. Im Mittelpunkt steht dabei die Einigung Europas, für die Schmidt stets eingetreten war. Sie wird auch Thema der Festreden von Steinmeier und Mogherini sein. Die musikalische Begleitung übernimmt das Ensemble Resonanz und die Big Band der Bundeswehr.

Rund 33.000 Hamburger würden von Grundrente profitieren

Von der von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) geplanten Grundrente würden nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) rund 33 000 Hamburger Rentner profitieren. Die Gewerkschaft beruft sich auf eine Untersuchung des Hannoveraner Pestel-Instituts, das Daten der Deutschen Rentenversicherung ausgewertet habe. Demnach könnten nach dem in der großen Koalition umstrittenen Heil-Modell in Hamburg 26 000 Frauen und 7000 Männer, die derzeit nach mindestens 35 Beitragsjahren eine Rente von unter 896 Euro pro Monat erhalten, mit höheren Bezügen rechnen.

Nord-NGG-Chef Herbert Grimberg verwies darauf, dass die Grundrente insbesondere Tausenden Beschäftigten in der Hotellerie, Gastronomie und dem Bäckerhandwerk zugute käme. "Dort, wo die Löhne zu niedrig sind oder wegen Teilzeit nur geringe Rentenbeiträge zusammenkommen, reicht auch jahrzehntelange Arbeit nicht, um im Alter der Grundsicherung zu entgehen."

Wie Heil sprach sich auch Grimberg gegen eine Bedürftigkeitsprüfung aus. "Wer eine Bedürftigkeitsprüfung fordert, trifft die Falschen, weil es in den allermeisten Fällen um Haushalte mit kleinen Einkommen geht", sagte er und forderte die große Koalition auf, bei dem Thema "Ernst zu machen". Es sei eine Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts und des Vertrauens der Menschen in die sozialen Sicherungssysteme, dafür das nötige Geld aufzubringen. Wer langjährig gearbeitet und in die Rentenversicherung eingezahlt habe, müsse mehr haben als die bloße Grundsicherung.

CDU kritisiert Überlastung der Hamburger Staatsanwaltschaft

Die CDU-Bürgerschaftsfraktion hat die Überlastung der Hamburger Staatsanwaltschaft kritisiert. Zwar habe sich die Zahl der Stellen erhöht, tatsächlich besetzt gewesen seien jedoch Anfang des Jahres weniger als ein Jahr zuvor. "Hamburgs Staatsanwaltschaft befindet sich weiterhin über der Belastungsgrenze", erklärte der CDU-Justizexperte Richard Seelmaecker. Wie aus einer Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage des Abgeordneten hervorgeht, waren Anfang Januar rechnerisch 173 Staatsanwälte in Hamburg tätig. Es gab jedoch 183,5 Stellen. Ein Jahr zuvor waren es 179 Staatsanwälte bei 181,5 Stellen gewesen.

Seelmaecker wies auch auf einen Anstieg bei den Verfahrenseinstellungen hin. Nach Senatsangaben wurden 2018 rund 50 000 Ermittlungsverfahren eingestellt, weil sich kein hinreichender Tatverdacht ergab. 2017 waren 41 000 Entscheidungen dieser Art getroffen worden. Der Anstieg um mehr als 22 Prozent lege nahe, dass nicht mehr ausreichend Ermittlungskapazitäten vorhanden seien, meinte Seelmaecker.

Nachrichten aus Hamburg von Mittwoch, den 20. Februar 2019

Erfolgsmusical "Hamilton" bald in der Hansestadt

Stage Entertainment will das amerikanische Erfolgsmusical "Hamilton" von Herbst 2020 an in Hamburg auf die Bühne bringen. Der Lizenzvertrag sei aber noch nicht unterschrieben, sagte Sprecher Stephan Jaekel am Mittwoch zu entsprechenden Medienberichten. Das Musical über einen der Gründungsvater der USA hatte 2015 am New Yorker Broadway Premiere gefeiert. In London wird das preisgekrönte Stück des Schauspielers, Komponisten und Rappers Lin-Manuel Miranda seit Dezember 2017 gespielt.

