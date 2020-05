Stell dir vor, du sollst einen echten Potterhead, alias größten Fan aller Zeiten, beschenken. Gar keine so leichte Aufgabe. Deswegen haben wir uns gefragt: Was hat das Netz eigentlich so in Sachen "Harry Potter"-Geschenke zu bieten? In diesem Sinne, Accio, Geschenke!

From Harry with love

Ob zum Geburtstag oder zu anderen Anlässen, diese coole Grußkarte macht jedes "Harry Potter"-Geschenk zu einem Hingucker. Das Besondere an der Karte ist neben dem 3D-Effekt, die Liebe zum Detail. Tipp: Man kann die Karte aufstellen und sie von hinten beleuchten. Das Hogwarts-Schloss wirkt durch den Effekt total lebendig.



Magierlektüre

In der Magierwelt von "Harry Potter" kennt jedes Kind die drei Schulbücher "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind", "Quidditch im Wandel der Zeiten" und "Die Märchen von Beedle dem Barden". Diese Bücher zeigen wie detailreich Rowling ihre Geschichte ausgearbeitet hat. Ideal für besonders große Fans, denn hier lernt wirklich jeder etwas Neues.

Gestatten, Detektiv Harry

Du kennst bestimmt den Spieleklassiker "Cluedo". Den gibt es auch im "Harry Potter"-Design. Im Spiel kannst du dich in Harry, Ron, Hermine, Ginny, Luna oder Neville verwandeln und das mysteriöse Verschwinden eines Mitschülers aufklären...

Digitaler Harry

Was jetzt kommt, ist ein Must-have unter den "Harry Potter"-Geschenken. Wir haben uns in den "Harry Potter"-USB-Stick verliebt, denn der kleine Harry sieht einfach super lässig aus. Sogar an die charakteristische Narbe wurde gedacht.



Auf geht's ins Zaubereiministerium

Wer hätte gedacht, dass eine Toilette ein praktisches Transportmittel sein kann? Harry, Hermine und Ron machen es uns vor und spülen sich in die magische Behörde. Dieser witzige Aufkleber für dein Badezimmer weist dir zukünftig den Weg ins Zaubereiministerium. Mit Sicherheit sorgt das auf deiner nächsten "Harry Potter"-Mottoparty für einige Lacher.

Hogwarts zum Anziehen

Wo wir schon im Badezimmer sind, wie wäre es mit diesem flauschigen Bademantel im Hogwarts-Style?

Wir wissen es alle, Harry gehört zu Gryffindor wie ein Welpe zu seiner Mutter. Ein zauberhafter Schal in den Hausfarben Gryffindors ist deshalb genau das richtige "Harry Potter"-Geschenk für große Fans.

Speisen wie Harry Potter und Co.

Der Kaffee am Morgen schmeckt viel besser aus dem richtigen Becher und zaubert so manchem Fan zu früher Stunde ein Lächeln ins Gesicht. Deswegen brauchen wir unbedingt diesen schönen Becher mit Hogwarts-Logo.

Passend zum leckeren Heißgetränk, kommt dieses geniale "Harry Potter"-Backbuch um die Ecke geflogen. So kannst du all die Leckereien aus dem beliebten Honigtopf zu Hause nachzaubern und erweckst mit diesem "Harry Potter"-Geschenk kulinarisch Eindruck.

Ein spezieller Foodtrend aus der Magierwelt ist "Bertie Botts Bohnen" in sämtlichen Geschmacksrichtungen. Traust du dich, eine zu probieren?



Heldin Hedwig

Hedwig ist Harrys treue Weggefährtin und begleitet ihn durch die magische Welt. Als Fans der Eule empfehlen wir daher diese kleine Kopie der schneeweißen Hedwig.

Harrys Zauberstab

Er ist legendär! Damals bei "Ollivanders" hat er sich Harry ausgesucht. Harrys Zauberstab ist nicht nur ein super "Harry Potter"-Geschenk, sondern auch ein unverzichtbares Accessoire für jedes Mottoparty- oder Karnevalskostüm.

Versiegelt hält es besser

In der Magierwelt gibt es kein Whatsapp und Co., denn hier wird mit der Feder geschrieben. Wetten, dass man mit dem nächsten "Harry Potter"-Geschenk die originellsten Partyeinladungen verschicken kann? Mit dem Wachssiegel-Set können Briefe ganz einfach mit dem Hogwarts-Emblem versiegelt werden.

Eine legendäre Karte

Harry und seine Freunde sind im Besitz der "Karte des Rumtreibers". So wissen sie, wer sich wann und wo, in Hogwarts aufhält. Die detailgetreue Nachbildung der Karte ist etwas für echte Liebhaber.

