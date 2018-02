Wie weit sind wir bereit zu gehen, um unsere eigene Haut zu retten? Das ist die Frage, die Derren Brown in seiner Sendung "The Push" stellt. Der 46-jährige Brite ist Illusionist und Hypnose-Künstler, brachte seine Zuschauer in der Vergangenheit bereits dazu, Geldtransporter auszurauben oder zu glauben, die Welt sei untergegangen.



In seinem neuen Trick soll es nun also darum gehen, einen Menschen mit geschickter Manipulation davon zu überzeugen, einen anderen vom Dach zu schubsen – und damit umzubringen. Kann das klappen? Und was braucht es, um einen ganz normalen Typen zum Mörder zu machen?

Als Kandidaten suchte er das sprichwörtliche "Fähnchen im Wind"

Im Trailer sehen wir den 29-jährigen Chris Kingston, der von Brown in einem umständlichen Bewerbungsverfahren für "The Push" ausgewählt wurde. Hierzu hatte Brown zu Auditions für eine Show geladen. Kandidaten wurden in einen Raum geführt, in dem bereits drei weitere vermeintliche Kandidaten (Schauspieler) saßen und ihre Fragebögen ausfüllten. Klingelte eine Glocke, standen sie ohne weitere Erklärung auf, klingelte sie noch einmal setzten sie sich wieder.



Diejenigen echten Kandidaten, die ohne Murren mitmachten, wurden als "leichte Opfer" in die nächste Runde durchgewunken. So auch Chris. Er bekommt eine Absage von Brown, glaubt, nicht dabei zu sein – doch stattdessen bereitet der Magier einen seiner bisher größten Tricks vor.

Reicht es, ein sprichwörtliches Fähnchen im Wind zu sein, um sich zu einem Mord hinreißen zu lassen? Das will Brown herausfinden und hat dafür über 80 Schauspieler eingestellt, die Chris langsam aber bestimmt in Richtung Abgrund drängen.

In Großbritannien lief das Sozial-Experiment bereits 2016 im TV, ab dem 27. Februar können wir nun auch auf Netflix zusehen - und uns gaaaanz sicher sein, dass wir das natürlich NIEMALS so machen würden und die Protagonisten GANZ SICHER eh schon mörderisch veranlagt waren und überhaupt.