"Es ist mein Beruf, schräge Geschichten aufzustöbern", sagt der neuseeländische Dokumentarfilmer David Farrier. Als er im Netz also auf Videos von jungen, durchtrainierten Männern stößt, die sich gegenseitig fesseln und, tja, durchkitzeln, weiß er: Das wird sein nächstes Thema, das wird sein nächster Film. Er kann nicht ahnen, dass er sich mit seinen Recherchen in eine finstere Parallelwelt begibt. Schon auf seine erste höfliche Anfrage bei der Produktionsfirma erhält er eine Antwort voller Beleidigungen, die sich auf seine Homosexualität beziehen, und Drohungen. Farriers Neugier ist daraufhin erst recht geweckt: Was steckt wirklich hinter diesem skurrilen Wettbewerb des "Ausdauerkitzelns", für den die Teilnehmer sich bezahlen lassen? Farrier und sein Team reisen in die USA und begeben sich auf die Spur der mafiösen Organisation hinter dem Fetisch, die offenbar über sehr viel Geld und noch mehr Einschüchterungspotenzial verfügt. Die Abgründe, in die sie dabei blicken, sind der Stoff für diese verstörende Doku, bei der sich der Zuschauer ständig fragt: Soll ich lachen - oder muss ich Angst haben? NEON zeigt euch exklusiv die ersten 16 Minuten des Films, der am 29. Januar um 20.15 Uhr bei GEO Television ausgestrahlt wird.