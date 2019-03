Auf Polizeiwache: Frau schlitz Katze die Kehle auf

Eine 36-jährige Frau hat auf der Polizeiwache am Steindamm eine Katze mit einer Rasierklinge schwer verletzt. Laut Angaben der Polizei erschien die gebürtige Berlinerin am Sonntag auf der Wache, um eine Anzeige aufzugeben, in einem Korb trug sie eine Katze mit sich. Plötzlich holte sie das Tier aus dem Korb, zückte eine Rasierklinge und schnitt der Katze die Kehle auf. Daraufhin rannte das Tier stark blutend durch die Wache. Die Beamten brachten die Katze in eine Tierklinik, sie wird den Angriff höchstwahrscheinlich überleben.

Die Frau wurde im Vorfeld bereits psychisch auffällig und begab sich freiwillig in Behandlung. Da die Psychiater am UKE allerdings keine Fremd- oder Eigengefährdung erkennen konnten, wurde sie wieder entlassen. Nun wird sie bis auf weiteres erneut in eine Psychiatrie eingewiesen. Die Polizeibeamten sind von dem Fall sichtlich mitgenommen, schrieben auf Facebook: "Jede Polizistin, jeder Polizist findet einen eigenen Weg, erschreckende, blutige, traurige Erlebnisse zu verarbeiten. Manchmal ist es aber auch für Profis schwierig, nahtlos von einem emotional belastenden Einsatz zum nächsten Einsatz zu fahren und sofort im Kopf umzuschalten."

Quelle: "Hamburger Morgenpost"

Freikarten-Affäre: Senat veröffentlicht Vertrag

Rund eineinhalb Jahre nach dem Rolling Stones-Konzert im Hamburger Stadtpark und nach erheblichem öffentlichen Druck hat der Senat nun doch den Vertrag der Stadt mit dem Veranstalter veröffentlicht. In der 19-seitigen, nur vier Tage vor dem Konzert am 9. September 2017 unterzeichneten Vereinbarung ist unter anderem festgelegt, dass die FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH für die Nutzung des Parks je nach Ticketverkauf zwischen 205 000 und 255 000 Euro bezahlt.

Medienberichten zufolge gilt das als sehr wenig, wären demnach laut Gebührenordnung doch bis zu einer Million Euro möglich gewesen - was wiederum ein besonderes Licht auf die sogenannte Freikarten-Affäre wirft. Es war bereits spekuliert worden, dass es einen Zusammenhang zwischen der Vergabe von Freikarten und einer niedrigen Gebühr für die Stadtparknutzung geben könnte.

Der damalige Chef des Bezirksamts Nord, Harald Rösler (SPD), hatte 2017 dem Konzert-Veranstalter zugesagt, dass im September die Rolling Stones vor 80 000 Menschen im Stadtpark auftreten dürfen. Im Zuge dessen waren später auch 100 Freikarten für Abgeordnete und Mitarbeiter des Amts ausgehandelt worden.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg prüft nun seit Monaten, ob dabei alles mit rechten Dingen zuging. Wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und der Vorteilnahme wird derzeit gegen mehr als 34 Mitarbeiter des Bezirksamtes Nord ermittelt - unter anderem, weil sie die Freikarten angenommen hatten. In fünf Fällen wurde bereits Anklage erhoben. So müssen sich die frühere Gesundheitsstaatsrätin Elke Badde (SPD) und Ex-Amtsleiter Rösler demnächst vor Gericht verantworten.

