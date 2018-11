Acht Jahre ist es mittlerweile her, dass die letzte Folge der Kultserie "Scrubs" über die Bildschirme lief. In neun Staffeln haben unzählige Fans die jungen Ärzte, die sich durch den Krankenhausalltag schlagen, ins Herz geschlossen. Immer wieder kursieren Gerüchte über eine Fortsetzung der Serie, angeheizt zum Beispiel durch Äußerungen der Schauspieler in Interviews oder vieldeutige Posts in den sozialen Netzwerken.

Zach Braff, der in der Serie die Hauptfigur J.D. verkörpert, hat nun wieder einmal die Spekulationen angeheizt. Auf seinen Social-Media-Kanälen postete er ein Gruppenfoto der Schauspieler. Darunter eine eigentlich unmissverständliche Zeile: "Season 10?" Der Cast der Show hatte sich auf dem "Vulture Festival" in New York getroffen.

Post von Zach Braff: Bekommt "Scrubs" eine neue Staffel?

Klar, alle sind etwas älter geworden – aber die Aussicht auf eine neue Staffel "Scrubs" elektrisierte viele Fans sofort. Schließlich hatte Zach Braff schon zuvor für einige Spekulationen gesorgt, als er vor etwa zwei Jahren eine Fortsetzung der Serie beispielsweise bei Netflix ins Gespräch gebracht hatte: "Man weiß ja nie. Es könnte passieren. Ich würde es machen." Auch Serien wie "Gilmore Girls" oder "Full House" erleben derzeit ein Revival. Warum also nicht?

Die Hoffnung war allerdings nur von kurzer Dauer. "Scrubs"-Schöpfer Bill Lawrence räumte auf dem gleichen Festival gleich mit den Gerüchten auf. "Ich würde alles tun, um nicht nur mit dieser Gruppe, sondern mit der ganzen Crew noch einmal zusammenzuarbeiten – es war die beste Zeit meines Lebens", sagte er laut eines Berichts des "Hollywood Reporter". Manchmal würden sich Fortsetzungen aber anfühlen, als ginge es dabei nur um Geld.

In absehbarer Zeit wird es also keine zehnte Staffel der Krankenhausserie geben, so sehr Zach Braff sich das anscheinend auch wünschen würde. Aber – es ist kompliziert – so ganz wollte auch Bill Lawrence die Geschichte der Ärzte aus dem Sacred Heart Hospital noch nicht für beendet erklären. "Wenn wir es machen, dann eher als einen kurzen, kleinen Film oder ähnliches." Wir lernen also: Die Spekulationen werden so schnell nicht abreißen. Und die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.