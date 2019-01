Heilige Drei Könige ist in Spanien der eigentliche Höhepunkt zur Weihnachtszeit. Bevor am 6. Januar die Familien zusammenkommen um zu feiern und sich zu beschenken, finden am 5. Januar in vielen Städten Umzüge statt, so auch hier in Madrid, wo Tausende Zuschauer zusammenkamen, um die Kostümpracht zu bewundern. Besonders für Kinder ist der Umzug aufregend, man hier kann man nicht nur die verrücktesten Gestalten bewundern, sondern auch säckeweise Süßigkeiten mit nach Hause nehmen. "Ich war ganz brav dieses Jahr, wie ein Engelchen" "Ich habe mir von den Königen Reitstunden gewünscht, und dass sie mir Geschenke bringen, wenn sie Lust haben." In dem farbenfrohen Umzug waren die Könige Caspar, Melchior und Balthasar zu sehen, und Figuren aus Kunst und Literatur - denn sie sind ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft, so die Botschaft der Parade.