Sterne-Restaurant "Jellyfish" mit Steinen attackiert

Hamburgs jüngstes Sternerestaurant ist in der Nacht von unbekannten Steinewerfern angegriffen worden. Die Randalierer warfen die Scheiben des Gourmet-Restaurants "Jellyfish" in der Weidenallee ein. "Das sieht hier aus wie bei G20", zitiert die "Morgenpost" Besitzer Hauke Neubecker. "Das waren amtliche Steine, größer als normale Pflastersteine, so der 56-jährige Gastronom. Laut Polizei zerstörten die Angreifer zwei Scheiben und flüchteten gegen 3:45 Uhr. Laut "Hamburger Abendblatt" beobachteten Zeugen insgesamt vier schwarz gekleidete Personen. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den mutmaßlichen Steinewerfern blieb erfolglos. Gestohlen wurde offenbar nichts. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Schon heute Abend soll das Restaurant für eine geschlossene Gesellschaft öffnen. "Ich will unsere Gäste nicht enttäuschen", so Neubecker. Bis dahin soll eine provisorische Notverglasung installiert werden.

Kurz nach Saison-Start: Helgoland-Fähre muss erneut in die Werft

Etwa eine Woche nach Saison-Start muss die Helgoland-Fähre "Halunder Jet" erneut in die Werft: "Dort werden die restlichen Arbeiten beendet, mit denen die Werft nicht fertig geworden ist", sagte Birte Dettmers, Geschäftsführerin der Förde Reederei Seetouristik (FRS) dem "NDR". Demnach soll die Fähre am Freitag wieder "voll einsatzfähig" sein. Der Katamran, der Hamburg mit der Nordseeinsel Helgoland verbindet, wurde 2018 fertiggestellt und startete erst vor einer Woche in die neue Saison.

Aufgrund der Reperaturarbeiten in der Werft, fallen alle Fährfahrten der FRS von Hamburg nach Helgoland bis einschließlich Donnerstag aus. Urlauber, die ihre Rückreise mit dem "Halunder Jet" gebucht haben, sollten die Angebote der Reederei Cassen Eils nutzen und sich zwecks Erstattung der Fahrkarten an info@helgoline.de melden.

Quelle: "NDR"

Hamburger Zoll sieht sich gut gerüstet für Brexit

Der Hamburger Zoll sieht sich auf einen möglichen Ausstieg Großbritanniens aus der EU gut vorbereitet. Im Falle eines Brexits würde der Zoll Großbritannien einfach "aus der Standardbox Mitgliedstaaten herausnehmen und in die Standardbox Drittland packen", sagte Manfred Lindloff vom Hauptzollamt Hamburg am Mittwoch. Man müsse sich also nicht auf neue Prozesse einstellen.

Das britische Aufkommen mache ohnehin nur 3,1 Prozent des gesamten Hafenumschlags aus. Das seien 30 000 Standardcontainer (TEU) pro Jahr - also 82 Container pro Tag. "Das ist eine Größenordnung, die wir gut bewältigen können", sagte Lindloff.

Bürgerschaft diskutiert über Schul-Meldeportal der AfD

Das umstrittene AFD-Meldeportal «Neutrale Schulen Hamburg» ist am Mittwoch (13.30 Uhr) Thema in der Aktuellen Stunde der Bürgerschaft. Unter dem Motto "Schüler, Lehrer und Eltern sind nicht mehr allein" will die AfD-Fraktion angebliche linksextreme Strukturen an Hamburger Schulen thematisieren. Zweites Thema ist die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Außerdem werden sich die Abgeordneten unter anderem mit einer von rot-grün geplanten Vergünstigung von HVV-Tickets für Auszubildende, Deutsch-Sprachtests für Imame und der Reduzierung sogenannter Ersatzfreiheitsstrafen durch gemeinnützige Arbeit beschäftigen. Zudem liegen der Bürgerschaft Anträge der Senats für schärfere Regeln gegen das giftige Kohlenmonoxid in Shisha-Bars und ein Gesetzentwurf zur Neuregelung des Rettungsdienstes vor.

Hamburger Hafenkonzern HHLA erhöht Dividende

Der Hamburger Hafenkonzern HHLA hat sich im vergangenen Jahr in einem komplexen Marktumfeld behauptet und erhöht die Dividende. Der Hauptversammlung werde eine Ausschüttung von 80 Cent je Aktie vorgeschlagen, nach 67 Cent im Vorjahr, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mit. Es sei gelungen, die operative Marge (Ebit) um zwei Prozentpunkte auf 15,8 Prozent zu steigern. Damit erhöhte sich der Gewinn vor Steuern und Zinsen um knapp 18 Prozent auf 204 Millionen Euro. Der Umsatz kletterte um 3,1 Prozent auf 1,29 Milliarden Euro.

Das gute Ergebnis sei zum Teil auf die Übernahme des größten Terminalbetreibers in Estland und von weiteren Anteilen an dem Eisenbahnunternehmen Metrans zurückzuführen. Der Containerumschlag, neben der Zubringerlogistik das Kerngeschäft der HHLA, erhöhte sich lediglich um 1,9 Prozent auf 7,34 Millionen Standardcontainer (TEU). Der Vorstand erwarte im laufenden Jahr leicht steigende Umsätze, Umschlagzahlen und Gewinne, auch wenn die begonnene Elbvertiefung das Geschäft noch nicht stütze.

Präsident Lenzen sieht Uni Hamburg wieder auf Spitzen-Niveau

Hamburgs Uni-Präsident Dieter Lenzen sieht seine Hochschule im 100. Jahr ihres Bestehens wieder in der Spitzengruppe der Forschungsuniversitäten angekommen. "Das gegenwärtig Bedeutende der Universität dürfte darin liegen, dass sie ihr jahrzehntelanges Negativimage erfolgreich überwinden konnte durch Spitzenleistungen", sagte der Professor der Erziehungswissenschaften der Deutschen Presse-Agentur. Dies sei das Ergebnis hervorragender Neuberufungen und der erfolgreichen Drittmitteleinwerbung, die die Voraussetzungen für eine neue Attraktivität der Universität geschaffen haben."

Er sprach von einem sich gegenseitig bedingenden Prozess: "Hervorragende Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ziehen Aufmerksamkeit, Förderungsmittel und weitere hervorragende Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nach sich."

Als Mitglied der German U15 - einem Zusammenschluss von fünfzehn großen forschungsstarken und medizinführenden Universitäten - "dürfte die Universität Hamburg also inzwischen zweifelsfrei zu den großen leistungsfähigsten Forschungsuniversitäten in Deutschland und darüber hinaus gehören", sagte Lenzen.

Rote Ampel überquert: Fußgänger lebensgefährlich verletzt

Ein Fußgänger ist in Hamburg von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der 81-Jährige hatte am Dienstag im Stadtteil Nienstedten bei Rot eine Ampel überquert und wurde von dem Wagen eines 44-Jähriger erfasst, wie die Polizei mitteilte. Der 81 Jahre alte Mann wurde lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Nachrichten aus Hamburg von Dienstag, 26. März

Stadt-Mitarbeiterin legt Behörden-Server lahm

Ein einziger verhängnisvoller Klick hat am Dienstag den Server aller Behörden in Hamburg lahmgelegt. Wie die "Morgenpost" zuerst berichtete, habe eine Mitarbeiterin der Stadt ihren Outlook-Terminkalender aktualisiert und - offenbar versehentlich - sämtlichen rund 65.000 Mitarbeitern in Behörden und Bezirksämtern eine Infomail dazu geschickt. Weil viele auf diese Mail antworteten - ebenfalls an den gesamten Verteiler - stieß der Server am Vormittag an seine Belastungsgrenze und quittierte den Dienst. Im Sekundentakt sollen in den Behörden die Antworten der Kollegen eingelaufen sein. Letztlich konnten tausende Angestellte gar nicht mehr auf ihre Mails zugreifen. Immerhin die Telefone sollen laut "Mopo" noch funktioniert haben.

Fahrrad-Fotos: Polizei sucht rechtmäßige Besitzer geklauter Drahtesel

Die Dienststelle Arbeitsrate Fahrrad der Polizei Hamburg hat einen Fahrraddieb dingfest gemacht, der seit Oktober 2017 mehrere Dutzend geklaute Drahtesel im Internet verkauft hat. Um die rechtmäßigen Besitzer zu finden, hat die Polizei auf ihrer Website Fotos veröffentlicht. Demnach handelt es sich um Räder, die in den Stadtteilen Lurup, St. Pauli, Sternschanze, Finkenwerder und der Neustadt entwendet wurden. Wer sein Rad wiedererkennt, kann sich unter der Nummer 040-4286-56789 melden. Wenn möglich sollten Rahmennummer und/oder das polizeiliche Aktenzeichen der Strafanzeige bereitgelegt werden.

