Söder betitelt Diskussion um Indianer-Kostüme als Quatsch

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat die Bemühungen einer Hamburger Kita um politisch korrekte Faschingsfeiern als Quatsch abgetan. "Deutschland neigt ja zu vielen Diskussionen" sagte der CSU-Chef beim politischen Aschermittwoch in Passau und verwies auf das Thema Diesel-Abgase und die in einer Hamburger Kita unerwünschten Indianerkostüme. "Liebe Freunde, wenn die Welt wüsste, über welchen Quatsch wir streiten, hätte sie keine Angst und keinen Respekt vor uns", sagte er.

Die Leitung einer städtischen Kindertagesstätte in Hamburg-Ottensen hatte in diesem Jahr Indianerkostüme zur Faschingszeit für unerwünscht erklärt und damit für Schlagzeilen gesorgt. "Wir achten im Kitaalltag sehr auf eine kultursensible, diskriminierungsfreie und vorurteilsbewusste Erziehung", hieß es in einem Schreiben an die Eltern. Zugleich wurde um Verkleidungen gebeten, die keine Stereotype bedienen.

Weltfrauentag: Hamburger Firma führt neuen Feiertag ein

Was in Berlin bereits fest integriert ist, nimmt in Hamburg langsam Formen an: Der Weltfrauentag am 8. März soll ein gesetzlicher Feiertag werden. Zumindest, wenn es nach dem Hamburger Onlinemagazin "Geheimtipp Hamburg" geht. Unter dem Motto "Was Berlin kann, kann Hamburg schon lange!" erklärten die beiden Grüner Janni Traupe und Patrick Kosmala kurzerhand den Frauentag zum betrieblichen Feiertag für die gesamte Belegschaft. geht es nach dem Online-Magazin, soll der Feiertag keine einmalige Sache sein, sondern fest eingeführt werden.

Das junge Unternehmer-Duo hat zudem für alle Hamburger Firmen noch eine Botschaft parat: "An alle Hamburger Chefetagen: Jetzt seid ihr gefordert - macht es uns nach & lasst uns diesen wichtigen Tag für die Gleichstellung der Frau feiern und ihn zumindest in Hamburg als neuen Feiertag einführen!"

Frau bekommt ihr Baby in "Schweinske"-Restaurant

Eine 34-jährige Frau aus Rahlstedt hat im Schnitzel-Restaurant "Schweinske" ihr Baby bekommen. Wie die "Hamburger Morgenpost" berichtet, war die Hochschwangere am Sonntag mit ihrer Familie im Stadtteil Farmsen essen, als sie auf die Toilette musste. Dort bekam sie plötzlich Wehen und ihre Fruchtblase platzte. Rund 20 Minuten später entband sie das Baby völlig alleine. Angestellte des Restaurants brachten ihr Tücher und Schürzen, kümmern sich um den hysterischen Vater. „Auch meine Schwester war völlig neben sich. Die Einzige, die ruhig geblieben ist, war ich“, wird die Mutter zitiert.

Car-Sharing-Nutzer liefern sich Vefolgungsjagd mit Polizei

Drei Carsharing-Nutzer haben sich in Hamburg eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Mit einem Streifenwagen auf den Fersen rasten die Flüchtigen mit dem gemieteten Auto in der Nacht zum Mittwoch durchs Hafengebiet, wie die Polizei mitteilte. Damit entzogen sie sich einer Verkehrskontrolle im östlichen Stadtteil Veddel. Erst etliche Kilometer weiter in Waltershof endete die rasante Fahrt abrupt, als das Fluchtauto gegen einen Bordstein knallte und ein Reifen platzte. Die drei Insassen rissen die Türen des Fahrzeugs auf und türmten zu Fuß. Die Polizei konnte zwei Männer fassen und vorläufig festnehmen. Der dritte Insasse kam davon. Weshalb die Flüchtigen die Kontrolle verweigerten war zunächst unklar.

Streetbasketballer kämpfen in Hamburg um Meistertitel

Die deutschen Meisterschaften im 3x3 Streetbasketball finden 2019 erneut in Hamburg statt. Austragungsort am 2. und 3. August wird wie im Vorjahr der Spielbudenplatz auf der Reeperbahn sein. 2018 hatte NBA-Profi Dennis Schröder überraschend mitgespielt und bei den Männern mit seinem Team den Titel gewonnen.

"Die Meisterschaft ist das Highlight 2019. Hamburg hat dafür schon im letzten Jahr einen tollen Rahmen geboten und deshalb sind wir froh, dass die Hansestadt auch 2019 wieder Finalstandort ist", sagte DBB-Vizepräsident Stefan Raid. 3x3 Streetball wird 2020 in Tokio erstmalig zum olympischen Programm gehören.

