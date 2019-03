Ob Nachmittags in der Frühlingssonne oder spät abends beim Barkeeper – viele von uns lieben Cocktails. Auch, wenn wir manchmal trinken wie die Weltmeister, jede Menge Geld ausgeben und uns am Morgen an nichts erinnern können.

Was die wenigsten allerdings können, ist, die genauen Zutaten von Mai Tai, Mojito, Piña Colada und Co. nennen.

Denn während das Cocktail-Trinken so einfach erscheint, ist das Mixen gar nicht so leicht. Klar, bei einem Longdrink wie Gin Tonic verrät der Name schon fast alle Zutaten. Aber wie sieht es mit einem Mojito aus? Wofür benutzen wir Wodka, Cranberry und Triple Sec? Und wo gehören Gin, Campari und Wermut hin? Auch wenn wildes Durcheinandertrinken nicht zwangsläufig zum ultimativen Kater führt, lohnt es sich zu wissen, was in deinem Drink eigentlich drin ist. In unserem Test kannst du dein Cocktail-Wissen unter Beweis stellen.

Bist du ein wahrer Cocktail-Profi? Hier im Test findest du es heraus: