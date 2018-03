Bundeskanzlerin Angela Merkel: "Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, die Koalitionsvereinbarung von CDU, CSU und SPD muss mit großer Dringlichkeit nun in die Tat umgesetzt werden. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt allerdings auch, dass wir zu Beginn einer Legislaturperiode bei weitem nicht alle Herausforderungen erahnen konnten, die wir in den folgenden vier Jahren bewältigen müssen. Und inzwischen kennen Sie mich. Ich werde jeden Tag von morgens bis abends meine ganze Kraft und Energie nach bestem Wissen und Gewissen dafür einsetzen, das Beste für die Bürgerinnen und Bürger Deutschlands, für alle Menschen in unserem Land, zu erreichen. Denn ich möchte alles dafür tun, dass am Ende dieser Legislaturperiode die Menschen sagen: Die in Berlin haben aus dem Wahlergebnis vom September 2017 etwas gelernt. Die haben wirklich etwas verstanden und viel Konkretes und Gutes für uns erreicht. Ich möchte, dass am Ende dieser Legislaturperiode diese Bilanz gezogen wird: Unsere Gesellschaft ist menschlicher geworden, Spaltungen und Polarisierung konnten verringert, vielleicht sogar überwunden werden und Zusammenhalt ist neu gewachsen. Ich möchte, dass wir am Ende dieser Legislaturperiode sehen können: Wir haben eine starke Dynamik entfaltet und Deutschland hat ein gutes Stück des Weges in das digitale Zeitalter bewältigt. Ich möchte dass am Ende dieser Legislaturperiode erkennbar ist: Wir haben einen neuen Aufbruch für Europa erreicht und Europa steht gestärkt da. Und ich lade alle, die an diesem Deutschland und Europa mitbauen und mitarbeiten wollen, ein, genau daran mitzuwirken. Dabei leitet mich heute wie am Anfang meiner Kanzlerschaft ein Ansatz, den ich am besten mit meinen eigenen Worten von damals sage. Ich darf dazu aus meiner ersten Regierungserklärung am 30. November 2005 vor diesem Haus zitieren: 'Fragen wir bei allem zuerst, was geht und suchen wir nach dem was noch nie so gemacht wurde. Überraschen wir uns damit, was möglich ist. Überraschen wir uns damit, was wir können. Ich bin überzeugt, Deutschland kann es schaffen. Und heute füge ich hinzu, und heute füge ich hinzu: Deutschland - das sind wir alle."