HSV ohne Hwang zum Derby

Der Hamburger SV muss mindestens vier Wochen ohne Flügelspieler Hee-Chan Hwang auskommen. Der 23 Jahre alte Südkoreaner hat sich am Montag im Spiel gegen die SpVgg Greuther Fürth (1:0) einen Muskelsehnen-Anriss im linken vorderen Oberschenkel zugezogen. Das habe eine eingehende Untersuchung im Hamburger UKE ergeben, teilte der Fußball-Zweitligist am Dienstag mit.

Dagegen steht Torhüter Julian Pollerbeck in dieser Woche wieder zur Verfügung und kann voraussichtlich im Zweitliga-Stadtderby gegen den FC St. Pauli am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) spielen. Der Torhüter hatte nach muskulären Beschwerden das Erwärmen unmittelbar vor dem Fürth-Spiel abgebrochen. Für ihn stand Ersatzmann Tom Mickel zwischen den Pfosten.

Europäisches Jugendparlament tagt in Hamburg

Rund 300 junge Europäer aus 40 Ländern kommen im September zur Sitzung des Europäischen Jugendparlaments nach Hamburg. Während des dreitägigen Treffens werden die in nationalen Schulwettbewerben ausgewählten jungen Delegierten aktuelle Themen europäischer Politik und Ideen für ein künftiges Europa entwickeln und nach parlamentarischen Regeln debattieren, wie ein Sprecher des European Youth Parliament (EYP) am Dienstag nach einem ersten Organisationstreffen in der Hansestadt mitteilte. Die 91. Internationale Sitzung stehe unter dem Thema "Remember, Reflect, React" und wolle sich der europäischen Erinnerungskultur widmen. Die Schirmherrschaft übernimmt Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).

Nachrichten aus Hamburg von Dienstag, 5. März

29-Jähriger wegen Heroinhandels festgenommen

Ein 29-jähriger Mann ist in Hamburg-Eimsbüttel wegen Drogenhandels festgenommen worden. In einem mutmaßlich von ihm angelegten Erdbunker seien auf einem Spielplatz am Montag 43 Gramm Heroin gefunden worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei einem 50-Jährigen, den der 29-Jährige von seinem Erddepot aus mit Drogen versorgt haben soll, entdeckten die Fahnder den Angaben zufolge 28 Gramm Heroin. Zudem habe die Polizei 1020 Euro Bargeld - mutmaßlich Drogengeld - sichergestellt. Beide Männer seien festgenommen worden. Der 50-Jährige wurde den Angaben zufolge später wieder entlassen, weil keine Haftgründe vorlagen.

Vierjährige bei Verkehrsunfall verletzt

Ein vierjähriges Mädchen ist auf der Veddel in Hamburg angefahren und verletzt worden. Sie sei plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein 47-jähriger Pkw-Fahrer habe noch vergeblich versucht auszuweichen. Trotz Vollbremsung habe er aber das Mädchen mit seinem Wagen erfasst. Die Vierjährige erlitt bei dem Unfall am Montag eine Unterschenkelfraktur. Der Pkw-Fahrer wurde nicht verletzt.

Kaderplanung: FC St.Pauli verlängert mit Myaichi – Neudecker und Dudziak gehen

Fünfte Vertragsverlängerung innerhalb einer Woche bei den Zweitliga-Fußballern des FC St. Pauli. Wie der Tabellenvierte am Dienstag mitteilte, wurde der Vertrag mit Angreifer Ryo Miyaichi bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Zuvor hatten sich bereits die Abwehrspieler Christopher Avevor (bis 2023), Philipp Ziereis (bis 2022), Daniel Buballa und Torhüter Robin Himmelmann (beide bis 2021) längerfristig an die Hanseaten gebunden.

"Ryo ist ein fußballerisch starker und sehr schneller Offensivmann, der aufgrund seiner Geschwindigkeit nur sehr schwer zu stoppen ist", sagte Trainer Markus Kauczinski über den 26-jährigen Japaner. Miyaichi hat wegen mehrerer Knieverletzungen in bisher vier Spielzeiten für die Kiezkicker nur 40 Pflichtspiele bestritten und dabei fünf Tore erzielt. "Für mich war vom ersten Moment klar, dass ich hier verlängern werde. Der Verein hat in einer sehr schweren Phase hinter mir gestanden", sagte Miyaichi.

