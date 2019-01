Viele Flüge gestrichen: Passagiere sind vorbereitet

An den Flughäfen in Hamburg, Hannover und Bremen hat ein Warnstreik des Sicherheitspersonals am Dienstag zu zahlreichen Flugausfällen geführt. Fluggäste mussten ihre Reisen zum Teil umplanen, da zahlreiche Flüge gestrichen wurden.

In Hamburg begannen Mitarbeiter der Nachtschicht gegen Mitternacht mit dem Warnstreik, wie Peter Bremme von Verdi Hamburg sagte. Mit dem Beginn der Frühschicht traten rund 100 Sicherheitsbedienstete in den Ausstand. Im Laufe des Tages sollten nach seinen Angaben rund 90 Prozent der Mitarbeiter Teil der Aktion werden. "Insgesamt arbeiten hier in Hamburg über tausend Menschen in dem Bereich. Nicht alle davon sind aber natürlich heute da», sagte Bremme. "Die Aktion ist aber gut angelaufen und wir können damit ein Zeichen setzen." Es wurden 92 Ankünfte und 110 Abflüge für den Dienstag gestrichen, wie eine Sprecherin des Hamburger Flughafens mitteilte. Am Flughafen machte sich darüber hinaus nur eins bemerkbar: Leere. Die meisten Passagiere hatten sich offenbar bereits auf die gestrichenen Flüge eingestellt und umgeplant.

Vattenfall erhöht Strompreise in Hamburg

Der Energieversorger Vattenfall erhöht die Strompreise in Hamburg. Vom 1. März an zahle ein Haushalt mit einem durchschnittlichen Jahresstromverbrauch von 2500 Kilowattstunden im Grundversorgungstarif 5,25 Euro mehr pro Monat, kündigte die Vattenfall Europe Sales GmbH an. Das entspreche einer Steigerung von 7,58 Prozent. Vor fast zwei Jahren hatte Vattenfall die Strompreise zuletzt erhöht.

Der wesentliche Grund für die Preisanhebung sei die Erhöhung der Entgelte für die Netznutzung zum 1. Januar um 14,4 Prozent durch das städtische Unternehmen Stromnetz Hamburg. Diese Kosten machten einen wesentlichen Bestandteil des Strompreises aus, erläuterte Vattenfall. Außerdem hätten sich die Preise für die Strombeschaffung erhöht sowie staatliche Umlagen im Strompreis verändert.

Derby zwischen St. Pauli und HSV in Minuten ausverkauft

Innerhalb von nur zehn Minuten war das Hamburger Fußball-Derby zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV am 10. März im Millerntor-Stadion ausverkauft. Die etwas mehr als 1500 Tickets, die am Dienstag für St. Pauli-Mitglieder ohne Saisonabo angeboten wurden, waren in Windeseile vergriffen, teilte der Club mit: Aufgrund eines vergrößerten Pufferbereichs, der aus Sicherheitsgründen auf der Nordtribüne zwischen Gäste- und Heimbereich eingerichtet wird, werde das Derby mit 29 178 Zuschauern ausverkauft sein.

Ab sofort ist für das Stadtduell der offizielle Zweitmarkt, der über den Ticket-Onlineshop des FC St. Pauli erreichbar ist, freigeschaltet. Der Club warnt ausdrücklich davor, Eintrittskarten auf nicht autorisierten Zweitmarktplattformen zu erwerben.

Lamellenbruch auf A7: Kilometerlanger Stau

Ein Lamellenbruch hat auf der Autobahn 7 im Raum Hamburg am Dienstag für kilometerlange Staus im Berufsverkehr geführt. Auf rund 20 Kilometern ging es für Autofahrer in Richtung Süden zwischen Quickborn (Kreis Pinneberg) und Hamburg-Waltershof nur langsam voran, wie ein Sprecher der Verkehrsleitstelle mitteilte. Der Verkehr staute sich auch bis auf die Autobahn 23 zurück, auf der Autofahrer auf etwa acht Kilometern Geduld brauchten.

Am Montag war südlich des Elbtunnels erneut ein Brückenverbindungselement gebrochen. Eine anschließende Sperrung des rechten Fahrstreifens in Richtung Süden hatte bereits am Montag Staus verursacht. Die beschädigte Stahllamelle könne von schweren Fahrzeugen hochgeschleudert werden und andere Autos beschädigen, teilte die Verkehrsbehörde mit. Eine Spezialfirma soll die Lamelle in der Nacht zum Mittwoch reparieren.

