Ein Facebook-Eintrag mischt derzeit die Internetgemeinde auf. Verfasst wurde er schon vor längerer Zeit offenbar von einer Mutter aus den USA, die nach einem Besuch bei Disney World im US-Bundesstaat Florida mit ihrem dreijährigen Sohn - harmlos ausgedrückt - ziemlich sauer war. Auslöser war demnach wohl eine kinderlose Frau, die vor ihren Augen eine Micky-Bretzel gekauft hatte.

"Es kotzt mich so dermaßen an, wenn ich kinderlose Paare in Disney World sehe", beginnt der Eintrag, der vor Kraftausdrücken nur so strotzt. "Disney World ist ein Familienvergnügungspark!!!!" Um ihrer Wut Nachdruck zu verleihen, spart die Dame weder an Ausrufezeichen, Großbuchstaben noch an wütenden Smileys, die sie in Reihe hinter einzelne Sätze packt. Diese "unreifen Millennials" würden ihre ganze Kohle für "nutzlosen Mist" wegwerfen. Sie hätten ja "keine Ahnung, welch Freude und Glück es für Mütter ist, ihren Babys Leckereien und Spielzeug zu kaufen".

Auch würden sie niemals die Erschöpfung verspüren, "die man erlebt, wenn man einem Dreijährigen hinterherjagt" und dabei angestarrt würde, "als wäre man eine schlechte Mutter". Dann beschreibt sie eine Szene, die offenbar der Auslöser für das Wut-Posting war.

"Danke, Du Schlampe"

"Diese F**** in sehr nuttigen Shorts kaufte eine Micky-Brezel und Aiden wollte eine, aber die Schlange war sehr lang, also sagte ich später und es brach ihm sein kleines, armes Herz und er weinte." Am liebsten hätte sie dem "Flittchen" die "verfickte Bretzel" abgenommen, nach dem Motto: "Danke, du Schlampe, dass du meinen Sohn zum Weinen gebracht hast."

Disney World sei für Kinder und Leute ohne Kinder müssten verboten werden. Mütter hingegen sollten nicht in Schlangen anstehen müssen, sondern alle überspringen dürfen. "Du hast keine verdammte Ahnung, wie es ist, drei Stunden lang mit einem unruhigen, erschöpften Kleinkind in der Schlange stehen zu müssen."

This is my new favorite wild mommy post. It’s me, the millennial slut who just goes to Disney World to make children cry pic.twitter.com/COokEiTdMm — Famous Millennial Slut🌹🥖🌹 (@JenKatWrites) July 19, 2019

Im Internet sorgt das Posting für kollektive Empörung. "Ich bin es, die Millennium-Schlampe, die nur zu Disney World geht, um Kinder zum Weinen zu bringen", schreibt eine Frau, die einen Screenshot des Facebook-Eintrags auf Twitter gepostet hat. Der Beitrag erhielt inzwischen 66.000 Likes und wurde mehr als 15.000 Mal retweeted. "Klingt, als sei sie verärgert, weil sie keinen Spaß hatte und mit den Bedürfnissen von Kleinkindern überfordert", kommentiert einer. "Lady, ich glaube nicht, dass sie kinderlose Frauen hassen, sondern ihre Kinder", meint ein anderer.

Sounds like she's resentful she's not having fun because she's too overwhelmed with toddler needs, and envious of unencumbered women (likely her own age) who are actually having fun. Sounds like she's the one who needs to grow up and stop blaming others for her own choices. — Hairball (@orangepeel18) July 22, 2019

Lady... I don't think it's childless women you hate... I think it's your children. — Red Durkin (@RedIsDead) July 22, 2019

Auch andere äußern ihr Unverständnis:

She wants to ban childless visitors AND wants mothers with children to be able to skip line? I don't think she thought that through. — Name cannot be blank (@Jezzerat) July 21, 2019

This mother needs some meds clearly. I have been to DW many times with my daughter. Lines are always long. If your kid wants an f’ing pretzel then you wait in line for the pretzel. If your kid can’t handle waiting in line, maybe they are not ready for the theme park experience — Raquel (@rann5818) July 26, 2019

Sounds more like she hates having kids. and who is she going to hate when it a long line of mothers with children. — M G (@blackmarrow1) July 26, 2019

"Sie will kinderlose Paare verbannen, aber Mütter mit Kindern sollten nicht anstehen? Ich denke nicht, dass sie das durchdacht hat"

"Diese Mutter braucht ganz offensichtlich Medikamente (…)"

"Wen wird sie hassen, wenn in der Schlange nur Mütter mit Kindern stehen?"

Disney selbst hat sich zu der Diskussion bislang noch nicht geäußert. Der Freizeitpark gilt als der weltweit größte und lockt jedes Jahr mehr als 20 Millionen Besucher an - große wie kleine.