Mann will Streit schlichten und wird verletzt

Offenbar weil er einen Streit schlichten wollte, ist ein 38-Jähriger in Hamburg mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Der Mann hatte in der Nacht zu Dienstag einen Streit zwischen drei anderen Männern beobachtet und versuchte, diesen zu schlichten, wie die Polizei mitteilte. Einer der Streitbeteiligten stach daraufhin zu und traf den 38-Jährigen am Oberschenkel. Die drei Tatverdächtigen konnten unerkannt flüchten. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Prozess gegen Zahnarzt: Urteil möglich

Der Prozess gegen einen Zahnarzt vor dem Hamburger Amtsgericht soll heute zu Ende gehen. Allerdings habe sich der Verteidiger des 54-jährigen Mediziners vorbehalten, noch ein neues Gutachten zu beantragen, sagte ein Gerichtssprecher. Darum ist fraglich, ob wie geplant die Plädoyers gehalten und das Urteil gesprochen werden können.

Der Zahnarzt soll zwischen Anfang 2009 und November 2010 vier Patienten falsch behandelt oder vor den Eingriffen unzureichend aufgeklärt haben. Einer Frau soll er unabgesprochen sämtliche Zähne abgeschliffen haben, einer anderen 22 Zähne gezogen, obwohl dies nur bei dreien erforderlich gewesen sei. Bei einer weiteren Patientin und einem Patienten kam es laut Anklage nach fehlerhaften Behandlungen zu Komplikationen.

2015 hatte das Gericht einen Strafbefehl erlassen, nach dem der Mediziner mit zehn Monaten Haft auf Bewährung und einer Geldauflage von 2000 Euro bestraft werden sollte. Dagegen hatte der Zahnarzt Einspruch eingelegt.

Nachrichten aus Hamburg von Montag, 18. März

Nach Angriffen auf St.-Pauli-Fans: Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei Hamburg fahndet erneut nach mehreren unbekannten Tätern, die im März 2017 eine Gruppe von Anhängern des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli angegriffen und zum Teil schwer verletzt haben. Die achtköpfige Fan-Gruppe war auf der Rückreise von einem Auswärtsspiel der Kiezkicker in einem Parkhaus von mindestens 20 zum Teil maskierten und mit Fanutensilien des Stadtrivalen HSV bekleideten Personen beschimpft und angegriffen worden. Die Täter erbeuteten mehrere St. Pauli-Fanutensilien und verletzten die Fans zum Teil erheblich, berichtete die Polizei Hamburg am Montag.

Eine damalige Sofortfahndung mit mehreren Funkstreifenwagen hatte nicht zur Festnahme der Täter geführt. Da auch die Vernehmung der Geschädigten weder zur Festnahme noch zur Identifizierung der Täter geführt habe, fahndet die Hamburger Polizei erneut mit einem Zeugenaufruf und bittet um Hinweise. Die Ermittlungen führt das zuständige Landeskriminalamt für Sportgewalt.

Rihanna vs. Rihana: Superstar geht gegen Schönheitssalon vor

Ein Hamburger Schönheitssalon hat Probleme mit R&B-Superstar Rihanna. Grund dafür ist der Name des Geschäftes. Inhaberin Samia El Aidi hat den Salon nach ihrer Nichte und ihrer Tochter benannt - "Rihana Lamis". Doch das stößt Rihannas Anwälten bitter auf, denn auch die ist in dieser Branche aktiv. Die Juristen fürchten Verwechslungen und die Ausnutzung des guten Rufes von Rihanna, die unter anderem eine Kosmetik-Kollektion hat.

Deshalb haben Anwälte nun Widerspruch gegen die Marke "Rihana Lamis" eingelegt. Es gebe ein markenrechtliches Widerspruchsverfahren, so ein Sprecher des Deutschen Patent- und Markenamtes. Der Widerspruch sei auf 38 Seiten relativ umfangreich begründet worden. Bis es zu einer Entscheidung kommt, könne es aber etwa ein Jahr dauern. Zuvor hatte die "Bild" über den Fall berichtet.

