Eine Sushibar in Mailand geht einen ungewöhnlichen Weg. Wer mehr als 100.000 Follower bei dem sozialen Fotodienst hat und über sein Essen berichtet, zahlt nichts!

Deine Instagram-Follower könnten dich satt machen. Eine Mailänder Sushi-Bar bietet kostenlose Mahlzeiten für Instagramer mit mehr als 100.000 Followern. Und ihre Strategie zahlt sich aus! Matteo Pittarello, Gründer von "This is not a sushi bar", sagt: "Wir haben, dank der Beiträge unserer Kunden, rund 3,5 bis 3,6 Millionen Follower." Und so funktioniert es: Genieße dein Abendessen, poste es auf Instagram, markiere das Restaurant und gehe zur Kasse. Dort bekommst du einen Rabatt basierend auf der Anzahl deiner Follower. Zum Mitmachen benötigst du mindestens 1.000 Follower. Für 1000-5000 Follower gibt es ein kostenloses Gericht, für 5000-10.000 zwei, für 10.000-50.000 vier, für 50.000-100.000 acht. Und für 100.000+ Follower ein komplettes Menü. Was für eine Strategie. Innovative Idee oder digitaler Hype?