Dabei wird der amerikanische Traum am Beispiel von Alexander Hamilton erzählt. Das Waisenkind von den Karibischen Inseln wurde später zum ersten Finanzminister der USA. Kombiniert wird diese Geschichte mit der modernen Rap- und Hip-Hop-Musik.

Einen Aufruf zu einem Casting, das im April starten soll, gibt es bereits. Die Bewerber müssen der Ausschreibung zufolge nicht nur sehr gut singen, sondern auch rappen können. In welchem Theater in der Hansestadt die Show gezeigt werden solle, stehe noch nicht fest, sagte Jaekel. Auch ein Neubau sei denkbar.

Versuchtes Sexualdelikt in Winterhude: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Hamburg sucht im Zusammenhang mit einem versuchten Sexualdelikt in Winterhude nach einem Mann, der bereits am 15. Februar versuchte, ein 10-jähriges Mädchen zu küssen. Wie die Polizei berichtet, sei das Mädchen nach der Schule auf dem Weg nach Hause gewesen, als ein unbekannter Mann sie vor ihrem Wohnhaus ansprach.

Nachdem sie gemeinsam das Treppenhaus betraten, begaben sie sich in den Keller. Dort berührte der Unbekannte das Mädchen an der Schulter und versuchte sie anschließend zu küssen. Daraufhin schrie das Mädchen lautstark und flüchtete in das Treppenhaus. Der unbekannte Täter entfernte sich mit dem Fahrrad in Richtung Bahnhof Lattenkamp.

Die Polizei fahndet nun nach dem Täter, der folgendermaßen beschrieben wird: Männlich, nordeuropäische Erscheinung, circa 35 Jahre alt, schlanke Statur, etwa 180-190 cm groß. Darüber hinaus soll der Unbekannte dunkle, kurze Haare haben und leichte Geheimratsecken besitzen. Zur Tatzeit soll er dunkle Kleidung getragen haben sowie einen Schal und eine Sonnenbrille.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 zu melden.

Auch Hamburger unter gefangenen IS-Kämpfern?

Unter den gefangenen Kämpfern des Islamischen Staates in Syrien könnten theoretisch auch Hamburger sein. Nach Angaben des Landesamtes für Verfassungsschutz reisten in den vergangenen Jahren 86 Männer und Frauen aus der Hansestadt in Richtung Syrien/Irak aus. 32 von ihnen seien wieder zurückgekehrt, 20 sollen tot sein. Der Sprecher des Verfassungsschutzes, Marco Haase, betonte am Mittwoch aber, dass die Terrormiliz in mehreren Fällen falsche Todesnachrichten verbreitet habe. Nach dpa-Informationen gehen deutsche Sicherheitsbehörden bisher von gut 40 im syrischen Kurdengebiet gefangenen IS-Kämpfern mit deutschem Pass aus.

"Rückkehrer aus Syrien und Irak stehen nach wie vor im besonderen Fokus des Verfassungsschutzes und weiterer Sicherheitsbehörden, da sie zumeist wieder in die hiesige salafistische Szene eintauchen", sagte Haase. Zu dieser Szene rechnet der Verfassungsschutz in Hamburg 776 Menschen. 422 von ihnen gelten als Dschihadisten, also als Befürworter von Gewalt im sogenannten Heiligen Krieg.

Frauen sind in der Szene in der Minderheit. Die Zahl der ausgereisten Salafistinnen gibt der Verfassungsschutz mit 17 an. Von diesen Frauen seien drei zurückgekehrt. Sie hätten weniger als fünf Kinder mitgebracht. In Hamburg zählt der Verfassungsschutz 122 Frauen zur salafistischen Szene, 32 von ihnen sollen Dschihadistinnen sein.

Zahl der Kirchenaustritte in Hamburg gestiegen

In Hamburg ist die Zahl der Kirchenaustritte 2018 nach Recherchen der "Zeit"-Beilage "Christ und Welt" um 16 Prozent gestiegen. Die evangelische und katholische Kirche verloren im vergangenen Jahr 13 525 Mitglieder, berichtete das Blatt (Mittwoch). Es hatte für zehn Großstädte Daten aus Amtsgerichten und Rathäusern ausgewertet.