Wasserleiche aus Elbe geborgen

Die Feuerwehr Hamburg hat am Dienstagmorgen einen im Wasser treibenden Leichnam aus der Elbe geborgen. Wie die "Hamburger Morgenpost" und das "Hamburger Abendblatt" übereinstimmend berichteten, handelt es sich bei der Leiche um einen Mann unbekannten Alters. Der Tote wurde im Bereich Entenwerder entdeckt und soll eine orangefarbene Arbeitsjacke getragen haben. Im Institut für Rechtsmedizin soll nun die Identität sowie die Todesursache des Verstorbenen geklärt werden.

Quellen: "Hamburger Morgenpost", "Hamburger Abendblatt"

Crash auf der Köhlbrandbrücke: Beifahrer stirbt am Unfallort

Eine der wichtigsten Verkehrsverbindungen im Hamburger Hafen musste in der Nacht auf Dienstag wegen eines tödlichen Unfalls für mehrere Stunden teilweise gesperrt werden. Zeugen beobachteten zunächst einen hoch motorisierten Wagen, der in Richtung Wilhelmsburg über der Köhlbrandbrücke raste. Offenbar verlor der 22-jährige Fahrer beim Überholen eines Lkw die Kontrolle über sein Auto und streifte einen Sattelzug. Dabei kam er ins Schleudern und krachte mit der Beifahrerseite in den Anhänger des Lkw. Dabei wurde laut Polizei eine Seitentür abgerissen. Während der Fahrer nur leicht verletzt wurde, mussten Rettungskräfte seinen 24-jährigen Bruder mit schwerem Gerät aus dem völlig demolierten Wrack befreien. Er erlitt schwere Kopfverletzungen und verstarb noch am Unfallort. Ob vor dem Unfall noch ein weiterer Pkw eine Rolle spielte, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Erst um 5 Uhr morgens konnte die Polizei die Brücke wieder vollständig freigeben.

Mehrfamilienhaus nach Brand evakuiert

Bei einem Brand im Hamburger Stadtteil Horn hat die Feuerwehr am Montag ein neunstöckiges Mehrfamilienhaus evakuieren müssen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus einem Fenster im dritten Stock, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstag. Drei Wohnungen wurden bei dem Feuer so stark beschädigt, dass sie vorerst unbewohnbar bleiben. Das zuständige Bezirksamt kümmerte sich um eine Unterbringung der sieben betroffenen Bewohner. Die restlichen Nachbarn konnten am Montagabend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Bei dem Brand waren rund 40 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Ursache war noch unklar.

Uli Stein fordert Weichenstellung beim HSV

Der ehemalige HSV-Torhüter Uli Stein geht von der sofortigen Rückkehr des Hamburger Zweitligisten in die Fußball- Bundesliga aus. "Ich denke, dass Köln und Hamburg die ersten Plätze unter sich ausmachen", sagte 64-Jährige am Montagabend bei der Verleihung des Deutschen Sportjournalistenpreises in der Hansestadt.

Allerdings habe der Hamburger SV, für den Stein von 1980 bis 1987 und 1994 bis 1995 gespielt hat, noch viel zu tun: "Der Kader reicht für die 2. Liga. Für die Bundesliga wird er nicht ausreichen." Deshalb müsse der Club rechtzeitig die Weichen stellen: "Damit kann man nicht früh genug anfangen."

Nachrichten aus Hamburg von Montag, 25. März:

61-Jährige von eigenem Auto eingeklemmt und erdrückt

Im Hamburger Stadtteil Poppenbüttel ist eine Frau auf tragische Weise ums Leben gekommen. Wie die "Hamburger Morgenpost" berichtet, stellte die 61-Jährige ihren grauen Kleinwagen auf einer abschüssigen Garageneinfahrt ab und stieg aus, um das Tor zu öffnen. Dabei vergaß sie offenbar, die Handbremse ihres Wagens anzuziehen. Das Auto rollte los und klemmte die Frau zwischen Front und Garagentor ein. Die herbeieilenden Rettungskräfte konnten sie nicht mehr retten, der Tod wurde noch am Unfallort festgestellt.

Sprecherin korrigiert: Mehrere Flüge in Hamburg gestrichen

Entgegen früheren Mitteilungen hat eine Software-Panne bei der Deutschen Flugsicherung (DFS) am Montag auch den Luftverkehr am Hamburger Airport beeinträchtigt. Insgesamt sechs Verbindungen der Lufthansa von und nach Frankfurt seien gestrichen worden, sagte eine Sprecherin.