Für die kommende Saison plant der FC St. Pauli derweil ohne Jeremy Dudziak und Richard Neudecker. "Wir haben mit beiden Spielern und deren Beratern über einen längeren Zeitraum verhandelt und mehrere Angebote unterbreitet», sagte Sportchef Uwe Stöver: «Das Ergebnis war, dass die Spieler unsere Angebote nicht angenommen haben und wir somit keine Einigung erzielen konnten."

Mit gefälschten Unterlagen: Falscher Student erschleicht sich Bafög

Ein Betrüger hat sich in Hamburg als falscher Student Tausende Euro BAföG erschlichen. Die Polizei ermittle wegen des Erschleichens von Förderleistungen, bestätigte ein Sprecher der Polizei am Montag. Laut "Bild"-Zeitung geht es um 68 000 Euro. Nach Angaben der Polizei hatte der flüchtige Betrüger mit gefälschten Unterlagen insgesamt 19 BAföG-Anträge beim Studierendenwerk Hamburg gestellt, von denen 14 bewilligt wurden. Der Täter soll sich an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW), der Universität Hamburg und der HafenCity Universität eingeschrieben haben. Dem Studierendenwerk Hamburg seien Unstimmigkeiten bei den Angaben aufgefallen, die auf einen Betrug hingewiesen hätten, sagte Martina Nag, Sprecherin des Studierendenwerks.

Sturm "Bennet" sorgt für Überschwemmungen und knickt Bäume um

Sturmtief "Bennet" hat auch in der Nacht zum Dienstag in Schleswig-Holstein viele Bäume umgeknickt und Dächer abgedeckt. Menschen wurden nach Polizeiangaben nicht verletzt. Die Feuerwehr in Kiel musste im Stadtgebiet mehrere umgestürzte Bäume wegräumen und ein Baugerüst sichern, das umzufallen drohte. Auch in Dithmarschen entwurzelte der Sturm viele Bäume. Beschädigt wurde dabei nichts, weil die Bäume auf die Straßen fielen. Landesweit sind einige Brücken für Laster und Autos mit Anhänger gesperrt.

In Lübeck hat der Wind Teile eines großen Silos weggeweht, so dass eine anliegende Straße gesperrt werden musste. Im nur wenige Kilometer entfernten Ahrensbök wurde das Dach einer Scheune beschädigt. Auch hier wehten die Trümmerteile auf eine Landstraße, die laut Polizei am Morgen noch gesperrt war.

Im Hamburger Stadtgebiet gab es kleinere Überschwemmungen. Diese waren allerdings so gering, dass keine Straßen gesperrt wurden.

Laut Deutschem Wetterdienst lässt der Wind seit den frühen Morgenstunden immer weiter nach. Gegen Nachmittag soll sich die Lage endgültig wieder entspannen. Eine Sturmflutwarnung für die Nordsee war bereits in der Nacht aufgehoben worden.

77 Ermittlungen in Fällen von Hasskriminalität

Die Hamburger Staatsanwaltschaft erfasst seit Mitte 2018 Hasskriminalität und hat nun eine Bilanz vorgelegt. Wie NDR 90,3 am Dienstag berichtete, wurden 77 Ermittlungsverfahren eröffnet. In 44 Fällen seien sie fremdenfeindlich und in 24 Fällen antisemitisch motiviert gewesen. Die Daten werden seit dem 1. Juli 2018 nach bundeseinheitlichen Kriterien erfasst. Justizsenator Till Steffen (Grüne) sagte im NDR, es gehe auch darum, längerfristige Entwicklungen, etwa eine antisemitische Stimmung, zu erkennen. Nach seinen Angaben wurde etwa die Hälfte der nun registrierten Taten über das Internet begangen.

Verwaltung reduziert Papierverbrauch um die Hälfte

Hamburgs Verwaltung verbraucht nur noch halb so viel Papier wie noch vor einigen Jahren. Im Jahr 2015 hatten die Behörden knapp 466 Millionen Blatt Papier verwendet, 2017 waren es nur noch gut 217 Millionen Blatt. Das geht aus der Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage der CDU-Abgeordneten André Trepoll und Stephan Gamm hervor. Aktuellere Zahlen liegen laut Senat nicht vor.

"Es ist erfreulich, dass es Hamburg inzwischen gelungen ist, den gigantischen Papierberg in der Verwaltung zu halbieren", kommentierte Trepoll die Zahlen. Es gebe aber weiterhin "großes Potenzial für Einsparungen", betonte er. "Wir sollten den Weg weitergehen, um die papierlose Verwaltung als kleinen Beitrag zum Naturschutz zu verwirklichen."

Würde man aus dem 2017 verbrauchten Papier einen Stapel bilden, wäre der laut CDU-Rechnung mehr als 42 Kilometer hoch. Und würde man die Blätter voreinander legen, würde die Papierschlange demnach anderthalb Mal um die Erde reichen.

