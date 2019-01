Studenten lieben Pizza – dieses Klischee bestätigt sich an der "Ohio State University". Dort hat das Kantinenteam einen Pizzaautomaten aufgestellt. Das Gerät ist ein voller Erfolg: Allein in der ersten Woche werden 400 Pizzen verkauft. Eine Pizza ist in drei bis vier Minuten fertig und kostet umgerechnet sieben Euro. Die Pizzen werden in einer nahegelegenen Küche vorbereitet und anschließend bis zur Zubereitung im Automaten gekühlt. Das sorgt bei den Studenten für Begeisterung: "Der Campus ist groß und nachts gibt es kaum Optionen." – Isaac, Student Ganz neu ist die Erfindung nicht. Schon seit einigen Jahren gibt es ähnliche Automaten – zum Beispiel in Italien oder in Deutschland. Beliebt vor allem in Kliniken oder Jugendherbergen, wie hier auf dem Stintfang am Hamburger Hafen. Der Automat ist von 11 Uhr vormittags bis 4 Uhr nachts in Betrieb. Doch das Kantinenteam der "Ohio State University" strebt eine 24-Stunden-Pizzaversorgung der Studenten an. In diesem Sinne: Guten Appetit!