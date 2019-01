Zahl der Masernfälle in Hamburg innerhalb eines Jahres fast verdoppelt

Die Zahl der Masernfälle hat sich in Hamburg innerhalb eines Jahres fast verdoppelt. Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts wurden 2018 in der Hansestadt 14 Masernerkrankungen registriert, ein Jahr zuvor waren es acht. "Zwar ist die Gesamtzahl relativ gering, aber wir müssen den Trend unbedingt stoppen", sagte Barmer-Landesgeschäftsführer Frank Liedtke am Dienstag. Die Krankenkasse rät allen Hamburgern, ihren Impfstatus zu überprüfen. Menschen mit unzureichendem Impfschutz sollten schnell für eine Auffrischung beim Haus- bzw. Kinderarzt sorgen.

"Masern sind keine harmlose Kinderkrankheit, sondern eine hoch ansteckende Erkrankung, die auch bei Erwachsenen zu schweren Komplikationen wie Lungen- oder Gehirnentzündungen führen kann. Nur eine Impfung bietet hochwirksamen Schutz. Vor allem Eltern von Säuglingen sollten geimpft sein", sagte Liedtke.

Verwirrter 55-Jähriger aus Mönchengladbach in Eimsbüttel aufgegriffen

Mit einem merkwürdigen Fall bekam es die Hamburger Polizei am vergangenen Donnerstag zu tun. Am späteren Abend rief die Beamten eine Frau an, die einen augenscheinlich orientierungslosen Mann am Straßenrand entdeckt hatte und sich Sorgen machte.

Als die Polizisten eintrafen, stellen sie fest, dass der Mann Jürgen N. heißt und als vermisst galt - und zwar im 430 Kilometer entfernten Mönchengladbach. Der 55-jährige war körperlich unversehrt, auf Straftaten lagen keine Hinweise vor, die Angehörigen wurden informiert.

Wie und warum der Mann in die Hansestadt kam, wird nun ermittelt. Sein Auto jedenfalls wurde in Liedberg bei Mönchengladbach unverschlossen und geparkt aufgefunden.

Verkehrsunfall in Hamburg-Winterhude: Kind schwer verletzt

Am Mittwochmorgen kam es in Hamburg-Winterhude zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein achtjähriger Junge schwer verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen war der Junge zuvor beim Bäcker in der Dorotheenstraße, anschließend machte er sich auf den Weg nach Hause. Er betrat er durch zwei parkende Autos unvermittelt die Straße und übersah einen Chevrolet. Dabei wurde er auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt. Mit schweren Kopfverletzungen und einem Polytrauma wurde er ins Krankenhaus eingeliefert, Lebensgefahr besteht nicht. Der Fahrer des Chevrolet kam unverletzt davon.

Gruppenvergewaltigung von 14-Jähriger: Urteile rechtskräftig

Das gerichtliche Hin und Her um die Gruppenvergewaltigung einer 14-Jährigen hat ein Ende: Die vom Landgericht Hamburg verhängten Strafen gegen vier Jugendliche und einen jungen Mann sind nun rechtskräftig. Das teilte der Bundesgerichtshof am Montag in Karlsruhe mit. Die drei Deutschen und zwei Serben hatten im Februar 2016 auf einer Geburtstagsfeier eine betrunkene 14-Jährige vergewaltigt, das Ganze gefilmt und anschließend das kaum bekleidete Mädchen bei Null Grad Celsius in einem Hinterhof abgelegt. Der Teenager konnte von einem Nachbarn gerettet werden und kam auf eine Intensivstation.

Für diese Taten wurden die Angeklagten in einem ersten Prozess im Oktober 2016 zu Bewährungsstrafen von ein bis zwei Jahren sowie einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt. Dagegen hatte die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil auf.

2018 wurde deshalb erneut verhandelt, die Strafen erhöhten sich: Die Angeklagten werden nun wegen schweren sexuellen Missbrauchs einer widerstandsunfähigen Person, gefährlicher Körperverletzung und wegen Herstellens jugendpornografischer Schriften sowie Beihilfe zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. In nur noch zwei Fällen wurde die Strafe zur Bewährung ausgesetzt.