Das Software-Problem bei den Fluglotsen sorgt schon seit Tagen in weiten Teilen Deutschlands für Verspätungen und Ausfälle. Die Sicherheit ist laut DFS allerdings nicht gefährdet.

Polizei identifiziert 21-jährigen U-Bahn-Schubser

Sieben Monate, nachdem er einen 55-Jährigen im Hamburger U-Bahnhof St. Pauli auf die Gleise gestoßen und schwer verletzt hat, hat die Polizei einen Tatverdächtigen identifiziert. Es handele sich um einen 21-jährigen Deutschen, teilte die Polizei am Montag mit. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde gelöscht. Der junge Mann soll den 55-Jährigen im August 2018 unvermittelt ins Gleisbett gestoßen haben, als dieser auf den Zug wartete. Der Mann erlitt Knochenbrüche an Oberkörper und Becken. Während Umstehende ihn von den Gleisen holten, war der Täter unerkannt geflüchtet. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts dauern an.

Hamburgs Finanzämter sind die zweitschnellsten in Deutschland

In Hamburg müssen Steuerzahler nicht lange auf ihren Bescheid warten. Nach einem am Montag vom Bund der Steuerzahler veröffentlichten Ranking vergingen in der Hansestadt im vergangenen Jahr nach Abgabe der Erklärung bis zum Bescheid durchschnittlich 39 Tage. Damit verteidigten die Hamburger Finanzämter ihren zweiten Platz im bundesweiten Vergleich. Nur in Berlin ging es den Angaben zufolge mit knapp 35 Tagen noch schneller. Schlusslicht ist mit mehr als 70 Tagen Nordrhein-Westfalen.

"Nachdem die Hamburger Finanzverwaltung im vergangenen Jahr ihren Spitzenplatz an die Hauptstadt abtreten musste, hat sie sich in diesem Jahr verbessern können", sagte Lorenz Palte, Vorsitzender des Hamburger Steuerzahlerbundes. Unterschiedliche Bearbeitungszeiten gibt es für Arbeitnehmer und Selbstständige. Arbeitnehmer warteten 2018 im Schnitt 37 Tage auf ihren Bescheid - drei Tage weniger als im Jahr zuvor. Hier kletterten die Hamburger Finanzämter im von Platz vier auf Platz zwei im Ranking. Selbstständige mussten sich 42 Tage gedulden, einen Tag weniger als 2017.

Trotz Software-Panne keine Flugausfälle in Hamburg

Eine Software-Panne bei der Deutschen Flugsicherung (DFS) hat keine schwerwiegenden Auswirkungen auf den Flugverkehr am Hamburger Airport. Es könne zu geringfügigen Verspätungen kommen, Flugausfälle gebe es aber nicht, sagte eine Sprecherin des Flughafens.

Ein Software-Problem bei den Fluglotsen sorgt schon seit Tagen in weiten Teilen Deutschlands für Verspätungen und Ausfälle. Die Sicherheit ist laut DFS allerdings nicht gefährdet. Die betroffene Software stellt nach früheren DFS-Angaben den Lotsen alle für den Flugverlauf wichtigen Daten jedes Fluges zur Verfügung. Das sind beispielsweise Flugzeugtyp, Flugstrecke und die erwartete Überflugzeit. Die übrigen Sicherungssysteme stünden uneingeschränkt zur Verfügung, und auch die übrigen Zentren der Flugsicherung für andere Lufträume seien nicht betroffen.

Qualmender Koffer löst Polizeieinsatz am Airport aus

Nach einem Polizeieinsatz wegen eines herrenlosen Koffers am Hamburger Flughafen ist der Verkehr auf der S-Bahn-Linie 1 von Hamburg-Ohlsdorf in Richtung Airport am Sonntag zwischenzeitlich unterbrochen gewesen. Am Abend sei die Strecke aber wieder freigegeben worden, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Lage sei unter Kontrolle. Aus dem herrenlosen Gepäckstück in der S-Bahn-Station am Flughafen war Rauch ausgetreten, zudem war eine erhöhte Temperatur festgestellt worden.

Bei einer Untersuchung des Koffers wurden nach Polizeiangaben unter anderem Grillanzünder gefunden. Ob sich weitere Substanzen im Inneren des Koffers befanden, die eine Wärmeentwicklung und den Rauchaustritt erklären könnten, werde geprüft, hieß es. Die Bahn hatte auf Twitter über den Polizeieinsatz und die Streckensperrung informiert.