Nachrichten von Montag, 4. März:

Lucky Shot in der Auszeit beim Towers-Spiel: Fan gewinnt 13.000 Euro

Die Hamburg Towers sicherten sich am Sonntag mit einem 89:76-Sieg gegen die Artland Dragons Quakenbrück den vorzeitigen Einzug in die Playoffs der 2. Basketball-Bundesliga. Ab dem 6. April geht es um den Einzug in die erste Liga.

Für einen besonderen Glanzmoment sorgte jedoch ein Fan, der in einer Auszeit von der Mittellinie aus 14 Metern einen Wurf im Korb unterbrachte. Ein von den Towers veröffentlichtes Video zeigt, wie der Zuschauer nach kurzem Anlauf einen perfekten Treffer landet. Der Wurf brachte dem Zuschauer nicht nur donnernden Applaus vom Hallenpublikum und den Teams ein, sondern auch einen ganzen Batzen Geld. Zusammen mit einem Partner bieten die Towers nämlich bei jedem Spiel einem anderen zufällig ausgewählten Zuschauer die Möglichkeit, einen "Lucky Shot" zu landen. Trifft der Kandidat nicht, wächst der Jackpot weiter an. Weil noch nie zuvor jemand auch nur annähernd getroffen hatte, waren 13.000 Euro im Pott. Damit hat der Glückspilz seine Eintrittskarten plus Getränke locker wieder raus.

Wollen wir euch nicht vorenthalten: der Lucky-Shot für 13000 Euro. pic.twitter.com/vV4WssQKgl — Hamburg Towers (@hamburgtowers) March 4, 2019

Diebe stehlen Vorhänge des "Sherlock Holmes"-Musicals

Hier könnte der Meisterdetektiv helfen: In der Nacht zu Samstag sind vor einem Theater in der Thedestraße in Hamburg-Altona die Vorhänge des «Sherlock Holmes»-Musicals gestohlen worden. Nach Angaben der Produzenten ereignete sich der Diebstahl, als nach der letzten Vorstellung vor der dreiwöchigen Spielpause das Bühnenbild abgebaut und auf einen Lkw verladen wurde. Wie die Polizei am Montag bestätigte, wurde Anzeige erstattet. Die Vorhänge bilden die Projektionsflächen für die Bühnenbilder, in denen der legendäre Verbrecherjäger seine Fälle löst. Der Sachschaden beträgt laut den Produzenten 4000 Euro.

Nachbar mit Bademantelgürtel erwürgt: Totschlag

Im Prozess um einen 78-Jährigen, der mit einem Bademantelgürtel erwürgt wurde, hat das Hamburger Landgericht den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren und acht Monaten verurteilt. Der 52-Jährige habe sich des Totschlags schuldig gemacht, sagte der Vorsitzende Richter am Montag. Das Motiv für die Tat im Mai 2018 habe nicht genau aufgeklärt werden können. Vielleicht sei es bei einem Streit um Geld gegangen. Am Bademantel des Opfers aus Hamburg-Jenfeld sowie im Kopf- und Halsbereich waren laut Staatsanwaltschaft DNA-Spuren des Angeklagten gefunden worden.

Die Anklagebehörde hatte eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes gefordert, die Verteidigung dagegen einen Freispruch. Der Angeklagte hatte im Prozess seine Unschuld beteuert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Fußballfans in Hamburg sollen Zivilbeamte angegriffen haben

Eine Gruppe von rund 15 gewaltbereiten Fußballfans soll am späten Samstagabend nahe des Heiligengeistfeldes im Stadtteil St. Pauli zwei Zivilbeamte der Polizei angegriffen haben. Die Männer seien zuvor in einem Lokal gewesen und hätten sich vermummt, Handschuhe angelegt und die Beamten angegriffen, als sie auf diese aufmerksam wurden, hieß es. Die Polizisten seien in einen Einsatzwagen geflüchtet und hätten Verstärkung gerufen, teilte die Polizei mit. Im Rahmen einer Sofortfahndung wurden fünf Männer zwischen 19 und 27 Jahren vorläufig festgenommen. Zuerst berichtete die "Hamburger Morgenpost".

Hamburger Hafengeburtstag: Veranstalter stellen Programm vor

Die Veranstalter des Hamburger Hafengeburtstags wollen heute das diesjährige Programm vorstellen. Das legendäre Volksfest wird vom 10. bis zum 12. Mai bereits zum 830. Mal gefeiert. Zu den Highlights zählen traditionell die Ein- und Auslaufparade zum Auftakt und zum Ende des Fests. Ebenso beliebt ist das Schlepperballett, bei dem Schiffe vor den Landungsbrücken zu Musikstücken eine Choreographie aufführen.