Im Schnitt habe es dort im vergangenen Jahr etwa 17 Prozent mehr Austritte gegeben. An der Spitze hätten die Städte Essen (von 2182 auf 2710) und Köln (von 6109 auf 7572) mit einer Steigerung von 24 Prozent gestanden. In Berlin gab es laut "Christ und Welt" 2018 mehr als 16 800 Austritte und damit im Vorjahresvergleich einen Anstieg von 21 Prozent. In Frankfurt am Main erhöhte sich die Zahl dagegen lediglich um sechs Prozent (2018: 6286).

Marc-Uwe Kling sagt Konzert in Hamburg ab

Autor und Musiker Marc-Uwe Kling (Känguru-Chroniken) muss sein geplantes Konzert in Hamburg aufgrund einer Viruserkrankung absagen. Das ließ der Musiker am Mittag via Facebook mitteilen. Das Konzert war für heute Abend angesetzt. Als Ersatztermin für das Konzert nannte der Künstler den 17.04.2019. Alle bereits gekauften Karten würden ihre Gültigkeit behalten.

FDP lehnt Parité-Gesetz ab

Die Hamburger FDP lehnt ein Parité-Gesetz zur Stärkung des Frauenanteils in Bezirksversammlungen und Bürgerschaft ab. Eine Geschlechterquote auf den Wahllisten der Parteien verstoße in mehrfacher Hinsicht gegen das Grundgesetz, sagte Fraktionschefin Anna von Treuenfels-Frowein. In einem Antrag fordert ihre Fraktion die Bürgerschaft deshalb auf, in der kommenden Woche zu beschließen, dass keine Regelungen zur paritätischen Besetzung von Wahllisten in Hamburg eingeführt werden.

Zudem soll sich das Parlament "uneingeschränkt zu den Grundsätzen der Freiheit und Gleichheit der Wahl sowie zum Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien" bekennen. Kürzlich hatte Brandenburg ein solches Gesetz beschlossen. Die Grünen in Hamburg streben ebenfalls eine solche Regelung an.

Mine im Bramfeld entschärft

Eine 500 Pfund schwere Sprengmine aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Dienstagabend in Hamburg-Bramfeld entschärft worden. Dies teilte die Feuerwehr Hamburg mit. Die Bombe war am Dienstag bei Bauarbeiten gefunden worden.

Um den Fundort herum war ein Sperrradius von 250 Metern und ein Warnradius von 500 Metern festgelegt worden. Eine Kleingartenanlage im Warnkreis habe geräumt werden müssen, weil im schlimmsten Fall eine Gartenlaube keinen Schutz gegen einen Bombensplitter biete, sagte Feuerwehrsprecher Martin Schneider. Auch der Sitz des Handelskonzerns Otto-Group war betroffen. Die Mitarbeiter mussten ihre Arbeitsplätze verlassen.

Das Bezirksamt Wandsbek hatte den Angaben zufolge Notunterkünfte bereitgestellt. Zwei Buslinien wurden nach Angaben der Hochbahn umgeleitet. Wie die Feuerwehr mitteilte, seien nach der Entschärfung alle Absperrungen wieder aufgehoben worden.

Warnstreiks an Hamburger Schulen und Hochschulen

Tarifbeschäftigte an den Hamburger Schulen und Hochschulen sind am Mittwoch in den Warnstreik getreten. Mit dem ganztägigen Ausstand will die Gewerkschaft Verdi im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Zur Arbeitsniederlegung aufgerufen waren Verwaltungsangestellte in den Schulbüros, Schulhausmeister, Betriebsarbeiter, Reinigungskräfte, Erzieher und Sozialpädagogen sowie Mitarbeiter der Universität Hamburg und anderer Hochschulen.

Von dem Warnstreik erwartet die Schulbehörde keine größeren Auswirkungen auf den Unterricht, da 90 Prozent der Lehrer Beamte sind, die nicht streiken dürfen. Anders sieht es bei Erziehern und Sozialpädagogen aus. Die Ganztagsbetreuung der Kinder sei aber gewährleistet, sagte ein Sprecher.

Vor der Stadtteilschule in Horn und drei weiteren Treffpunkten versammelten sich am Morgen Beschäftigte, um der Forderung nach sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat Nachdruck zu verleihen. Am Vormittag (9.30 Uhr) war eine zentrale Kundgebung auf dem Gänsemarkt geplant. Die Tarifgemeinschaft der Länder lehnt die Forderung ab, hat aber noch kein eigenes Angebot vorgelegt. Die Verhandlungen gehen Ende des Monats in Potsdam in die dritte Runde.

Kühne nicht begeistert von Arp-Wechsel: "Krasse Fehlentscheidung"

HSV-Investor Klaus-Michael Kühne hat wegen des Wechsels von Sturm-Talent Fiete Arp zum FC Bayern den Hamburger Fußball-Zweitligisten und den Rekordmeister aus München gleichermaßen kritisiert. "Ich halte es für eine krasse Fehlentscheidung, ein Talent schon wieder an den "Bayern-Feind" zu verkaufen, der nichts Besseres tun kann, als anderen Bundesliga-Vereinen die besten Spieler und Talente zu Höchstpreisen abzunehmen", sagte der Unternehmer der "Sport Bild" (Mittwoch). Dies führe zu einer vollkommenen Verzerrung des Wettbewerbs im deutschen Profifußball.

Erst vor knapp zwei Wochen war bekannt geworden, dass Arp vom Zweitliga-Tabellenführer zum FC Bayern wechseln wird. Die Abmachung war bereits im vergangenen Sommer getroffen worden. Offen ist noch der Zeitpunkt des Wechsels.

Der 19 Jahre alte Angreifer hatte seinen HSV-Vertrag im Vorjahr nach dem Abstiegs des Traditionsclubs bis 2020 verlängert. Allerdings darf er selbst entscheiden, ob er im Sommer 2019 oder erst ein Jahr später nach München geht. Die Entscheidung soll erst nach der Saison gefällt werden.

Nachrichten aus Hamburg vom Dienstag, den 19. September 2019

Bramfeld: 500 Pfund Sprengmine gefunden

Die Feuerwehr Hamburg hat in der Haldesdorfer Straße in Hamburg-Bramfeld eine britische Sprengmine entdeckt. Die 500 Pfund schwere Bombe befindet sich in der Nähe des Bundeswehrkrankenhauses, das allerdings nicht mehr im Sperrgebiet liegt. Der Kampfmittelräumdienst der Feuerwehr Hamburg ist vor Ort. Weitere Infos folgen in Kürze.

⚠ AKTUELL - #Fliegerbombe #Hamburg #Bramfeld ⚠



In der Haldesdorfer Straße wurde eine britische 500 Pfund Sprengmine gefunden.

Der #Kampfmittelräumdienst der @FeuerwehrHH ist bereits vor Ort.



Sperrradius 300 m (rot)

Warnradius 500 m (gelb)#EinsatzfuerHamburg pic.twitter.com/HzkncM0BDH — Feuerwehr Hamburg (@FeuerwehrHH) 19. Februar 2019

Mann schmeißt mit Beil: Streit in Osdorf eskaliert

Ein 28 Jahre alter Mann ist nach einem Angriff mit Messer und Beil auf einen 48-Jährigen in Hamburg-Osdorf festgenommen worden. Die Männer seien am Montagabend aus bislang ungeklärten Gründen aneinandergeraten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung habe sich der 28-Jährige entfernt, um kurze Zeit später mit einem Messer zurückzukehren. Der 48-Jährige konnte nach den Angaben der Polizei aber in ein Geschäft flüchten.

Etwa eine Stunde später seien sie erneut aufeinandergetroffen. Dann sei der 28-Jährige nicht nur mit einem Messer, sondern auch noch mit einem Beil bewaffnet gewesen, das er nach dem 48-Jährigen geworfen habe. Die Polizei geht davon aus, dass eine Metalldose in der Brusttasche des 48-Jährigen den Aufprall auffing und Schlimmeres verhinderte. Jedoch sei er aus dem Gleichgewicht geraten und habe sich bei dem Sturz am Knie verletzt.

Der 28-Jährige flüchtete daraufhin den Angaben zufolge und versteckte sich in seinem Wohnhaus unter einer Treppe. Dort sei er schließlich wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung festgenommen worden. Nach Sicherstellung von Messer und Beil in der Wohnung sei der 28-Jährige auch aufgrund mehrerer offener Haftbefehle in Untersuchungshaft gekommen.