Die drei zu Gefängnis verurteilten Angeklagten hatten daraufhin Revision gegen das zweite Urteil des Landgerichtes Hamburg eingelegt. Nun hat der Bundesgerichtshof die Revisionen in zwei Fällen als unbegründet zurückgewiesen, der dritte Angeklagte hatte seine Revision demzufolge selbst zurückgenommen. Das Urteil des Landgerichtes Hamburg vom 6. Juni 2018 ist damit insgesamt rechtskräftig.

Ex-HSH-Vorstände wieder vor Gericht

Ihre berufliche Vergangenheit holt Ex-Vorstände der HSH Nordbank wieder ein. Vom 16. August an müssen sie sich in einem Strafprozess erneut für ihr Handeln bei der ehemaligen Landesbank für Hamburg und Schleswig-Holstein verantworten. Sie werden erneut wegen Untreue und in zwei Fällen auch Bilanzfälschung angeklagt. Bis zum 7. August nächsten Jahres sind 42 Verhandlungstage terminiert, auch danach sind noch Verhandlungen möglich, wie ein Sprecher des Hamburger Landgerichts am Dienstag sagte. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.

Das Hamburger Urteil vom 9. Juli 2014, das die Vorstandsriege um ihren Chef Dirk Jens Nonnenmacher freigesprochen hatte, war im Oktober 2016 vom Bundesgerichtshof (BGH) in Leipzig aufgehoben worden. In dem Urteil sei nicht ausreichend der Frage nachgegangen worden, ob die Vorstände ihren Pflichten ausreichend nachgekommen seien und die Risiken richtig abgewogen hätten. Die Staatsanwaltschaft war mit ihren Revisionen gegen die Freisprüche erfolgreich. Sie hatte für die Angeklagten Bewährungsstrafen und Geldbußen verlangt, die Verteidiger allesamt Freisprüche gefordert. Nun muss die 18. Strafkammer das Verfahren komplett neu aufrollen.

Bahnstrecke Hamburg-Berlin: 18-Jähriger von vorbeifahrendem Zug mitgerissen

Ein 18-jähriger Mann ist bei einem Bahnunfall an der ICE-Strecke Berlin-Hamburg nahe Ludwigslust ums Leben gekommen. Der junge Mann war in der Nacht zum Sonntag zu Fuß an den Gleisen unterwegs und wurde vermutlich vom Sog eines vorbeifahrenden Zuges erfasst, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Beim Aufprall habe er sich schwerste Kopfverletzungen zugezogen. Erst der Lokführer eines nachfolgenden Zuges habe den leblosen Körper an der Bahnstrecke entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Diese konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen, hieß es. Auf der Strecke Berlin-Hamburg fahren die Züge bis zu 230 Stundenkilometer schnell.

Nachrichten von Montag, den 28. Januar

Baggerfahrer findet Fliegerbombe, Sprengung gegen 18 Uhr

Ein Baggerfahrer hat bei Sondierungsarbeiten "Am Genter Ufer" in Finkenwerder eine Fliegerbombe entdeckt. Laut einer ersten Meldung der "Hamburger Morgenpost" hatte der Bauarbeiter den Sprengsatz am Montagmorgen kurz nach 9 Uhr auf die Schaufel genommen. Ein Feuerwehrsprecher bestätigte demnach, dass die Baustelle am Dradenauhafen abgesperrt sei und der Kampfmittelräumdienst die 500 Kilogramm schwere US-Bombe untersuche. Die Polizei Hamburg twitterte inzwischen, dass ab 16.30 Uhr ein Sperrradius von 500 Metern um den Fundort eingerichtet werde. Der Warnradius sei 700 Meter groß. Gegen 18 Uhr soll die Fliegerbombe dann von den Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes entschärft werden.

Erst im November vergangenen Jahres war im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg ein 500-Kilo-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt und entschärft worden. 1300 Anwohner mussten damals aus Sicherheitsgründen ihre Wohnungen verlassen.

Mord am Jungfernstieg: Auch Nebenklage fordert lebenslang

Im Prozess um den Mord an einer Frau und ihrer kleinen Tochter am Hamburger S-Bahnhof Jungfernstieg hat eine Vertreterin der Nebenklage am Montag eine lebenslange Haftstrafe für den Angeklagten gefordert. Außerdem sei die besondere Schwere der Schuld festzustellen, sagte Anwältin Angela Mohrmann-Krützfeld, die drei Kinder der getöteten Mutter vertritt, vor dem Hamburger Landgericht. Auf dieses Strafmaß hatte vergangene Woche auch die Staatsanwaltschaft plädiert.

