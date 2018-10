Eine Flasche Whisky - 1,1 Millionen US-Dollar. Das war das Ergebnis einer Auktion in Edinburgh, Schottland, am Mittwoch. Die Flasche "The Macallan Valerio Adami 1926" ging an einen Sammler in Asien. Die schottische Destillerie Macallan hatte 1986 nur 24 Flaschen dieses Whiskys abgefüllt.