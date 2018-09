Vorhang auf für den neuen Film von Erfolgsregisseur Michael "Bully" Herbig. Sein DDR-Fluchtdrama "Ballon" feierte am Mittwochabend in München Weltpremiere. Der Filmemacher selbst schaffte es krankheitsbedingt nicht zum Roten Teppich. Dafür aber Hauptdarsteller Friedrich Mücke, für den die Arbeit auch Anlass für einen tieferen Blick in die Familiengeschichte war: O-TON Friedrich Mücke: "Ja, aus Kindertagen, genau, kenne ich noch ein bisschen die DDR. Ich kenne viele Geschichten meiner Eltern. Das war eigentlich das erste. Ich habe meinem Vater davon erzählt, meiner Mutter davon erzählt, dass jetzt dieses Buch da liegt, ob die noch was wissen davon - also konkret von dieser Fluchtgeschichte dieser Familien - und dann waren wir sofort im Gespräch. Wir haben dann ganz viel aus der eigenen Vergangenheit - also, ich habe ganz viele meine Eltern interviewt im Grunde, einen Schauspielcoach gehabt mit dem ich ganz andere Aspekte als die DDR an die Figur rangegangen bin." Ballon folgt einer wahren Begebenheit: Der Sommer 1979 in Thüringen. Zwei DDR-Familien haben über Jahre einen waghalsigen Plan entworfen: Mit einem selbst gebauten Heißluftballon wollen sie in den Westen fliehen. Doch Ballon stürzt kurz vor der Grenze ab. Die Familien sehen sich gezwungen, unter enormem Druck einen neuen Flucht-Ballon zu bauen und ein zweites Mal die Flucht zu wagen. Schauspielerin Karoline Schuch versuchte einmal, sich in die Lage der Menschen hineinzuversetzen: „Ja, das ist natürlich die große Frage, könnte ich mir das vorstellen mit meinen Kindern mich so einer Gefahr auszusetzen und wie würde ich damit umgehen. Ich kann mir das nachdem ich mich lange in der Vorbereitung auf den Film damit befasst habe, gar nicht vorstellen, muss aber natürlich sagen ich bin nicht in so einem System aufgewachsen. Ich habe diese Bedrohungen, den Freiheitsentzug den die Menschen ja so stark gespürt haben nicht erlebt." Regisseur "Bully" Herbig ist sonst eher fürs komödiantische Fach bekannt. Mit dem Thriller wollte der 50-Jährige neue Horizonte erschließen. O-TON Michael Bully Herbig: "Irgendwann hat man so für sich auch das Gefühl, jetzt habe ich alles gemacht. Und was ist denn jetzt mit dem Thriller, den man immer so machen wollte. Und dann ploppte halt dieser Ballon wieder auf, der mich, oder diese Fluchtgeschichte, die mich seitdem ich Teenager bin ein Stück weit verfolgt. Und dann dachte ich, na, dann machst Du doch das, das ist doch ideal. Und wenn Du dann so in dieses Thema eintauchst und sozusagen recherchiert und auch plötzlich feststellst, was da tatsächlich so vor sich gegangen ist, dann fragt man sich ehrlich gesagt, warum es nicht aus Deutschland heraus nicht vorher schon gemacht wurde. Jetzt habe ich es gemacht. Zum Glück. (LACHT)" Der Film kommt am 27. September in die deutschen Kinos.