Polizei schnappt Einbrecher in Rissen

Nach zwei mutmaßlichen Einbrüchen in Hamburg sind vier Tatverdächtige festgenommen worden. Zwei 23 und 37 Jahre alte Männer sind den Beamten am Montag nach einem Zeugenhinweis in Rissen ins Netz gegangen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die beiden anderen mutmaßlichen Einbrecher (32, 52) wurden ebenfalls nach dem Hinweis aufmerksamer Zeugen am Dienstagmorgen in Farmsen in Gewahrsam genommen. Zu eventuellem Diebesgut machte die Polizei keine Angaben.

Zu dem Vorfall in Rissen ist noch kein konkreter Tatort ermittelt worden. Bei der Personenkontrolle habe einer der Verdächtigen einen Schraubendreher fallen lassen. Außerdem hätten die Polizisten Hinweise auf gefälschte Ausweisdokumente festgestellt. Beide Männer kamen in Untersuchungshaft.

Das Ziel des Einbruchs in Farmsen sei eine Kita gewesen. Wie ein Sprecher der Polizei berichtete, griffen die Beamten beim Eintreffen in Tatortnähe die Verdächtigen auf. Nach einer vorläufigen Festnahme seien sie inzwischen wieder auf freiem Fuß.

Feuerwehr rettet Schwerverletzten in Wilhelmsburg

In Hamburg-Wilhelmsburg hat am Dienstagmorgen ein Feuerwehreinsatz für eine etwa einstündige Streckensperrung des S-Bahnverkehrs gesorgt.

Die Strecke wurde für den Fern- und S-Bahn-Verkehr für rund eine Stunde gesperrt, sagte ein Sprecher der Hamburger Bundespolizei. Gegen 7.40 Uhr konnten die Züge wieder fahren.

Beim Aufbau von Lärmschutzwänden hatte ein Bauarbeiter in Höhe der Karl-von-Thielen-Brücke einen Unfall. Ein einbetonierter fünf Meter hoher Stahlpfeiler habe sich am Morgen gelöst und sei gegen einen weiteren Pfeiler gekracht, der auf das Bein des Mannes fiel. Der Bauarbeiter wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Studie veröffentlicht: Shell denkt über flüssiges Erdgas nach

Durch den Einsatz von verflüssigtem Erdgas (LNG) lassen sich nach einer Analyse des Energiekonzerns Shell große Mengen von Treibhausgasen bei Schiffen und schweren Lastwagen einsparen. Bis zum Jahr 2040 könnten sich allein in der Schifffahrt die Emissionen um 132 Millionen Tonnen pro Jahr reduzieren, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichen Studie, die Shell gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und der TU Harburg erstellt hat.

Dabei geht die Studie davon aus, dass bis dahin 6000 vor allem größere Schiffe mit LNG angetrieben werden. Weniger ausgeprägt als in der Schifffahrt wären die Auswirkungen bei Lkw. Hier ließen sich in der EU bis 2040 die Treibhausgas-Emissionen um bis zu 4,7 Millionen Tonnen pro Jahr senken, wenn bis dahin 480 000 LNG-Lastwagen unterwegs wären.

Chinesischer Aktionär will Tom Tailor übernehmen

Die angeschlagene Bekleidungskette Tom Tailor soll komplett chinesisch werden. Der Großaktionär Fosun aus China will das Hamburger Unternehmen zu einer Bewertung von rund 96 Millionen Euro übernehmen. Den Tom-Tailor-Aktionären werden 2,26 Euro je Aktie geboten, teilte das Unternehmen am frühen Dienstagmorgen mit. Die Offerte liegt damit knapp fünf Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Montag.

Kurz vor der Ankündigung einer Übernahmeofferte hatte Tom Tailor bereits bekannt gegeben, dass Fosun seinen Anteil über die Ausgabe neuer Aktien von knapp 29 Prozent auf gut 35 Prozent erhöht hatte. Dafür mussten die Chinesen knapp neun Millionen Euro auf den Tisch legen. Sollten alle Aktionäre ihre Anteile im Rahmen der Übernahmeofferte anbieten, müsste Fosun weitere etwas mehr als 60 Millionen Euro zahlen.