Die Inhaberin und ihr Ehemann können indes die Welt nicht mehr verstehen. "Wir haben nie versucht, über ihren Namen berühmt zu werden, sondern nur über unsere Dienstleistungen", sagte Walli El Aidi der Deutschen Presse-Agentur. "Ich bin ein Fan von ihr", sagte er weiter. "Am liebsten würden wir sagen: Wir sind erst seit acht Monaten unterwegs und lebten vorher von Hartz IV. Warum machst du uns kaputt? Unterstütz' uns doch. Du bist doch auch von ganz unten gekommen."

Fullscreen

Bahnstrecke Hamburg-Westerland wird saniert und modernisiert

Die Strecke Hamburg-Westerland soll saniert und modernisiert werden. Insgesamt 160 Millionen Euro will die Bahn dafür in den kommenden vier Jahren investieren, sagte am Montag Michael Körber von der DB-Netz AG. Damit sollen rund 200 Kilometer Gleise, mehr als 30 Weichen und drei Brücken erneuert werden. Außerdem sollen Bahnübergänge und die Signaltechnik modernisiert werden. Ziel sei, die Grundsanierung bis 2022 abzuschließen und damit den Investitionsstau nachhaltig zu reduzieren, sagte Körber in Husum. Die Arbeiten sollen am 30. März auf einem ersten Teilstück bei Bredstedt (Kreis Nordfriesland) beginnen.

HAW: Studenten knacken PDF mit Prüfungsaufgaben

An der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) sind Studierende offenbar unerlaubt in den Besitz von Prüfungsinhalten gekommen. Wie die "Hamburger Morgenpost" berichtet, geht es um Mathematik-Klausuren im Fach Wirtschaftsingenieurwesen. Ein HAW-Sprecher bestätigte den Vorfall. Er gehe aber von einem bedauerlichen Einzelfall aus. "Durch den Bedienfehler eines Hochschullehrers bei der Behandlung von PDF-Dokumenten haben sich Studierende Zugang zu Prüfungsinhalten verschaffen können", so der Sprecher. Demnach lagen die Prüfungsaufgaben samt Lösungen verschlüsselt auf der Website "EMIL HAW Hamburg" im E-Learning-Bereich. Studenten sollen die Dateien gefunden und mit einer Software entschlüsselt haben.

Fahrverbote in Hamburg: Tschentscher bezweifelt schnelle Änderung

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) rechnet nicht mit einer schnellen Änderung bei den Fahrverboten für ältere Dieselfahrzeuge in zwei Hamburger Straßen. "Ich bin skeptisch, dass es zu einer neuen Einschätzung kommt", sagte er dem Radiosender "NDR 90,3". "Die Durchfahrverbote an diesen beiden Stellen, sind wirksam und sie sind an der Stelle nach unserer Abwägung auch erforderlich".

Nach der Entscheidung des Bundestages zu Stickoxid-Grenzwerten und Fahrverboten in Städten prüft die Innenbehörde der Hansestadt derzeit die Entscheidung für Diesel-Fahrverbote in der Stresemannstraße und der Max-Brauer-Allee. Die Opposition in der Hamburger Bürgerschaft will den Druck auf den Senat erhöhen, die seit Mai 2018 geltenden Durchfahrtsbeschränkungen wieder abzuschaffen.

430 Gewalttaten in Partnerschaften, Opfer zumeist Frauen

Die Hamburger Polizei hat im Jahr 2018 mehr als 430 Fälle von Gewalttaten in Partnerschaften registriert. In der Mehrheit der Fälle - nämlich 304 Mal - waren die Opfer Frauen, wie die Polizei mitteilte. Erfasst werden in der Statistik Gewalttaten zwischen Eheleuten, zwischen Menschen in eingetragenen Lebenspartnerschaften sowie zwischen unverheirateten Partnern. Darüber hinaus gab es 253 Fälle, in denen Menschen Opfer von Gewalt wurden, die von ihrem Ex-Partner ausging. Hiervon waren 192 Mal Frauen betroffen. Außerdem erfuhren in 164 Fällen Männer und in 150 Fällen Frauen Gewalt innerhalb sonstiger familiärer Beziehungen.