Expeditionsschiff "Bremen" verlässt Hapag-LLoyd-Flotte

Das Kreuzfahrtschiff "Bremen" verlässt die Flotte von Hapag-Lloyd Cruises. Mit der Indienststellung des Neuzugangs "Hanseatic spirit" im Frühjahr 2021 wird die Reederei die "Bremen" an einen neuen Eigentümer verkaufen, wie Hapag-Lloyd Cruises mitteilt. Dabei handelt es sich um eine Tochtergesellschaft der Schweizer Scylla AG. Die "Bremen" soll anschließend unter neuem Namen und nicht mehr für Urlauber aus deutschsprachigen Ländern vermarktet werden. Die letzte Reise mit Hapag-Lloyd Cruises soll im April 2021 enden. Die "Bremen" ist das derzeit älteste Schiff in der Flotte von Hapag-Lloyd Cruises. Das Schiff mit Platz für 155 Gäste wird für Expeditionskreuzfahrten auf der ganzen Welt eingesetzt, zum Beispiel in der Antarktis, auf dem Amazonas und in der Südsee.

Antisemitische Straftaten deutlich gestiegen

Die Zahl der antisemitischen Straftaten ist in Hamburg im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Wie aus der Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage der Vorsitzenden der FDP-Bürgerschaftsfraktion, Anna von Treuenfels-Frowein, hervorgeht, wurden 2018 laut noch vorläufiger Statistik 74 Taten verzeichnet - 30 mehr als im Jahr zuvor und mehr als doppelt so viele wie 2016 (35).

Mit 51 der 74 Straftaten wurden im vergangenen Jahr die mit Abstand meisten einem rechten Täterspektrum zugeordnet. Zwei Fälle wurden als linksmotiviert, zwei weitere im Bereich "ausländische Ideologie" eingestuft. Die restlichen 17 Fälle wurden dem Bereich "religiöse Ideologie" zugeordnet. Hier gab es auch die deutlichste Steigerung: 2017 waren in diesem Bereich nur drei Fälle verzeichnet worden.

News aus Hamburg vom Montag, 14. Januar 2019

Wasserleiche geborgen: Toter vermutlich aus Afghanistan

Taucher der Hamburger Feuerwehr haben am Vormittag eine männliche Leiche aus der Binnenalster geborgen. Die Besatzung von drei Streifenwagen sicherte den Bereich Schleusenbrücke am sogenannten "kleinen" Jungfernstieg unterhalb der Alsterarkaden ab. Der Leichnam sei anschließend in das Institut für Rechtsmedizin gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Nach Angaben der Polizei könnte es sich um einen 26-jährigen Mann aus Afghanistan handeln. Entsprechende Ausweispapiere wurden bei dem Toten gefunden. Nähere Angaben zu den Umständen des Todes konnten die Beamten nicht machen. Hinweise auf äußere Einwirkungen haben man bisher aber nicht gefunden.

Laut Polizei Hamburg ging die Meldung einer Passantin um 10.42 Uhr ein. Sie hatte in der Alster etwas treiben sehen.

Doppelmord am Jungfernstieg: Prozess verzögert sich

Nach einem weiteren Antrag der Verteidigung musste der Prozess um die beiden Morde am Jungfernstieg erneut vertagt werden. Zum wiederholten Male wurde ein Befangenheitsantrag gegen den psychatrischen Gutachter gestellt. Es bestünden Zweifel an seiner Sachkenntnis erklärte der Anwalt des angeklagten 34-jährigen Nigerianers am Landgericht Hamburg. Der Prozess soll nun am 21. Januar fortgesetzt werden. Dann wollen die Richter auch über den neuen Antrag der Verteidigung entscheiden. Der Angeklagte hatte im April 2018 seine Ex-Partnerin und seine einjährige Tochter an einem S-Bahnsteig in der Hamburger Innenstadt mit einem Messer getötet. Zum Prozessauftakt legte er ein Geständnis ab.

Polizei-Radler erwischen 25 Rotsünder

Bei einer Fahrradgroßkontrolle hat die Fahrradstaffel der Polizei Hamburg heute im Stadtgebiet mehr als 100 Verstöße geahndet. So stoppten die 25 Beamten 25 Biker, die die Straße trotz Rotlicht überquerten. 68 Mal mussten sie einschreiten, weil statt des Radwegs der Gehweg benutzt wurde. Drei Radfahrer fuhren auf der falschen Radwegseite. In zehn Fällen stellten die Ordnungshüter Mängel an der Beleuchtung fest. Die Fahrradstaffel werde auch zukünftig zielgerichtete Verkehrskontrollen durchführen, teilte die Polizei Hamburg mit. Man wolle so die Sicherheit auf Hamburgs Straßen erhöhen und alle Verkehrsteilnehmer für ein gemeinsames Miteinander sensibilisieren.

