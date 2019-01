Wer immer noch nichts von "Black Mirror: Bandersnatch" gehört hat, hat in den letzten paar Wochen vermutlich in einem Koma verbracht oder im Erdloch gewohnt. Der neueste Teil der erfolgreichen "Black Mirror"-Reihe wird in sämtlichen Online-Foren und auf allen Social-Media-Kanälen heiß diskutiert, denn "Bandersnatch" ist nicht einfach irgendein Film, bei dem sich der Zuschauer zurücklehnen und nebenbei ein bisschen Online-Shopping betreiben kann: Der innovative Streaming-Hit erwartet vom Zuschauer, dass er per Knopfdruck entscheidet, wie es mit der Storyline rund um Stefan Butler weitergeht.

Das ist nicht nur spannend, sondern auch wahnsinnig nervenaufreibend – und diese Redaktion kann sagen, dass man sich am Ende des Films irgendwie fühlt, als sei man gerade einen mentalen Marathon gelaufen. Die Möglichkeiten im Film sind zwar nicht endlos, aber doch zahlreich, und während einige Entscheidungswege zwar quasi in Sackgassen enden, da man sich schlussendlich an der gleichen Gabelung wiederfindet, werden doch nicht alle Zuschauer das gleiche Ende sehen.

+++ACHTUNG! AB HIER WIRD GESPOILERT! WER DEN FILM NOCH NICHT GESEHEN HAT, SOLLTE SCHLEUNIGST UMKEHREN!+++

Die meisten halten das Piepen nur für unangenehme Geräusche – aber dahinter steckt mehr

Wie genial die "Bandersnatch"-Macher eigentlich sind, merkt man, wenn man sich anschaut, mit welcher Liebe zum Detail die Entscheidungswege konstruiert sind. Einige Zuschauer haben nun einen Weg aufgetan, der den User direkt in eine noch ganz andere Welt führt. So gibt es ein Ende, das Stefan zurück im Bus vom Anfang zeigt. Doch anstatt zwei Kassetten in der Hand zu halten, bei denen der Zuschauer sich für eine entscheiden muss, hält Stefan sein Spiel "Bandersnatch" in der Hand. Er spielt es ab, was ein paar eher unangenehme Geräusche macht.

Man könnte meinen, dass es das war, aber nichts da: Während die meisten die Geräusche als einfaches Piepen wahrgenommen haben, kamen einige wenige auf die Idee, dass es sich hierbei um Datengeräusche handeln könnte. Da Stefan im Film auf einem ZX Spectrum Computer arbeitet, jagten sie die Geräusche durch einen ZX Spectrum Emulator und siehe da: ein myteriöser QR-Code erschien.

Scannt man diesen ein, landet man auf der Tuckersoft-Website (die Firma, für die Stefan im Film sein Spiel entwickelt existiert auch im echten Leben), wo einige der Spiele aufgezeigt sind. Besonders cool: Eines von ihnen kann der User sogar herunterladen und spielen – "Nohzdyve", das Spiel das Colin zu Anfang des Films entwickelt. Doch die Website warnt: "Vorsicht, du könntest süchtig danach werden, deinen Score zu verbessern."

"Bandersnatch": So gelangst du zum QR-Code

Dankbarerweise, hat sich die US-Seite "The Wrap" sogar die Mühe gemacht, herauszufinden, welche Entscheidungen gefällt werden müssen, um schließlich wieder im Bus zu landen:

Sugar Puffs

Thompson Twins

Annehmen

Annehmen

Zurück

Refuse

Ja

Nein

Das Bermuda Dreieck

Dad anschreien

Zu Dr. Haynes gehen

Am Ohrläppchen ziehen

Nehmen

Colin folgen

Ja

Stefan

Zurück

Colin

Ins Klo spülen

Auf den Tisch hauen

Das Buch nehmen

PAC

Tee über den Computer kippen

P.A.C.S.

20541

Wer ist da?

Netflix

Versuche, zu erklären

Mehr erzählen

Fuck Yeah

Bekämpfe sie

Tritt ihm in die Eier

Wer ist da?

Weißer-Bär-Symbol

Körper zerhacken

Computer zerstören

Kaninchen von Dad holen

PAX

Weißer-Bär-Symbol

Körper zerhacken

Computer zerstören

Kaninchen von Dad holen

TOY

Ja



Kann man sich problemlos merken – oder?