HSV: Bereits 7,4 Millionen Euro für neue Anleihe gesammelt

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat für seine neue Anleihe schon gut 7,4 Millionen Euro eingesammelt. Diese Zeichnungssumme wurde dem Club von den Depot-Banken der Inhaber der Anleihe von 2012 nach der Vorkauf-, Umtausch- und Zukaufphase mitgeteilt. Insgesamt will der wirtschaftlich angeschlagene HSV die Summe von 17,5 Millionen Euro erreichen, um die Rückzahlung der alten Anleihe finanzieren zu können.

"Aus unserer Sicht ist das ein gutes Ergebnis. Es beweist, dass uns ein Großteil der Anleger vertraut und der Weg, den wir mit dem HSV gehen wollen, auf Zustimmung trifft. Damit gehen wir gestärkt in die Phase des öffentlichen Angebots", sagte Finanzvorstand Frank Wettstein in einem Interview auf der Vereinshomepage. Der öffentliche Verkauf der mit sechs Prozent verzinsten Anleihe, die bis 2026 zurückgezahlt werden soll, wurde am Montag gestartet.

Für den Fall, dass die 17,5 Millionen Euro nicht erreicht werden, will der HSV "einen Teil der Refinanzierung aus dem laufenden Haushalt nehmen, wenn dies erforderlich ist", sagte Wettstein: "Dennoch wünschen wir uns natürlich eine möglichst hohe Platzierung.

Senat will keine Kampagne gegen Einwegwindeln

Anders als bei Plastiktüten und Kaffeebechern startet Hamburg keine Kampagne gegen die Einwegwindel. "Einwegwindeln führen zwar neben erheblichem Ressourcenverbrauch (Kunststoff, Zellstoff, Aufsaugmittel) zu nennenswerten Abfallmengen pro Kleinkind in der Windelphase", erklärte der rot-grüne Senat auf eine Kleine Anfrage des Linken-Bürgerschaftsabgeordneten Stephan Jersch. Aber auch bei der Benutzung von Stoffwindeln werde viel Wasser, Waschmittel und Energie benötigt. "Eine belastbare Aussage zur ökologischen Nachhaltigkeit ist somit schwierig", hieß es. Jersch, umweltpolitischer Sprecher der Linken-Fraktion, hatte angeregt, Hamburg möge wie andere deutsche Städte ein Förderprogramm zur Nutzung von Stoffwindeln auflegen.

In Hamburg landen nach einer Hausmüllanalyse von 2016 rund 18 000 Tonnen Einwegwindeln pro Jahr im Abfall. Auch als kompostierbar deklarierte Windeln gehören in den Restmüll, stellte der Senat fest. Die vermeintlich abbaubaren Kunststoffe seien nicht kompostierbar und dürften nicht über den Biomüll entsorgt werden. Eine Entlastung für Familien mit kleinen Kindern bei den Abfallgebühren, wie die Linke sie vorschlägt, hält der Senat gleichwohl nicht für erforderlich. Bei einem Verbrauch von vier bis sechs Windeln täglich pro Kind ergebe sich ein zusätzliches Müllvolumen von 30 bis 60 Litern pro Woche. Wer seine Mülltonne um diese Größe aufstocken wolle, müsse gerade mal 2,35 Euro monatlich mehr zahlen.

Nachrichten aus Hamburg von Montag, den 18. Februar 2019

HSV-Anhänger verwüsten ICE auf Heimreise

Fußball-Anhänger des Hamburger Sportvereins haben auf der Rückreise des Zweitligaspiels in Heidenheim (2:2) in einem ICE randaliert. Laut Bericht der Bundespolizei verwüsteten Unbekannte am Samstagabend zwischen Hannover und dem Bahnhof Hamburg-Harburg mehrere Wagen, rissen Sitzpolster heraus, demolierten eine Toilette und zerstörten Fenster und Türen. Zudem seien Lautsprecher aus der Decke gerissen und Nothämmer entwendet worden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Weil der Zug entgegen bundespolizeilicher Anweisung in Harburg hielt und die Türen öffnete, während sich die Polizeikräfte am Hauptbahnhof postiert hatten, konnten die Randalierer vorerst nicht ermittelt werden. Um den Tätern auf die Spur zu kommen, sollen nun die Aufnahmen entsprechender Überwachungskameras ausgewertet werden. Zeugenhinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Hamburg (Einsatzzentrale) unter Tel.: 040-66 99 50 55 55 entgegen.

