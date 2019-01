Mindestens vier rechtsextremistische Vorfälle bei der Polizei seit 2015

Bei der Hamburger Polizei hat es seit 2015 mindestens vier rechtsextremistische Vorfälle gegeben. Das geht aus einer Senatsantwort auf eine Anfrage der Linken-Bürgerschaftsabgeordneten Christiane Schneider hervor. Wegen des Versendens eines Fotos von einem Tannenbaum mit Hakenkreuz-Kugeln in einer Chatgruppe war Anfang 2015 ein Angestellter im Polizeidienst gekündigt worden. 2016 wurde ein Beamter wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Der Zoll hatte bei ihm Waffen und Nazi-Devotionalien sichergestellt.

Eine Geldstrafe erhielt ein Beamter, der 2016 durch ein Foto den Eindruck erwecken wollte, seine Kollegen seien den Angriffen der "Antifa" schutzlos ausgeliefert. Weil das Originalfoto dem Copyright unterlag, wurde er vom Landgericht Stade wegen Verstoßes gegen das Urhebergesetz verurteilt. Im März vergangenen Jahres entließ die Hamburger Polizei einen Angestellten, der auf einer Anti-Merkel-Kundgebung als Redner aufgetreten war. Der Betroffene reichte dagegen Klage ein, die Kündigung ist nicht rechtskräftig.

Der Senat erwähnte ferner drei Ermittlungsverfahren. Eins davon aus dem Jahre 2016 wegen Körperverletzung im Amt und Volksverhetzung sei von der Staatsanwaltschaft eingestellt worden. In einem anderen Fall werde seit 2018 wegen Beleidigung ermittelt. Zudem laufe ein Verfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Der Senat betonte, dass disziplinarische Eintragungen nach bestimmten Fristen aus den Akten gelöscht werden müssen.

Schlag gegen Drogenhändler-Ring im Norden: zwei Haftbefehle

Der Polizei im Norden ist ein Schlag gegen einen Drogenhändler-Ring gelungen. Im Innenhof eines Autohandels in Kiel-Suchsdorf stellten die Ermittler 26 Kilogramm Cannabis mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von 235.000 Euro sicher. Die Beamten nahmen einen 36-Jährigen, der gerade Drogen an einen Abnehmer übergeben wollte, bereits am 17. Januar fest, wie die Ermittler am Montag mitteilten.

Beamte des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein hatten schon seit geraumer Zeit zusammen mit dem Zollfahndungsamt Hamburg gegen den Mann wegen Einfuhr und unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt. Zudem wurde ein 26-Jähriger aus Kiel festgenommen. Die beiden mutmaßlichen Täter sitzen laut Behörden nun in Untersuchungshaft. Außerdem gab es acht Wohnungsdurchsuchungen in Kiel und drei in Hamburg. Dabei wurde laut Polizei weiteres Cannabis beschlagnahmt. Vier Verdächtige seien vorläufig festgenommen worden.

Polizei stellt Hanfplantage und Ecstasy in Hamm sicher

beamte des Polizeikommissariats 41 haben am Montag eine rund acht Kubikmeter große Hanfplantage in einem Wohnhaus in Hamburg-Hamm sichergestellt. Die Polizisten waren ursprünglich wegen des Verdachts auf Körperverletzung vor Ort. Dort erhielten sie einen Hinweis auf eine mutmaßliche Marihuana-Aufzuchtplantage in einer naheliegenden Wohnung.

Die Beamten durchsuchten daraufhin die Wohnung einer 32-jährigen Frau und entdeckten tatsächlich die Aufzuchtplantage, die aus etwa 24 erntereifen Pflanzen bestand. Darüber hinaus wurden geringe Mengen an Ecstasy und Marihuana sichergestellt. Da keine Haftgründe vorlagen, wurde die 32-Jährige jedoch wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Erweiterung des Containerbahnhofs am Burchardkai abgeschlossen

Mit Inbetriebnahme des letzten von zwei neuen Bahnkränen hat die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) die Erweiterung des Containerbahnhofs Burchardkai (CTB) abgeschlossen. Durch die neuen Kräne und zwei weitere Gleise sei die Umschlagskapazität des mit Abstand größten Einsenbahnhafens in Europa um 200 000 auf nun 850 000 Standardcontainer pro Jahr erhöht worden, teilte CTB-Geschäftsführer Andreas Hollmann am Dienstag mit.