Im vergangenen Jahr hatten rund 1,3 Millionen Menschen den Hafengeburtstag besucht. Damals war wegen Himmelfahrt einen Tag länger als üblich gefeiert worden. Partnerland war Südafrika gewesen. Wer in diesem Jahr Länderpartner ist, soll ebenfalls am Montag bekanntgegeben werden.

Neun Tatverdächtige gefasst: Polizei klärt Raubserie auf

Nach einer Raubserie in der Hamburger Innenstadt hat die Polizei neun Jugendliche festgenommen. Die Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren werden verdächtigt, zwischen dem 16. und 30. Januar in neun Fällen rund um die Binnenalster und am Jungfernstieg andere Heranwachsende im Alter von 14 bis 16 Jahren ausgeraubt zu haben. Zuerst berichtete die "Hamburger Morgenpost".

Schon Ende Januar hatten Zivilfahnder der Polizei fünf mutmaßliche Räuber im Alter von 14 und 15 Jahren vorläufig festgenommen. Am vergangenen Donnerstag vollstreckten die Beamten nach umfangreichen Ermittlungen zusammen mit Mitarbeitern des Jugendschutzes mehrere Durchsuchungsbeschlüsse in Wilhelmsburg und Veddel, wobei zahlreiche Beweismittel sichergestellt wurden. Die minderjährigen Tatverdächtigen legten zum Teil umfangreiche Geständnisse ab. Gegen fast alle wurde ein langfristiges Aufenthaltsverbot für den Bereich der Binnenalster erlassen. "Für uns ist diese Raubserie damit vollumfänglich aufgeklärt", sagte Ulf Wundrack, Pressesprecher der Hamburger Polizei.

HSV unter Druck: Sieg gegen Fürth für Aufstiegsziel Pflicht

Der Hamburger SV steht vor der Partie heute (20.30 Uhr/Sky) gegen die SpVgg Greuther Fürth unter Druck. Nach zuletzt nur vier Punkten in vier Spielen und dem Verlust der Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga müssen die Hanseaten gegen die Franken punkten, um im Kampf um einen direkten Aufstiegsplatz weiter mitzumischen. Mit einem Sieg kämen die Hamburger wieder bis auf einen Punkt an Tabellenführer 1. FC Köln heran. Ein Remis würde reichen, um sich immerhin an Union Berlin vorbei wieder auf Platz zwei zu schieben.

Beim HSV kehrt Kapitän Aaron Hunt nach über einem Monat Verletzungspause zurück und soll die Offensive wieder beleben. Die Fürther zeigten sich zuletzt unter ihrem neuen Trainer Stefan Leitl wieder stabilisiert und blieben in drei Spielen ohne Niederlage. Insgesamt werden mehr als 34 000 Zuschauer im Volksparkstadion erwartet.

Kentikian: "Noch einen spektakulären Kampf machen"

Die frühere Boxweltmeisterin Susi Kentikian will ihre Karriere noch nicht beenden, obwohl sie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr im Ring stand. "Ich möchte mindestens noch einen großen, spektakulären Kampf machen, noch einmal zeigen, was ich draufhabe", sagte die 31 Jahre alte Hamburgerin der "Bild am Sonntag". "Wenn ich die Boxhandschuhe anziehe, dann ist das wie Magie. Boxen ist mein Leben, meine Berufung."

Um wieder in ihrer Gewichtsklasse Federgewicht bis 50,8 Kilogramm antreten zu können, müsse sie aber abnehmen. "Dafür wird eisenhart trainiert", sagte die gebürtige Armenierin, die im Alter von fünf Jahren mit ihrer Familie vor dem Krieg in ihrer Heimat geflohen war. "Ich fühle mich weiblich, stark - aber gerade nicht so sportlich."

Die Phase ohne Boxen habe ihr gutgetan. "Ich habe die Zeit nach den ganzen Kämpfen und unendlich vielen Trainingsrunden gebraucht. Und habe sie richtig genossen", sagte die 1,55 Meter große Athletin. "Ich zeige mich mittlerweile gerne feminin." Die einstige WIBF- und WBA-Weltmeisterin plant eine eigene Familie. Zwei Kinder möchte sie später haben, verriet sie. Einen Partner hat sie derzeit nicht. "Verehrer gibt's ja. Die ganz große Liebe aber war noch nicht dabei", berichtete sie.

Quellen: Hamburg Towers/"Hamburger Morgenpost"