Bereits Anfang Februar hatten sich Anhänger des HSV während der Rückfahrt vom Auswärtsspiel in Bielefeld daneben benommen und in einem Metronom randaliert. Auch hier kam es laut Polizei zu erheblichen Sachbeschädigungen.

Vergewaltigung bei Jobinterview: Viereinhalb Jahre Haft

Was ein 60-Jähriger als "netten, lustigen Abend" bezeichnete, bewerteten die Richter in Hamburg als schwere Vergewaltigung und gefährliche Körperverletzung. Sie verurteilten den Hamburger heute zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten. Auf der Suche nach einer Büro-Aushilfe hatte der Mann im Juli 2016 eine junge Frau kennengelernt und in seine Wohnung eingeladen. Dort soll er der 19-Jährigen K.o.-Tropfen in ein Glas Orangensaft geträufelt haben. Danach, davon waren die Richter nach der Hauptverhandlung überzeugt, missbrauchte er sein Opfer zunächst auf dem Sofa, später noch im heimischen Ehebett. Die Staatsanwaltschaft hatte wegen "vorsätzlicher Beibringung von Gift" sowie einem "hinterlistigen Überfall" sogar ein noch höheres Strafmaß von fünf Jahren und vier Monaten gefordert.

Rassismus-Skandal: Schiedsrichter bricht Oberliga-Spiel ab

Bei einem Oberliga-Spiel in Barmbek ist es am Sonntag zu einem Eklat gekommen. Der Schiedsrichter musste die Partie Barmbek-Uhlenhorst gegen den Meiendorfer SV in der 77. Minute beim Stand von 3:0 abbrechen. Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, kam es zunächst zu einem Foulspiel. Fans von Barmbek-Uhlenhorst pöbelten daraufhin in Richtung der Gastspieler. Worte wie "Du Schwarzer" und "Verpiss dich, du Schwarzer" sollen gefallen sein, woraufhin ein Spieler über die Bande gesprungen sein soll, andere Spieler taten es ihm nach. Es kam zu Tumulten und Rangeleien auf der Tribüne. Anschließend verließen die Meiendorfer aus Protest geschlossen den Platz, der Schiedsrichter bracht das Spiel ab. Der Täter soll dem Bericht nach ausgerechnet der eigene Fan-Beauftragte sein. Der Verein reagierte sofort, veröffentlichte eine Stellungnahme auf Facebook: "Wir als Vereinsverantwortliche mussten leider sehr schnell das absolute Fehlverhalten eines BU-Zuschauers feststellen. Wir werden diesen Zuschauer aus dem Verein ausschließen und Stadionverbot erteilen. Denn wir distanzieren uns von jeglicher Art von Beleidigungen und Rassismus und entschuldigen uns auf diesem Wege beim Meiendorfer SV. Wir werden auch in der Zukunft zu diesem Thema null Toleranz walten lassen." Der Verein muss sich jetzt vor dem Sportgericht des Hamburger Fußball-Verbands verantworten. Die Spielberichte der Schiedsrichter lägen bereits vor, sagte Carsten Byernetzki, stellvertretender Geschäftsführer des Verbands, am Montag. Zu möglichen Konsequenzen für den Verein könne er nichts sagen. "Das müssen die Richter entscheiden."

Stellungnahme zum Spielabbruch der heutigen Oberligapartie gegen Meiendorfer SV 1. Herren Aus dem Verein: Unmittelbar... Gepostet von Hamburger Sportverein Barmbek-Uhlenhorst von 1923 e. V. am Sonntag, 17. Februar 2019

Unbekannter klaut Blaulicht von Rettungswagen

Ungläubiges Kopfschütteln bei den Johannitern in Elstorf vor den Toren Hamburgs. Unbekannte demontierten bereits vor zwei Wochen den LED-Block eines nagelneuen Rettungswagens der Johanniter-Rettungswache. "Der Lichtblock wurde sauber vom Stecker getrennt und herausgehebelt", wird Notfallsanitäter Patrick Ploch, Leiter der Rettungswache im Landkreis Harburg, in einer Pressemeldung der evangelischen Hilfsorganisation zitiert. Die Diebe klauten das Blaulicht offenbar sogar während eines nächtlichen Einsatzes. Bemerkt wurde das fehlende Licht erst am Morgen danach. Der Schaden liegt demnach bei etwa 1300 Euro. Von den Tätern fehlt jede Spur.