Der Angeklagte aus dem westafrikanischen Niger hatte bei Prozessauftakt gestanden, seine Ex-Partnerin und die gemeinsame kleine Tochter am 12. April 2018 vor den Augen zahlreicher Passanten mit einem Messer getötet zu haben. Hintergrund war laut Anklage ein Sorgerechtsstreit mit der fünffachen Mutter, die ursprünglich aus Neustrelitz stammte und seit einigen Jahren in Hamburg lebte.

Wird eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt und die besondere Schwere der Schuld festgestellt, ist eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren rechtlich zwar möglich, in der Praxis aber so gut wie ausgeschlossen.

Gasexplosion in Fischbek: Zwei Handwerker verletzt

Während zwei Handwerker in einem Reihenhaus in Neugraben-Fischbek Wartungsarbeiten an der Heizung durchführten, kam es am Montagvormittag zu einer Gasexplosion mit Stichflamme. Laut "Hamburger Morgenpost" zerbarsten durch den Druck mehrere Fenster und die Tür der Wohnung einer 90-jährigen Frau. Die beiden Handwerker erlitten bei der Verpuffung Platz- und Schürfwunden und wurden ins Krankenhaus gebracht, sagte dem Bericht zufolge ein Sprecher der Feuerwehr. Die betagte Bewohnerin erlitt einen Schock. Warum das Gas verpuffte, ist unklar. Die Polizei ermittelt.

Havarierter Tanker: 400 Tonnen Schweröl abgepumpt

Feuerwehr-Großeinsatz im Hamburger Hafen: Vor dem "Hamburg Cruise Center" drohte ein Bunkerschiff zu sinken. Brisant: Der havarierte Tanker hatte 400 Tonnen Schweröl an Bord. Nach Informationen der "Hamburger Morgenpost" waren bereits 100.000 Liter Wasser in den Maschinenraum eingedrungen. Der Kapitän habe am Morgen Alarm geschlagen. Einige Löschzüge und der Umweltdienst kämpften mehrere Stunden darum, das Sinken des Schiffes zu verhindern. Inzwischen hat ein zweites Schiff die gefährliche Ladung aufgenommen. Wie die Polizei berichtet, sei kein Schweröl in die Elbe gelangt.

Betrunkener pöbelt in S-Bahn und zeigt Hitlergruß

Weil er andere Fahrgäste in der S-Bahn bepöbelte, griffen Bundespolizisten am Wochenende einen sturzbetrunkenen Mann am Bahnhof Harburg auf. Auf dem Weg zur Wache soll er zunächst "Sieg Heil" gebrüllt haben. Im Revier selbst habe vor den Beamten den Hitlergruß gezeigt, berichtet das "Hamburger Abendblatt". Ein Atemalkoholtest ergab 2,5 Promille, woraufhin der Mann mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Nach seiner Entlassung wartet auf ihn ein Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Obdachloser löst Polizeieinsatz aus

Die Suche nach einem ruhigen Schlafplatz am Verlagsgebäude der Wochenzeitung "Die Zeit" endete für einen obdachlosen Mann am Wochenende auf dem Polizeirevier. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hatte ihn für einen Einbrecher gehalten und die Polizei alarmiert. Zivilpolizisten befragten zunächst Zeugen, ermittelten so den Verdächtigen und nahmen ihn vorläufig fest. Da der Mann kein Deutsch sprach, nahmen sie ihn mit aufs Revier. Erst dort konnte das Missverständnis aufgeklärt werden.

Pizzabote mit Messer bedroht und ausgeraubt

Zwei maskierte Männer haben in Hamburg-Uhlenhorst einen Pizzalieferanten überfallen und ausgeraubt. Ein Unbekannter hatte bei einem Lieferservice eine Bestellung aufgegeben, wie die Polizei mitteilte. An der angegebenen Adresse hätten die maskierten Männer den 26 Jahre alten Lieferanten abgepasst und überfallen. Mit einem gezückten Messer, so die Angaben der Polizei, sollen sie den Boten zur Herausgabe seines Bargelds gezwungen haben. Die erste Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos.

Quellen: "Hamburger Morgenpost", "Hamburger Abendblatt", Presseportal, Deutsche Presse Agentur