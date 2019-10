Jeden Tag starten gefühlt zig neue Serien allein auf Netflix und Amazon Prime Video – oder aber altbekannte und lieb gewonnene verschwinden aus dem Sortiment oder die finale Staffel unserer Lieblingsserie wird angekündigt ... Da fällt es manchmal ganz schön schwer, den Überblick nicht zu verlieren. Bei NEON bekommt ihr jetzt alle Neuigkeiten der Streamingdienste gebündelt – damit ihr immer auf dem neusten Stand seid. Mit unserem Newsticker verpasst ihr nie wieder einen Serienhype und kennt vor allem immer die neuesten Insidertipps.

Die Streaming-News der Woche im NEON-Ticker:

"Netflix & Chills": Halloween-Thriller "Fractured" schockiert Fans

15. Oktober 11:15 Uhr: In den Wochen vor Halloween präsentiert uns Netflix mit (Achtung Wortspiel) "Netflix & Chills" eine Reihe neuer Eigenproduktionen für gruselige Abende auf der heimischen Couch. Dazu gehört auch der Thriller "Fractured", der seit dem 11. Oktober beim Streaminganbieter verfügbar ist. Und glaubt man der Meinung der Fans, lässt der Inhalt einen schockiert zurück. "Wenn du heute Abend psychologische Turbulenzen erleben willst, dann schau 'Fractured' bei Netflix an", zitiert das Online-Magazin "Ladbible" einen Zuschauer.

Der Thriller erzählt die Geschichte von Ray (gespielt von Sam Worthington) der mit Frau und Tochter nach einem Thanksgiving-Wochenende mit der Familie nach Hause fährt. Während eines Zwischenstopps wird Sams Tochter Peri verletzt und die Familie muss ins Krankenhaus. Doch dort verschwinden Sams Frau und seine Tochter plötzlich. Nach einer panischen Suche muss Sam sich die Frage stellen, ob beide überhaupt jemals im Krankenhaus waren. Neben "Fractured" gibt es im "Netflix & Chills"-Programm auch "Marianne", "In the Shadow of the Moon", "In the tall Grass”, "Creeped Out” und "Eli” zu sehen.

Neuer Starttermin für preisgekrönte Amazon-Serie "The Marvelous Mrs. Maisel"

14. Oktober 2019, 16:32 Uhr: Es heißt wieder Vorhang auf für Stand-Up-Komikerin Miriam "Midge" Maisel – das preisgekrönte Amazon Original geht in die dritte Runde. Midge, gespielt von Rachel Brosnahan und Susie (Alex Borstein) gehen mit Sänger Shy Baldwin (Leroy McClain) auf Tour. Dabei lernen sie eine Lektion über das Show-Business, die sie so schnell nicht vergessen werden. Ein neuer Trailer macht jetzt schon Lust auf die dritte Staffel.

Ab dem 6. Dezember startet "The Marvelous Mrs. Maisel" auf Amazon Prime Video in Originalfassung. Auf die deutsche Synchonfassung müssen Fans sich noch bis nächstes Jahr gedulden.

Star-Besetzung um Streep und Kidman für "The Prom" wächst

14. Oktober 2019, 10:49 Uhr: Zu den Oscar-Preisträgerinnen Meryl Streep und Nicole Kidman stößt nun auch die Golden-Globe-nominierte Kerry Washington zum Cast für den geplanten Netflix-Film "The Prom" hinzu. Auch Musikerin Awkwafina und Komiker James Corden werden in der Filmadaption des gleichnamigen Broadway-Musicals mitspielen, wie die US-Branchenblätter "Deadline" und "Hollywood Reporter" berichten.

"The Prom" handelt von einem Eklat beim Schulabschlussball in einer Kleinstadt. Eine lesbische Schülerin, die ihre Freundin mitbringen möchte, wird von dem Tanz ausgeschlossen. Daraufhin machen prominente Bühnenstars gegen diese Ungerechtigkeit mobil. Sie wollen dem Paar helfen, aber gleichzeitig mit der Aktion auch selbst im Rampenlicht stehen. Streep mimt eine früher gefeierte Tony-Preisträgerin, deren letztes Musical völlig floppte.

Ryan Murphy, der Schöpfer von Erfolgsserien wie "Nip/Tuck – Schönheit hat ihren Preis", "Glee" und "American Horror Story", ist als Regisseur an Bord.

"Rick und Morty" Staffel 4: Früher in Deutschland verfügbar als gedacht

11. Oktober 2019, 16:00 Uhr: Bis die neue Staffel der chaotischen Weltraumbummler "Rick und Morty" auf Netflix verfügbar sein wird, wird in Deutschland noch eine Weile dauern. Umso erfreulicher ist zu hören, dass Die-Hard-Fans so lange nicht warten müssen.

Wie der Sender TNT jetzt bekannt gab, wird die erste Folge der vierten Staffel "Rick und Morty" auf dem Fernsehsender "TNT Comedy", der auch im deutschen Fernsehen empfangen werden kann, zeitgleich mit der TV-Premiere in den USA ausgestrahlt werden. Dann heißt es früh aufstehen für die deutschen Fans: Der Termin ist am 11. November um 5:40 Uhr morgens. Die ersten fünf Episoden werden von da an immer montags um diese Zeit in Originalfassung ausgestrahlt. Mit deutschen Untertiteln sind sie ab dem 13. November immer mittwochs um 22:40 Uhr zu sehen.