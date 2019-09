Für viele Erwachsene gehört das klassische Büroleben zum Alltag wie früher die Party am Donnerstag zum Studentenleben. So wird die unbegrenzte Freiheit gegen finanzielle Sicherheit und / oder berufliche Erfüllung eingetauscht. Ob Traumjob oder Mittel zum Zweck – Fakt ist, dass die meisten Arbeitnehmer viel Zeit im Büro verbringen. Um Schwung in den Arbeitsalltag zu bringen und die grauen Zellen hin und wieder neu zu beleben, gibt es originelle Büro-Gadgets. Sie sorgen für mehr Abwechslung und Komfort an deinem Arbeitsplatz.

1. Flexibles Tischtennis

Wer am Schreibtisch arbeitet, der sitzt viel. Das kann anstrengend sein, und der Kopf schaltet nach ein paar Stunden gerne mal ab. Bewegung und Abwechslung sind daher wichtig. So bekommst du den Kopf frei und hast Platz für neue Ideen und Impulse. Am meisten Spaß machen Spiele, die du gemeinsam mit Kollegen spielen kannst. Dieses handliche Tischtennis-Set mit Schlägern, Netz und Bällen kannst du überall spontan aufbauen.



2. Abkühlung

Schwitzen am Arbeitsplatz? Keine angenehme Sache. Doch im Sommer steigen die Temperaturen gerne mal über 30 Grad und in den Büros wird es unangenehm stickig. Ganz klar, dass ein kleiner Ventilator im Büro nicht fehlen darf. Das Gadget lässt sich einfach in den USB-Anschluss deines PCs stecken und zieht daraus den nötigen Strom. Eine Steckdose ist nicht notwendig.



3. Bequemer sitzen

Wer gibt es gerne zu, aber ab Mitte 20 beginnen die ersten von uns, ein Zwicken hier und da zu vernehmen. Die langen Sitzphasen im Büro kannst du dir aber leicht angenehmer machen, indem du dich auf ein ergonomisches Sitzkissen setzt. Es sorgt für die richtige Druckentlastung und hilft, eine gesunde Körperhaltung zu bewahren.



4. Kreative Ablenkung

Malen und ausmalen soll eine beruhigende Wirkung haben und helfen, Stress schneller abzubauen. So passt dieses Büro-Gadget ideal an deinen Arbeitsplatz. Der "Kritzelblock fürs Büro" hilft dabei, abzuschalten und sich zu entspannen. Ob Ausmalen, Punkte verbinden oder Spiele spielen – im Block gibt es verschiedene unterhaltsame Aufgaben, die das Büroleben in weite Ferne rücken lassen.



5. Kein Stress

Der Arbeitsalltag ist zwar nicht immer stressig, aber irgendwann erlebt jeder herausfordernde Situationen. Dann könnte dieser Anti-Stressball in "Darth Vader"-Optik Abhilfe schaffen. Du kannst den Antagonisten vom Todesstern quetschen, so viel und lange du willst. Und irgendwie hat er es ja sogar verdient. Wenn der Anti-Stressball nicht gerade geknetet wird, macht er als Dekoration auf dem Schreibtisch auch was her.



6. Kühle Getränke und Snacks

Gönn dir während der Arbeit ab und zu wohltuende Ruhephasen. Genieße es, für einen Moment den Blick vom PC abzuwenden und etwas anderes zu tun. Das führt dazu, dass du wieder leistungsfähiger bist und klarer denken kannst. Für eine kurze Auszeit eignen sich leckere Getränke. Besonders gut schmecken sie, wenn sie gerade aus dem Kühlschrank kommen. Ob die erfrischende Limo oder ein leckerer Nachtisch, in einem Mini-Kühlschrank kannst du alles kühl lagern.



7. Kirmes im Büro

Süßes kann an einem arbeitsintensivem Tag die Stimmung heben und so manches Tief ausgleichen. Natürlich solltest du im Büro nicht unentwegt schlemmen, aber eine süße Belohnung schadet auch nicht. Ideal ist daher dieser handliche Candy-Greifautomat. Du und deine Kollegen müssen Geschick beweisen, um an die Süßigkeiten heranzukommen. Das macht nicht nur Spaß, sondern bringt auch frischen Wind ins Büro.



8. Kaffee-Wärmer

So lecker wie kühle Getränke sind auch Heißgetränke. Wer den Kaffee am liebsten warm genießt und nicht alles auf einmal trinken mag, der sollte sich diesen Kaffee-Wärmer anschauen. Du musst die kleine Wärmeplatte nur mit deinem USB-Anschluss verbinden und brauchst keine Steckdose.



9. Volltreffer

Gemeinsame Aktionen mit den Kollegen und Bewegung tun gut an langen Arbeitstagen. Wem das erlaubt ist, sollte unbedingt eine Dartscheibe ins Büro holen. Das Spiel ist denkbar einfach, jeder kann mitmachen und die Spielrunden sind kurzweilig. Verwende eine praktische Halterung, so kannst du die Dartscheibe überall im Büro platzieren.



10. Schreibtisch-Organizer

Ordnung auf dem Schreibtisch ermöglicht stressfreies Arbeiten. Du musst nicht lange nach Dingen suchen und hast alles griffbereit. Dieser Organizer für deinen Schreibtisch bietet zum Beispiel Platz für dein Handy und auch deine Kaffeetasse.