Die nun insgesamt vier unabhängig voneinander agierenden Bahnkräne ermöglichten eine flexiblere Abfertigung und schnellere Reaktionsmöglichkeiten beim Umschlag auf die Schiene, sagte er. Auf jetzt zehn Gleisen könnten die mit 740 Metern längsten zulässigen Züge abgefertigt werden. An den Kosten der Baumaßnahmen in Höhe von 13 Millionen Euro habe sich auch das Eisenbahnbundesamt beteiligt.

Kilometerlange Staus auf A 7 und A 23 im Berufsverkehr

Autofahrer brauchen im Berufsverkehr am Dienstag viel Geduld: Auf den Autobahnen 7 und 23 ist es in Richtung Hamburg am Dienstagmorgen zu kilometerlangen Staus gekommen. Nach Angaben der Verkehrsleitzentrale staute es sich auf der A 7 von Quickborn bis Stellingen auf einer Länge von zwölf Kilometern. Auf der A 23 kam es zwischen Pinneberg und dem Dreieck Hamburg-Nordwest auf acht Kilometern Länge zu Behinderungen. Ein Unfalls kurz nach dem Autobahndreieck hatte die Verkehrslage im ohnehin schon dichten Berufsverkehr zusätzlich verschärft.

Auto- und Radfahrer müssen in Hamburg mit Glätte rechnen

Der Winterdienst der Stadtreinigung hat die Hamburger am Dienstagmorgen vor glatten Straßen und Radwegen gewarnt. Auf dem gefrorenen Boden könne sich überall in der Stadt gefährliche Glätte durch überfrierende Nässe bilden, teilte die Stadtreinigung mit. Zwar sei der Winterdienst seit dem frühen Morgen mit rund 110 Mitarbeitern im Einsatz, doch gerade auf nicht gestreuten Wohn- und Nebenstraßen sei besondere Vorsicht geboten, heißt es weiter. Die wichtigsten Hauptverkehrsstraßen sollen bis zum einsetzenden Berufsverkehr mit genügend Streusalz versorgt sein.

News aus Hamburg von Montag, 21. Januar 2018:

Jungfernstieg-Mord: Mado M. lässt Richter zappeln

Nächstes Kapitel in der Posse um den Prozess gegen Mado M.. Der wegen Mordes an seiner Ex-Freundin und der gemeinsamen Tochter angeklagte Mann aus dem Niger verweigerte heute die Vorführung in den Sitzungssaal. Da zudem ein Schöffe erkrankt war, vertagte das Gericht den Prozess auf Freitag. Ursprünglich wollten die Richter heute verkünden, ob zur Schuldfähigkeit von Mado M. ein neues Gutachten erstellt werden muss. Sein Verteidiger hatte einen Befangenheitsantrag gegen den Psychiater gestellt, der dem Angeklagten volle Schuldfähigkeit bescheinigt hatte. Mado M. selbst besteht derzeit offenbar darauf, mit dem Botschafter seines Heimatlandes zu sprechen. Die Morde an seiner ehemaligen Lebensgefährtin und der gemeinsamen Tochter hat M. bereits gestanden.

FDP-Anfrage: Jede dritte Abschiebung aus Hamburg scheitert

Bei der Rückführung ablehnter Asylbewerber gibt es in Hamburg offenbar immer wieder Probleme. Wie NDR 90,3 berichtet, scheiterte 2018 in der Hansestadt jede dritte Abschiebung. Demnach konnten 600 Menschen aus unterschiedlichen Gründen nicht abgeschoben werden – das habe eine Anfrage der FDP-Fraktion in der Bürgerschaft ergeben. Wie aus der Antwort des Senats hervorgeht, wurden die abzuschiebenden Personen in den weitaus meisten Fällen von der Polizei nicht am Wohnort angetroffen. Andere waren krank oder die Familie nicht vollständig. Einige sollen sich derart heftig widersetzt haben, dass die Aktion abgebrochen werden musste. Insgesamt seien 2018 knapp 1.100 Menschen aus Hamburg abgeschoben worden – das sind 100 weniger als ein Jahr zuvor.

