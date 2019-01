„Es gibt genau drei Gründe, warum der Mensch trinkt:

Erstens um was Schlimmes zu vergessen,

zweitens um was Schönes zu feiern,

und drittens, wenn mal nix los ist, das was passiert!“

Diese mehr korn- als bierselige Weisheit stößt ein Trinkkumpan Fritz Honkas im ersten Trailer zu Fatih Akins neuem Film "Der goldene Handschuh" aus. Der Hamburger Regisseur verfilmte den gleichnamigen Roman von Heinz Strunk, der sich der wahren Geschichte des Frauenmörders Fritz Honka widmet.

Honka pendelt darin im Hamburg der 1970er Jahre zwischen der berüchtigt-legendären Spelunke "Zum Goldenen Handschuh" auf dem Hamburger Berg auf St. Pauli und seiner armseligen Wohnung in der Ottenser Zeißstraße. Und er trinkt eigentlich immer - aus welchem der drei oben angeführten Gründe auch immer (wenn er überhaupt einen braucht).

Jonas Dassler ist kaum wiederzuerkennen

Gelegenheitsarbeiter Honka, der im richtigen Leben nicht viel auf die Kette bekommt, gehört im "Handschuh" zur ersten Riege: Er sitzt nicht hinten bei den "Schimmligen", sondern trinkt seinen "Fako" vorn an der Theke. Und er hat einen Spitznamen: Fiete. Im "Handschuh" ist das eine besondere Auszeichnung, wenngleich ein Spitzname erster Klasse aus zwei Worten bestehen müsste, so wie die Titel der anderen Stammgäste "Soldaten-Norbert", "Tampon-Günther" oder "Nasen-Ernie". Aber immerhin. Doch auch diese Anerkennung bewahrt ihn nicht davor, zunehmend in eine Welt abzugleiten, die geprägt ist von Alkohol, Gewalt, Frust und Frauenhass.

Fullscreen

Der Mittdreißiger Honka wird im Film vom 1996 geborenen Jonas Dassler dargestellt, der zuletzt unter anderem in "Werk ohne Autor" von Florian Henckel von Donnersmarck zu sehen war. Wenn man nicht weiß, dass man Dassler vor sich hat, erkennt man ihn in Akins Film allerdings im Leben nicht. Die Maskenbildner haben wirklich ganze Arbeit geleistet, um aus dem ansehnlichen Mimen das windschiefe Männchen mit eingedrücktem Gesicht zu machen, das Strunk in seinem Roman beschreibt.

"Der Goldene Handschuh": Nichts für schwache Nerven

Akin scheint sich nah an der Buchvorlage zu bewegen. Auch die Parallelhandlung des Buches rund um eine Hamburger Reederfamilie blitzt anfangs kurz auf, wenn deren jüngster Spross seiner Angebeteten ein Date in der Kiezkneipe mit den Worten "da gehen auch normale Menschen rein" schmackhaft machen möchte.

Der Trailer vermittelt in großen Teilen zwar die bekannte Studio-Braun-typische Milieukomik, zwischendurch kippt die Stimmung jedoch stark ins Düstere:

Ab den 21.02. bei uns im Kino. Fatih Akins neuer Film: Der goldene Handschuh. Nach dem Roman von Heinz Strunk Gepostet von Studio-Kino Hamburg am Montag, 14. Januar 2019

Vermutung: Der als Horror-Thriller angekündigte Streifen dürfte nichts für schwache Gemüter werden. Der Kinostart von "Der goldene Handschuh" ist laut der Facebook-Seite von "Studio-Kino Hamburg" am 21. Februar.

+++ Mehr über Heinz Strunks Roman "Der Goldene Handschuh" lesen Sie hier +++

Quellen: Studio Kino Hamburg (Facebook), "Der Goldene Handschuh" (Roman von Heinz Strunk)