Seit ihrer Eröffnung im Jahr 2017 hat sich die Elbphilharmonie als eine der größten Besucherattraktionen der Hansestadt fest etabliert. Doch wo heute Touristen über den Platz flanieren und im Innern wohligen Klängen lauschen, herrschte vor einem Jahrhundert noch eine arbeitsame Athmosphäre. Seinerzeit beherbergten die Gebäude der Speicherstadt im Hafen noch keine Konzertsäle, Modelleisenbahnen oder Gruselkabinette, sondern dienten vor allem der Lagerung und dem Umschlag von Waren und Gütern. Und an Stelle des heutigen Prachtbaus stand an der Spitze des Großen Grasbrooks noch der erste Kaispeicher A, dessen Nachfolger später den Unterbau für die Elbphilharmonie bilden sollte.

Die obenstehende historische Aufnahme zeigt den ersten Kaispeicher A um 1920. Mit dem Schieberegler können Sie zwischen den Ansichten wechseln. Das Gebäude wurde bereits 1875 erbaut. An der Spitze des Turmes war ein sogenannter Zeitball angebracht. Dieser wurde zweimal täglich zu einer exakten Uhrzeit hochgezogen und fallengelassen, so dass alle in Sichtweite befindlichen Personen an Land oder auf Schiffen ihre Uhren danach stellen konnten. 1963 wurde das im Zweiten Weltkrieg stark beschädige Gebäude abgerissen und durch den neuen Kaispeicher A ersetzt.

Der zweite Kaispeicher ist ein herausragendes Element der 2016 fertiggestellten Elbphilharmonie. Die Architekten des Konzerthauses bezogen die Außenmauern des Speichers in den Entwurf für Hamburgs neues Wahrzeichen mit ein und errichteten über dem alten Bau das ikonische Glasdach der Elbphilharmonie.

Bildquellen: Die historischen Fotos stammen aus der Online-Sammlung des Museums für Kunst und Gewerbe Hamburg