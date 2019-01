Chris Tall ist so etwas wie der "Shooting-Star" der deutschen Comedy-Szene. Mit 27 Jahren gehört er zu den bekanntesten Komikern des Landes. 2016 wurde er mit dem deutschen Comedypreis als "Bester Newcomer" ausgezeichnet, ein Jahr später moderierte er ihn. Dass Comedians immer wieder anecken und gelegentlich auch mal über die Stränge schlagen, zeigt auch die Karriere des gebürtigen Hamburgers. Mehrfach gerat er wegen Aussagen in seinen Shows in die Kritik. Doch nun hat der Komiker mit einer Aktion während eines Auftritts in Oldenburg eine große Welle der Begeisterung ausgelöst und viel Zuspruch erhalten.

Chris Tall bietet Rollstuhlfahrerin Hilfe an – und tritt Welle der Solidarität los

Er selbst hat die herzerwärmende Geschichte auf Facebook publik gemacht – und die zahlreichen Reaktionen katapultierten seinen Post unter die weltweit erfolgreichsten Posts des Wochenendes. Wie der Komiker am Sonntag auf Facebook schrieb, habe er während seiner Show Lisa, eine 19-jährige Rollstuhlfahrerin, angesprochen. Die erzählte vor versammeltem Publikum, dass sie einen selten Gendefekt habe und ihre Krankenkasse keine "besondere Behandlung" übernehme. Grund sei, so schreibt es Chris Tall in seinem Facebook-Beitrag, dass der "Kosten-Nutzen-Faktor nicht gegeben sei". Tall war berührt von dem Schicksal der 19-Jährigen und schlug vor, sich nach der Show mit ihr hinzusetzen, um zu überlegen, wie Lisa geholfen werden kann. Das trat eine große Welle der Solidarität mit der Rollstuhlfahrerin los.

Zuschauer sammeln 4000 Euro für 19-Jährige

Wie Tall berichtet, kamen immer mehr Zuschauer nach vorne an die Bühne, um für Lisa zu spenden. Ein Professor habe sich nach der Show gemeldet und angeboten, sich "die Sache mit anderen Ärzten nochmal anzuschauen". Auch die Sanitäter, die vor Ort waren, hätten Angeboten, die 19-Jährige kostenlos zu Untersuchungen zu fahren. Der Komiker spricht von einem "magischen Moment der Nächstenliebe". Satte 4000 Euro seien so gesammelt worden. Er selbst hat den Betrag verdoppelt, gab also auch noch 4000 Euro dazu.

Zu seinem Facebookpost, der bis Montagvormittag über 140.000 Likes eingesammelt hatte und mehr als 17.500 mal geteilt worden war, postete der 27-jährige Comedian ein Foto von sich und Lisa. Vor ihnen liegen auf dem Tisch die Spenden in bar. Seinen Beitrag schließt Tall mit: "Diese tolle Frau wird hoffentlich bald wieder laufen können. Danke an alle Spender, danke für diesen unvergesslichen Abend. Ein für mich einmaliger, emotionaler und wundervoller Moment. Oldenburg, Lisa und ich danken Euch ♥️"

