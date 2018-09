Der Regierungsstreit um die Zukunft von Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen hat einer Umfrage zufolge vor allem das Ansehen von Bundesinnenminister Horst Seehofer beschädigt. 43 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass unter den drei Parteivorsitzenden der großen Koalition der CSU-Chef den größten Verlust an Glaubwürdigkeit erlitten habe. Das geht aus einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Emnid für die "Bild am Sonntag" hervor. 22 Prozent sehen den größten Schaden bei Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel, 16 Prozent bei SPD-Chefin Andrea Nahles. 67 Prozent glauben indes nicht mehr, dass die drei Parteivorsitzenden noch vertrauensvoll zusammenarbeiten können, nur 27 Prozent trauen ihnen das noch zu. Bei einer Straßenumfrage in Bonn war am Montag bei den Bürgern auch viel Ratlosigkeit zu spüren: "Was sollen wir als Bürger davon halten? Nicht viel, weil uns fragt sowieso keiner mehr, was im Moment da in Berlin los ist, also man kann manchmal nur mit dem Kopf schütteln." "Also, ich persönlich hätte mir gewünscht, der Maaßen hätte selber Konsequenzen gezogen und wäre zurückgetreten. Gute Abfindung und kein Mensch hätte mehr darüber gesprochen." "Also, an sich fand ich das Ganze zu hoch gepusht, man hätte damit anders umgehen können, von vorneherein. Das ist meine Meinung. Ich persönlich halte Maaßen für einen fähigen Politiker, der eigentlich seine Sache bisher immer gut gemacht hat." "Also, meine persönliche Meinung ist, dass der gute Mensch zurücktreten müsste, und zwar komplett. Weil, also ich finde schon, dass er versagt hat, und ich finde nicht, dass man ihn jetzt irgendwo hin outsourcen muss, nur damit er halt dabei bleibt. Das finde ich nicht in Ordnung." "Aber wenn ich mir auf der Arbeit so einen Fehler erlauben würde, dann wäre ich einfach weg vom Fenster, und vielleicht sollte man das auch überlegen, ob das nicht auch für Leute der Regierung gelten sollte." Trotz des Koalitionskrachs will aber die Mehrheit der Deutschen laut der Umfrage keine Neuwahlen. 54 Prozent wünschen sich, dass die Koalition bis zur regulären Bundestagswahl 2021 hält. 52 Prozent finden allerdings, dass Kanzlerin Merkel die Kontrolle über die Koalition verloren habe.