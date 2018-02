Superstimmung beim Vokuhila-Festival im australischen Kurri Kurri. Vokuhila steht für "Vorne kurz, hinten lang". Auch als Fußballerfrisur bekannt. In Australien heißt der Haarschnitt Mullet. Beim Mullet-Festival traten 150 Teilnehmer in fünf Kategorien an. Die entscheidende Frage: Wer hat die Haare am schönsten? "Ich habe meine Frisur seit 1972, da waren die meisten anderen noch gar nicht geboren." Auch für Frauen und Kinder gibt es beim Festival eigene Wettkampfklassen. Dabei sein ist alles. Und Spaß ist eigentlich garantiert. Veranstalterin Laura Johnson: "Hier in Kurri, sind wir fest davon überzeugt, dass wir den Mullet erfunden haben. Wir haben ihn am längsten. Und wir wollen unseren Bürger die Chance geben zu zeigen, was sie haben. Und auch, dass sie auf dem neuesten Stand sind und wirklich rocken." Dass die Vokuhila-Frisur wirklich aus Australien kommt, ist nicht bewiesen und wird sicherlich vielerorts bestritten. Auch, ob die Mullets über Kurri Kurri hinaus wieder in Mode kommen, darf bezweifelt werden.