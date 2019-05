Am 4. Juli erscheint die dritte Staffel der Netflix-Erfolgsserie "Stranger Things". Das sind noch anderthalb Monate – für Serienjunkies eine gefühlte Ewigkeit. Wer sich die Wartezeit ein bisschen versüßen will, kann das bald mit einem Lego-Set. Denn "die andere Seite" aka "the Upside Down" gibt es nun auch im Steinchen-Format. Kreisch!

Als Kulisse dient das Haus der Byers – einmal in der realen Version und einmal in der alternativen, dunklen Dimension. Wills Schlafzimmer, das Wohnzimmer mit der Alphabet-Lichterkette (sie kann sogar leuchten!), das Esszimmer und der Dachboden der Familie sind bespielbar. Außerdem dabei: der Polizei-Truck von Chief Jim Hopper mit abnehmbarem Dach und Minifiguren von Elf, Mike Wheeler, Lucas Sinclair, Dustin Henderson, Will Byers, Joyce Byers, Chief Hopper und dem Demogorgon.

"Stranger Things"-Lego-Set hat zwei Seiten

Ihr fragt euch jetzt, wie ihr gleichzeitig in beiden Welten spielen können sollt? Keine Sorge, durch die Positionierung von zwei Bäumen links und rechts in jeder Dimension, kann das aufgebaute Set sowohl mit der realen Welt oben, als auch der anderen Seite nach oben aufgestellt werden. So entsteht ein toller Spiegelungs-Effekt.

Wer jetzt am liebsten sofort in den nächsten Spielzeug-Store rennen will, sollte wissen: Der offizielle Verkauf startet erst am 1. Juni. Und billig ist das Ganze natürlich auch nicht. Für das Sammlerstück aus 2287 Steinchen müssen Fans stolze 199,99 Euro hinblättern. Im Gegensatz zum Hogwarts-Schloss, das vergangenes Jahr für fast 400 Euro in den Handel kam, ist das "Stranger Things"-Set allerdings schon fast ein Schnäppchen ...