Eigentlich arbeitet der brasilianische Künstler Hidrele Leli Diao für das Online-Portal "Bored Panda", aktuell erreicht er aber vor allem mit anderen Arbeiten große Bekanntheit: Er hat sich vorgenommen, Disney-Charaktere und historische Personen zum Leben zu erwecken – und das Ergebnis begeistert viele Nutzer.

Disney-Klassiker: Künstler erstellt realistische Portraits der Cartoon-Figuren

Auf die Idee, Cartoon-Figuren als echte Personen darzustellen, kam Diao, als er von einer neuen AI-Software erfuhr, die fotorealistische Portraits von fiktiven Personen erstellen kann. Anstatt auf komplett ausgedachte Figuren zu setzen, wollte sich der Künstler Charaktere vornehmen, die aus der Popkultur bekannt sind. Was wäre dafür besser geeignet als Figuren aus Disney-Filmen wie "Die Unglaublichen", "Arielle, die Meerjungfrau", "Tarzan" & Co.?

Natürlich sind die Ergebnisse der künstlichen Intelligenz nicht immer perfekt und so muss Diao selbst noch Details ausbessern und die besten Versionen der automatisch erstellten Portraits auswählen. Wie man an den Ergebnissen sieht, ist es die Arbeit aber wert.

Künstler geht viral mit "Fotos" von Tarzan, Arielle & Co.

Wie groß das Interesse an seinen digitalen Kunstwerken werden könnte, hätte sich Diao wohl selbst nicht vorstellen können. Inzwischen folgen ihm knapp 75.000 Follower auf Instagram, seine Kunstwerke wurden bereits in mehreren Online-Portalen vorgestellt. Verständlich, schließlich kann man nun noch näher an den Stars der eigenen Kindheit teilnehmen und sich vorstellen, ihnen einmal auf der Straße zu begegnen.

