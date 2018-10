Alec Völkel und Sasha Vollmer sind The BossHoss - die meisten kennen sie wohl als Juroren bei "The Voice of Germany". Jetzt werden die Cowboys selbst wieder musikalisch aktiv: Diese Woche erscheint ihr neues Album "Black Is Beautiful", mit dem sie beweisen wollen, dass sie mehr können, als nur alte Songs zu covern. Den Albumtitel erklärt Völkel so: "Schwarz ist die Farbe des Rock'n'Roll. Und unser Thema ist die Nacht." Vollmer ergänzt: "Nachts sind wir auf Tour, nachts sind wir auf der Straße, nachts ist die Aftershowparty, nachts stehen wir auf der Bühne. Deswegen ist das für uns beautiful."

Für NEON haben sie "Entweder-oder" gespielt - und waren sich bei den meisten Antworten einig.