Ein bisschen peinlich scheint es dem Bachelor gewesen zu sein, als seine Mama vor laufenden RTL-Kameras alte Geschichten auspackte. "Oh Gott, jetzt hör auf damit", bat Daniel Völz und lachte verlegen. Wer die erste Folge der Kuppelshow aufmerksam verfolgt hat, wird diesen Moment jedenfalls nicht vergessen haben: Völz besuchte seine Mutter in einem Kinderladen in Florida, blätterte verträumt mit ihr durch Bilderbücher. "Erinnerst du dich noch an dein Lieblings-Kinderbuch", fragte Mama-Bachelor. "Ja, 'Owl at Home' - 'Bei Eule zuhause", wusste ihr Sohn noch. "Die war so traurig, die Eule, die machte sich Tee aus Tränen", erzählte seine Mutter.

Bitte was? Das klingt ziemlich düster für ein Kinderbuch. Wer regelmäßig "Bachelor" guckt weiß, dass die Kandidaten normalerweise wenig Sinn für Melancholie und Traurigkeit haben. Dass Daniel Völz als Kind gern ein Buch über eine weinende Eule las, ist irgendwie kurios. Wer hat das schwermütige Stück geschrieben, das das Kinderherz des Bachelors erweichte? Und was bringt die Eule zum Heulen?

Die Eule weint und macht sich daraus Tee

"Owl at Home" stammt vom amerikanischen Illustrator und Autor Arnold Lobel und ist 1975 erschienen. Die Eulen-Geschichte kam zwar auch nach Deutschland, doch weil der Bachelor in Florida aufgewachsen ist, hat er das Original gelesen. Die Eule darin ist jedenfalls ziemlich melancholisch und fast ein wenig dramatisch: Sie bringt sich absichtlich zum Weinen, indem sie an schrecklich traurige Sachen denkt. An Löffel, die hinter den Ofen fallen und nie wieder auftauchen. An Lieder, die nicht mehr gesungen werden, weil der Text vergessen wurde. An den Rest Kartoffelbrei auf dem Teller, den niemand mehr essen wollte. Schluchz!

Das Ganze ist ziemlich niedlich, denn zum Schluss kocht die Eule sich einen Tee aus Tränen und freut sich über den salzigen Geschmack. Ihr wollt jetzt auch das Lieblings-Kinderbuch vom Bachelor sehen? Im Video oben wird die Geschichte vorgelesen, den Tränen-Tee gibt's ab Minute 3:33. Ist doch mal was anderes, als immer nur Amarula.