11-Jähriger von Kleintransporter erfasst und schwer verletzt

Statt im Unterricht endete der Schulweg eines Fünftklässlers heute Morgen im Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei wurde der 11-Jährige in Hamburg-Niendorf von einem Kleintransporter erfasst und schwer verletzt. Der Junge wurde vom Außenspiegel des Wagens am Kopf getroffen und auf die Straße geschleudert. Der Schüler wurde zunächst notärztlich versorgt und danach ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizeibericht besteht keine Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam.

"Ersthelfer" beklauen bewusstlosen Diabetiker

Bereits am vergangenen Montag haben Unbekannte einen 27-Jährigen am U-Bahnhof Merkenstraße dreist beklaut. Das Opfer ist Diabetiker und brach einem ersten Bericht der "Hamburger Morgenpost" gegen 17.15 Uhr nach dem Aussteigen aus der U-Bahn auf dem Bahnsteig im Stadtteil Billstedt mit einem Zuckerschock zusammen. Demnach eilte das Diebes-Duo zunächst zu Hilfe, einer von beiden informierte den Notarzt. Als der Rettungswagen wenig später eintraf, machten sich die vermeintlichen "Ersthelfer" aus dem Staub. Im Gepäck: das hochwertige Smartphone des Opfers und etwa 125 Euro in bar. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dicke Luft: Polizei räumt Shisha-Bar in Eppendorf

Feuerwehreinsatz in einer Shisha-Bar in Hamburg-Eppendorf. Eine Frau war am Wochenende in der beliebten Bar am Eppendorfer Baum gestürzt, nachdem ihr wegen mutmaßlich erhöhten Kohlenmonoxid-Werten schwindlig geworden war. Laut "Hamburger Abendblatt" musste sich die Frau im UKE wegen Vergiftungserscheinungen ärztlich versorgen lassen. Die von den Ärzten informierte Feuerwehr rückte aus und stellte erhöhte Kohlenmonoxid-Werte fest. Polizeibeamte schickten die etwa 20 Gäste gegen ein Uhr ins Freie. Nachdem die Bar durchlüftet war, durften sie weiterfeiern.

Schüsse aus dem Auto: Polizei stoppt Hochzeitskorso

Ein jähes Ende nahm der Autokorso einer Hochzeitsgesellschaft am Wochenende im Stadtteil Mümmelmannsberg. Der Korso mit insgesamt 14 Autos war zunächst wegen "aggressiven Fahrverhaltens" aufgefallen. Nachdem zeitweise Straßen blockiert und aus einem Auto mit einer Schreckschusswaffe geschossen wurde, stoppten Beamte die offenbar etwas übermotivierte Hochzeitsgesellschaft. Die Kontrollgruppe "Autoposer" beschlagnahmte drei Autos wegen Manipulationen am Auspuff. Festnahmen gab es nicht.

E-Auto aufladen: Hamburg bleibt die beste Adresse

Mit 834 öffentlichen Ladestationen für Elektroautos bleibt Hamburg die Nummer 1 unter den Großstädten in Deutschland. Das geht aus der neuen Statistik des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hervor. Auf dem zweiten Platz liegt Berlin, wo sich Fahrer von E-Autos derzeit an 779 verschiedenen Ladepunkten bedienen können. Deutschlandweit gab es Ende 2018 demnach 16.100 Ladestellen, die von Energieunternehmen, Parkhaus- und Parkplatzbetreibern sowie Hotels und Supermärkten bereitgestellt werden.

Innensenator Grote: Olympia in Hamburg kein Thema

Hamburgs Innensenator Andy Grote hat Gedankenspielen über eine weitere Bewerbung der Hansestadt um Olympische Spiele eine Absage erteilt. "Das Referendum war eine demokratische Entscheidung, die man akzeptieren muss", sagte er im Deutschlandfunk. Stattdessen arbeite Hamburg an anderen Sportprojekten, von denen alle Bürgerinnen und Bürger profitieren, so der SPD-Politiker weiter. "Wir investieren hier in den Sport, so dass jeder etwas davon hat. Ich glaube, dass wir darüber auch wieder die Akzeptanz für den Sport insgesamt und irgendwann auch wieder für Sportveranstaltungen kriegen." Für die bisherigen Bemühungen zeichnete das Internationale Olympische Komitee (IOC) Hamburg im vergangenen September mit dem Titel "Global Active City".

Quellen: Hamburger Morgenpost, Hamburger Abendblatt