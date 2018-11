Mmmhhhhmm, eine warme Pho, herrlich so ein Nata Törtchen; und ganz besonders lecker, die nussige Linzer Torte: Ausgefallene Gerichte, neue Food-Trends und bunte Essensbilder sind heute gang und gäbe. Wir folgen Food-Bloggern, lassen uns auf Instagram von neuen Speisen inspirieren und gehen selbst gern essen. Denn was gibt es Schöneres, als sich auf Reisen durch köstliche Nationalgerichte zu probieren und Neues kennen zu lernen? Und noch viel toller ist es, wenn wir genau diese Speisen dann auch in unserem Heimatland in Restaurants, Kochbüchern und auf unseren Tischen finden.

Gehen wir heute in einen Supermarkt, finden wir Hummus, Sushi und Co. in den Regalen. Wer dazu gehören will, hat schon jegliche Form von "Bowl" gegessen. Für die wahren Profis sind Ramen, Pho und Shakshuka nichts Neues. Denn so unterschiedlich die Geschmäcker auch sind: Es gibt Gerichte, die wir alle lieben. Aber hast du dich schon mal gefragt, woher genau diese Köstlichkeiten eigentlich kommen? Was bitte sind Bitterballen? Und bist du sicher, dass du weißt, woher der Hotdog kommt?

Bist du ein wahrer Foodie und weißt, woher diese Nationalgerichte kommen? Hier im Test findet du es heraus: