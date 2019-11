Der Dokumentarfilm "Marianne & Leonard - Words Of Love" kommt am 7. November 2019 in die deutschen Kinos. Er handelt von Liebe zwischen dem kanadischen Singer-Songwriter Leonard Cohen und seiner Muse, der Norwegerin Marianne Ihlen. Auf der griechischen Insel Hydra lernte Cohen die Norwegerin in den 60ern kennen, er verliebte sich in sie, und sie inspirierte ihn zu Songs wie "So Long, Marianne" oder "Bird On A Wire". Sein späterer Ruhm sorgte für Entfremdung und schließlich für den Bruch zwischen beiden. Der Film folgt Cohen ab diesem Moment weiter auf seinem Weg als Künstler, während Ihlen zurück in ihre Heimat geht, heiratet und ein Leben führt, das mit Cohen nicht möglich war.