Zivilfahnder schnappen Motordieb in Eimsbüttel

Auf den Außenborder eines Motorbootes hatte es am Sonntagabend ein 63-jähriger Pole abgesehen. Während er sich an dem Motor zu schaffen machte, wurde er jedoch von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei verständigte. Zivilfahnder griffen den Mann auf, als der bereits damit begonnen hatte, den Motor abzumontieren. Der mutmaßliche Dieb wurde vorläufig festgenommen. Mittlerweile sei der Tatverdächtige wieder auf freiem Fuß, weil keine Haftgründe vorlagen, so die Polizei Hamburg.

Mann kracht mit Kleintransporter in Container – tot

Auf dem Gelände der Hamburger Wasserwerke ist am Montagmorgen der Fahrer eines Kleintransporters ums Leben gekommen. Der Mann krachte in einen Container, sein Fahrzeug fing Feuer. Nachdem er sich selbst mit letzter Kraft aus dem Wagen befreit hatte, brach der Mitarbeiter einer externen Firma zusammen. Das berichtet die "Hamburger Morgenpost". Polizei und Feuerwehr versuchten ihn zu reanimieren. Ohne Erfolg.Vermutlich erlitt der 64-jährige Monteur am Steuer seines Kleintransporters einen Herzinfarkt, weshalb es zur Kollision mit dem Container gekommen sein könnte. Die genaue Todesursache wird nun von der Rechtsmedizin untersucht.

Feuer in Alsterdorf: Zwei Verletzte

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Alsterdorf sind in den frühen Morgenstunden zwei Bewohner leicht verletzt worden. Notfallsanitäter behandelten sie wegen des Verdachts auf eine Rauchgas-Inhalation. Beide hatten noch vor Eintreffen der Rettungskräfte versucht, die Flammen selbst zu bekämpfen. Die Einsatzkräfte waren über den Notruf zu dem ausgedehnten Zimmerbrand im sechsten Obergeschoss des Hauses im Möringbogen gerufen worden. Während der Löscharbeiten wurden acht Bewohner umliegender Wohnungen im sicheren Bereich betreut. Später konnten sie in ihre Wohnungen zurückkehren. Insgesamt 22 Feuerwehrleute waren an dem Einsatz beteiligt.

Angeklagter Polizist legt Geständnis ab: Motiv Spielsucht

Im Hamburger Prozess gegen einen mutmaßlich kriminellen Kripobeamten hat der Angeklagte ein umfassendes Geständnis abgelegt. Er habe durch Glücksspiele wie Poker und Roulette viel Geld verloren und vor den Taten im Jahr 2017 Schulden in Höhe von 40.000 bis 50.000 Euro gehabt, sagte der 31-Jährige am Montag vor der Großen Strafkammer am Landgericht. Sein Gehalt habe monatlich 2.500 Euro betragen, weitere 450 bis 500 Euro habe er durch einen Nebenjob verdient. Wegen seiner Schulden habe er Kredite aufgenommen, aber weiter gespielt, dabei erneut Geld verloren und sich bei Banken noch mehr verschuldet.

Die Anklage gegen den Polizisten lautet unter anderem auf bandenmäßigen Diebstahl, Bestechlichkeit und Urkundenmissbrauch. Der Beamte soll seinen vier Mitangeklagten im Alter zwischen 30 und 34 Jahren bei zahlreichen Straftaten geholfen haben. Er gestand, Anfang 2018 eine Wohnungsdurchsuchung inszeniert zu haben, bei der die Angeklagten knapp 13.000 Euro stahlen. Außerdem habe er bei zwei Versuchen, einen Geldautomaten aufzubrechen, in der Nähe des Tatorts gewartet und den Polizeifunk abgehört, um seine Komplizen warnen zu können. Ferner habe er den Mitangeklagten mehrfach Auskünfte aus Polizei-Informationssystemen gegeben.

Neue Super-Arena in Hamburg soll "Elbdome" heißen

Hamburg soll nach der Barclay-Card-Arena im Volkspark eine weitere Multifunktionsarena bekommen. Das berichtet NDR 90,3. Die Mehrzweckhalle soll am Billhafen in der Nähe der Elbbrücken entstehen und zwischen 6.000 und 9.000 Zuschauer fassen. Rund 150 Millionen Euro soll das Projekt kosten, erste Gespräche mit möglichen privaten Investoren haben nach Informationen von NDR 90,3 schon stattgefunden. Als Name für die neue Arena soll "Elbdome" im Gespräch sein. Wie NDR 90,3 weiter berichtet, sollen in der Hafen City sowohl die Handballer des HSV Hamburg als auch die Basketballer der Hamburg Towers ihre neue Heimstätte finden.

Quellen: NDR 90,3, "Hamburger Morgenpost"