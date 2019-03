So sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) das Wetter für Hamburg und Schleswig-Holstein voraus, weiter unten finden Sie eine Live-Karte mit der aktuellen Wetterlage:

Pünktlich zur Umstellung auf die Sommerzeit startet auch der Frühling in Hamburg und Schleswig-Holstein am Wochenende. Am Sonnabend wird es überwiegend sonnig, vereinzelt etwas bewölkt. Die Höchsttemperaturen liegen bei 16 bis 18 Grad, an der See bei elf Grad. Es weht ein mäßiger Südwestwind. In der Nacht zum Sonntag bleibt es meist trocken und wolkig bei Temperaturen um fünf Grad.

Am Sonntag wechseln sich Sonne und Wolken ab, die Höchsttemperaturen liegen bei zehn bis 12 Grad. Es weht ein mäßig bis frischer Nordwestwind. In der Nacht zum Montag bleibt es klar und trocken, in der Nacht zu Montag stürzt die Temperatur jedoch in den Keller. Bis zu minus drei Grad sind möglich.

Das Wetter in Hamburg im Live-Tracker

Im nachfolgenden Live-Tracker können Sie in Echtzeit verfolgen, wie sich das Wetter in Hamburg und dem Umland entwickelt. Die Menü-Anzeige oben rechts in der Grafik bietet verschiedene Anzeige-Optionen, darunter:

Wind

Regen und Schnee

Gewitter

Luftdruck

Am Fuß der Karte ist wiederum eine Animation mit dem prognostizierten Wetterverlauf verfügbar. Diese wird mit einem Klick auf den "Play-Button" gestartet. Darüber hinaus zeigt der Klick auf einen Städtenamen weitere Details.

Bereitgestellt wird der Service vom Online-Portal Windy.com. Die Macher nutzen für ihre Darstellungen und Vorhersagen das Modell vom "Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage".

Die Grafik zeigt auch, wie dreckig die Luft in Hamburg ist

Die Grafik zeigt allerdings nicht nur das Wetter, sondern noch einiges mehr. So kann man sich beispielsweise mit der Auswahl des Menüpunktes "Co-Gehalt" den Kohlenstoffmonoxid-Anteil in der Hamburger Luft oder wahlweise auch den Gehalt von Schwefeldioxid oder Staub anzeigen lassen.

Quellen: Deutscher Wetterdienst, Windy.com