"Fischereihafen"-Gründer Kowalke an Krebs gestorben

Der Chef des bekannten Hamburger "Fischereihafen-Restaurants", Rüdiger Kowalke, ist tot. Der Gastronom erlag am Samstag im Alter von 71 Jahren einem Krebsleiden. Kowalke hatte das renommierte Haus in der Großen Elbstraße 143 vor 38 Jahren gegründet. 1997 übernahm sein Sohn Dirk die Leitung des Familienbetriebs. "Ich habe ihm unendlich viel zu verdanken, habe sehr viel von ihm gelernt", zitiert das "Hamburger Abendblatt" Kowalke Junior. Die letzten Wochen seines Lebens verbrachte Rüdiger Kowalke demnach vom Krebs geschwächt in seiner Wohnung in Blankenese. Er soll bereits seit 2009 gegen den Gallengang-Krebs gekämpft haben.

Jungfernstieg-Mord: Verteidigung geht in Revision

Im Prozess um den Mord an einer 34-Jährigen und deren 21 Monate alter Tochter im April 2018 am Jungfernstieg ist das letzte Wort offenbar noch nicht gesprochen. Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, wird der Verteidiger des am vergangenen Freitag wegen zweifachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilten 35-Jährigen in Revision gehen. Das Gericht hatte in seinem Urteil zudem die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Eine Entlassung von Mado Bido M. nach 15 Jahren wäre damit so gut wie ausgeschlossen. Sein Verteidiger hatte auf Totschlag plädiert und eine zeitlich begrenzte Freiheitsstrafe für seinen Mandanten gefordert.

Ganztägiger Warnstreik in Hamburgs Bezirksämtern

Kunden der Hamburger Bezirksämter stehen heute vor verschlossenen Türen. Die Beschäftigten der sieben Beratungszentren in der Hansestadt haben am Morgen ihre Schreibtische verlassen. Für 9.00 Uhr hat die Gewerkschaft Verdi vor dem Bezirksamt Wandsbek eine Kundgebung mit bis zu 1.500 Teilnehmern angekündigt. Zehn Tage vor der nächsten Runde in den Tarifverhandlungen wolle man den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die lehnen die Verdi-Forderungen nach einer Lohnerhöhung um sechs Prozent pro Monat oder zumindest 200 Euro mehr ab - haben selbst aber noch kein Angebot auf den Tisch gelegt. Für die kommenden Tage hat Verdi weitere Streiks im Schul- und Sozialbereich angekündigt.

"Super-Blitzer" jetzt auch in Hamburg im Einsatz

Die Hamburger Polizei hat eine neue Waffe gegen Raser. Ab Montag sollen zwei der sechs sogenannten "Enforcement-Trailer" auf den Straßen der Stadt postiert werden. Das berichtet die "Hamburger Morgenpost". Die mobilen Blitzer sind auf Anhängern montiert und können neben Tempoverstößen auch Durchfahrts- und Überholverbote überwachen. Insbesondere vor Schulen und Kindertagesstätten sollen die futuristischen Hightech-Anlagen zukünftig den Verkehr überwachen. Im vergangenen Jahr waren sie mehrere Wochen auf den Straßen Hamburgs getestet worden. Rund 150.000 Euro pro Stück lässt sich Hamburg die Blitzer der Wiesbadener Firma "Vitronic" kosten. Zusätzlich sollen im Laufe des Jahres im Stadtgebiet noch bis zu 170 neue Tempo-30-Zonen eingerichtet werden. Auch hier will man sich auf die Straßen vor besonders schützenswerten Einrichtungen wie Schulen, Kitas, Krankenhäusern und Seniorenheimen. konzentrieren.