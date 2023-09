Markus Kavka, 56, in Berlin, wo er mit seiner Frau lebt

Bei MTV sollte er mal für Mariah Carey Hunde sedieren – so geht es Markus Kavka heute

Was macht eigentlich ...?

Der Moderator war von 2000 bis 2008 eines der bekanntesten Gesichter des Musiksenders MTV und hatte jede Menge kuriose Erlebnisse mit Superstars. Interview: Sabine Hoffmann

Sie touren heute unter anderem als DJ durch Europa. Legen Sie inzwischen zu seniorengerechten Playtimes auf?

So kann man das sagen. Bei einem meiner letzten Festivals hatte ich eine sehr angenehme Playtime von 17 bis 19 Uhr. Am darauffolgenden Wochenende dafür aber genau zwölf Stunden später von fünf bis sieben Uhr morgens. Da war ich dann so frei, mich davor hinzulegen.

Sie moderierten früher zunächst bei Viva, ab 2000 dann bei MTV. Damals hatten die Plattenfirmen noch richtig viel Geld. Was bedeutete das für Ihren Job?