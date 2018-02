Eine Rose, die aus dem Asphalt wächst. Der erste Sonnenstrahl, der durch die wochenlange Wolkendecke bricht. Und Yeliz, die sich dem Bachelor mit aufrechtem Gang nähert, noch einmal kurz die Haare hinter die Ohren klemmt, um sich dann mit einer brachialen Backpfeife vom rolligen Rosenkavalier zu verabschieden.



Drei Bilder, die eines gemeinsam haben: Sie stehen für die unerwartete Schönheit im Hässlichen, für einen Moment der ungefilterten Echtheit, für die Hoffnung, dass wir alle noch nicht völlig verloren sind im Auge des Trash-Tornados, der uns täglich mit Rekordwindgeschwindigkeiten ins Gesicht bläst.

Mit einer Aktion, die wie geschaffen dafür ist, in einem drei Sekunden langen Gif zusammengefasst und einmal quer durchs Internet geschickt zu werden, schwingt sich die 24-Jährige zur Rächerin aller abservierten Bachelor-Bräute auf. "Er hat mich gestern noch geküsst und heute fliege ich nach Hause?", wundert sie sich zwar etwas zu blauäugig über den Laufpass. Aber wer den 32-jährigen Vielknutscher hören muss, wie er Yeliz als "zu verkopft" bezeichnet und es "unsexy" findet, dass sie ihm vom üblen Verhalten ihres Ex-Freundes erzählt, nur um ihr kurz darauf trotzdem einen verkrampften Kuss aufzudrücken, der kann es ihr nicht ernsthaft verdenken. Gewalt ist nie die richtige Lösung. In diesem Fall kommt sie uns aber ausnahmsweise auch nicht ganz falsch vor.

Bachelor: Eine Ohrfeige als schallendes Statement

Die Ohrfeige ist aber mehr als nur das schallende Statement einer Kandidatin, die genug vom Bullshit-Gefasel des Bachelors hat, mehr als der überfällige Protest innerhalb eines frauenverachtenden Formats. Sie ist auch der überraschende WTF-Moment einer gähnend langweiligen Show, die völlig zu Recht unter dem ständigen Verdacht steht, von vorne bis hinten geskriptet zu sein. Die Blicke aller Beteiligten waren der beste Beweis: Zumindest diese Ohrfeige war so real, dass sie weh tat!

Wie Yeliz im anschließenden Interview sogar noch einen draufsetzt ("Ich hätte lieber die Faust genommen"), wie der Bachelor vor den verbliebenen Frauen mit roter Wange um Fassung ringt, wie wir uns wirklich nicht dafür schämen, diese Backpfeife ein bisschen zu feiern - das alles macht das Finale der gestrigen Bachelor-Folge schon jetzt zum gar nicht mal so heimlichen TV-Moment des Jahres. "Come on, rock my world", heißt es im trashigen Titelsong zur Show. Es wurde wirklich allerhöchste Zeit, dass eine Kandidatin diese Aufforderung allzu wörtlich nimmt.